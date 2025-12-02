DA updates on 8th Pay Commission: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য বছর শেষে ঘোর দুঃসংবাদ! অষ্টম পে কমিশনে DA মিলবে না? স্পষ্ট হল...

DA updates on 8th Pay Commission: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য বছর শেষে ঘোর দুঃসংবাদ! অষ্টম পে কমিশনে DA মিলবে না? স্পষ্ট হল...
8th Pay commission updates: অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন (8th Central Pay Commission) নিয়ে যখন আলোচনা তীব্র হচ্ছে, বিশেষত মহার্ঘ ভাতা (DA) মূল বেতনের সাথে যুক্ত করার বিষয়ে, তখন সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের (Central Govt Employee) জন্য আপাতত অন্তর্বর্তীকালীন কোনো ত্রাণ ব্যবস্থা হিসেবে এ ধরনের কোনো প্রস্তাব নেই।
1/11
অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন
2/11
কেন কর্মচারীরা DA সংযুক্তির দাবি করছেন?
photos
TRENDING NOW
3/11
কেন কর্মচারীরা DA সংযুক্তির দাবি করছেন?
4/11
ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর কী?
এটি হল একটি গুণক (Multiplier), যা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী বা পেনশনভোগীরা তাঁদের পে ম্যাট্রিক্সের স্তর (Group A, B, C, এবং D) অনুসারে মূল বেতন এবং পেনশন পেতে ব্যবহার করা হয়। ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর সংশোধন কর্মচারীদের প্রত্যাশার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটিই সেই ভিত্তি স্থির করে যার উপর ভবিষ্যতে DA এবং DR শতাংশ গণনা করা হয়।
5/11
ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর
6/11
DA/DR-এর ভবিষ্যৎ
7/11
অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন
প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী বলেছেন যে, মুদ্রাস্ফীতির কারণে মূল বেতন বা পেনশনের প্রকৃত মূল্য যাতে হ্রাস না পায়, তার জন্য প্রতি ছয় মাস অন্তর DA/DR-এর হার সংশোধন করা হবে। এটি শ্রম ব্যুরো (Labour Bureau) দ্বারা প্রকাশিত অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স (AICPI-IW)-এর ভিত্তিতে করা হবে।
9/11
অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন
10/11
অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন
11/11
অষ্টম পে কমিশনের কার্যপরিধির শর্তাবলী (ToR)
photos