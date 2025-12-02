English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

DA updates on 8th Pay Commission: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য বছর শেষে ঘোর দুঃসংবাদ! অষ্টম পে কমিশনে DA মিলবে না? স্পষ্ট হল...

8th Pay commission updates: অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন (8th Central Pay Commission) নিয়ে যখন আলোচনা তীব্র হচ্ছে, বিশেষত মহার্ঘ ভাতা (DA) মূল বেতনের সাথে যুক্ত করার বিষয়ে, তখন সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের (Central Govt Employee) জন্য আপাতত অন্তর্বর্তীকালীন কোনো ত্রাণ ব্যবস্থা হিসেবে এ ধরনের কোনো প্রস্তাব নেই।

| Dec 02, 2025, 03:29 PM IST
1/11

অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন

অর্থ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী ১ ডিসেম্বর, ২০২৫-এর লিখিত উত্তরে লোকসভায় জানান, বর্তমানে মহার্ঘ ভাতা (DA) মূল বেতনের সঙ্গে যুক্ত করার কোনো প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নেই।

2/11

কেন কর্মচারীরা DA সংযুক্তির দাবি করছেন?

গত ৩০ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীরা নজিরবিহীন মুদ্রাস্ফীতির (Unprecedented Inflation) সম্মুখীন হচ্ছেন এবং তাঁদের প্রাপ্য DA/DR (Dearness Relief) প্রকৃত খুচরো মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

3/11

কেন কর্মচারীরা DA সংযুক্তির দাবি করছেন?

সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলোও অষ্টম CPC-এর কার্যপরিধির শর্তাবলী (Terms of Reference - ToR) ঘোষণার পর থেকেই ৫০ শতাংশ DA মূল বেতনের সাথে যুক্ত করার দাবি জানাচ্ছে।

4/11

ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর কী?

এটি হল একটি গুণক (Multiplier), যা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী বা পেনশনভোগীরা তাঁদের পে ম্যাট্রিক্সের স্তর (Group A, B, C, এবং D) অনুসারে মূল বেতন এবং পেনশন পেতে ব্যবহার করা হয়। ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর সংশোধন কর্মচারীদের প্রত্যাশার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটিই সেই ভিত্তি স্থির করে যার উপর ভবিষ্যতে DA এবং DR শতাংশ গণনা করা হয়।

5/11

ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর

বর্তমান ২.৫৭ থেকে ৩.০-তে উন্নীত হলে এন্ট্রি-লেভেল মূল বেতন ১৫-২০ শতাংশের বেশি বাড়তে পারে। পেনশনভোগীরাও এর সমান্তরাল সুবিধা পাবেন, কারণ পেনশন সংশোধিত মূল বেতনের ৫০ শতাংশ হিসাবে গণনা করা হয়, যা দীর্ঘমেয়াদী মজুরি এবং পেনশন বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলবে।

6/11

DA/DR-এর ভবিষ্যৎ

7th CPC শেষ হতে আর মাত্র কয়েক দিন বাকি (৩১ ডিসেম্বর), কিন্তু DA এবং DR-এর ভবিষ্যৎ এখনও অমীমাংসিত। কর্মচারীরা অপেক্ষায় আছেন, DA বা DR বর্তমান সূত্র মেনেই চলবে, নাকি অষ্টম CPC-এর সুপারিশগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। এই সময় বেতন সংশোধনের ফলাফলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

7/11

অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন

প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী বলেছেন যে, মুদ্রাস্ফীতির কারণে মূল বেতন বা পেনশনের প্রকৃত মূল্য যাতে হ্রাস না পায়, তার জন্য প্রতি ছয় মাস অন্তর DA/DR-এর হার সংশোধন করা হবে। এটি শ্রম ব্যুরো (Labour Bureau) দ্বারা প্রকাশিত অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স (AICPI-IW)-এর ভিত্তিতে করা হবে।

8/11

অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন

এটি প্রায় ৫০ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর বেতন সংশোধন করবে।

9/11

অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন

কমিশনের প্রধান হবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাই।

10/11

অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন

কমিশন ১৮ মাসের মধ্যে সুপারিশ জমা দেবে এবং এটি ১ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

11/11

অষ্টম পে কমিশনের কার্যপরিধির শর্তাবলী (ToR)

সরকার জানুয়ারি, ২০২৫-এ অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা করেছিল।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Pension Slip: পেনশনভোগীদের জন্য বড় খবর! এখন থেকে প্রতি মাসে ব্যাংকগুলিকে দিতে হবে...

পরবর্তী অ্যালবাম

Pension Slip: পেনশনভোগীদের জন্য বড় খবর! এখন থেকে প্রতি মাসে ব্যাংকগুলিকে দিতে হবে...

Pension Slip: পেনশনভোগীদের জন্য বড় খবর! এখন থেকে প্রতি মাসে ব্যাংকগুলিকে দিতে হবে...

Pension Slip: পেনশনভোগীদের জন্য বড় খবর! এখন থেকে প্রতি মাসে ব্যাংকগুলিকে দিতে হবে... 8
Baba Vanga Dec Predicts: যাওয়ার আগে রাঙিয়ে দিয়েই যাবে ২০২৫! বাবা ভাঙ্গা বলছেন, নতুন বছর পড়ার আগেই ঘটবে ম্যাজিক, টাকার গদিতে শুয়ে থাকবেন এঁরা...

Baba Vanga Dec Predicts: যাওয়ার আগে রাঙিয়ে দিয়েই যাবে ২০২৫! বাবা ভাঙ্গা বলছেন, নতুন বছর পড়ার আগেই ঘটবে ম্যাজিক, টাকার গদিতে শুয়ে থাকবেন এঁরা...

Baba Vanga Dec Predicts: যাওয়ার আগে রাঙিয়ে দিয়েই যাবে ২০২৫! বাবা ভাঙ্গা বলছেন, নতুন বছর পড়ার আগেই ঘটবে ম্যাজিক, টাকার গদিতে শুয়ে থাকবেন এঁরা... 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্থিরতা বজায় রাখবেন তুলা, নেগেটিভ চিন্তা এড়িয়ে চলাই ভালো কুম্ভের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্থিরতা বজায় রাখবেন তুলা, নেগেটিভ চিন্তা এড়িয়ে চলাই ভালো কুম্ভের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্থিরতা বজায় রাখবেন তুলা, নেগেটিভ চিন্তা এড়িয়ে চলাই ভালো কুম্ভের... 12
King Cobra in jalpaiguri: বাড়ির সামনেই সাক্ষাত্‍ মৃত্যুদূত! ফণা তুলল ১২ ফুট লম্বা কিং কোবরা...আতঙ্ক...

King Cobra in jalpaiguri: বাড়ির সামনেই সাক্ষাত্‍ মৃত্যুদূত! ফণা তুলল ১২ ফুট লম্বা কিং কোবরা...আতঙ্ক...

King Cobra in jalpaiguri: বাড়ির সামনেই সাক্ষাত্‍ মৃত্যুদূত! ফণা তুলল ১২ ফুট লম্বা কিং কোবরা...আতঙ্ক... 7