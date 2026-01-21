English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • 8th Pay Commission: বাড়ছে ২০,৭০০ থেকে সর্বোচ্চ ৪,৬৫,০০০ টাকা! কত ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরে কোন স্কেলে কত হচ্ছে বেতন? অষ্টম পে কমিশনের বড় আপডেট...

8th Pay Commission: বাড়ছে ২০,৭০০ থেকে সর্বোচ্চ ৪,৬৫,০০০ টাকা! কত ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরে কোন স্কেলে কত হচ্ছে বেতন? অষ্টম পে কমিশনের বড় আপডেট...

8th Pay Commission Salary Hike Calculations: ১০ বছর পর সপ্তম পে কমিশনের মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০২৫-এর ৩১ ডিসেম্বর। গ্রুপ A, B, C এবং D- কোন স্কেলে কত বেতন হবে?

| Jan 21, 2026, 03:28 PM IST
অষ্টম পে কমিশনে কোন স্কেলে কত হচ্ছে বেতন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অষ্টম পে কমিশনে বাড়তে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের গ্রুপ A, B, C এবং D কর্মীদের মূল বেতন।

অষ্টম পে কমিশনে কোন স্কেলে কত হচ্ছে বেতন?

সংশোধন হবে পেনশনভোগীদের পেনশনও। লক্ষ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগী তাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করছেন। 

অষ্টম পে কমিশনে কোন স্কেলে কত হচ্ছে বেতন?

এখন ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.১৫, ২.৫৭ ও ২.৮৬-এর ক্ষেত্রে কোন স্কেলে কত হবে বেতন? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

অষ্টম পে কমিশনে কোন স্কেলে কত হচ্ছে বেতন?

যদি ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.১৫ হয়, তাহলে এন্ট্রি লেভেলে গ্রুপ ডি-র বেসিক পে হবে ৩৮,৭০০ টাকা। গ্রুপ এ অফিসারের বেসিক পে হবে ১,২০,৬১৫ টাকা। গ্রুপ এ-এর সর্বোচ্চ স্তরে বেসিক পে হবে ৫,৩৭,৫০০ টাকা। 

অষ্টম পে কমিশনে কোন স্কেলে কত হচ্ছে বেতন?

যদি ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৮৬ হয়, তাহলে গ্রুপ ডি-র বেসিক পে হবে ৫১,৪৮০ টাকা। গ্রুপ এ-র বেসিক পে হবে ১,৬০,৪৪৬ টাকা।  গ্রুপ এ-র সর্বোচ্চ স্তরে বেসিক পে হবে ৭,১৫,০০০ টাকা। 

অষ্টম পে কমিশনে কোন স্কেলে কত হচ্ছে বেতন?

আর যদি ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৫৭ হয়, তাহলে গ্রুপ ডি-র মূল বেতন বেড়ে দাঁড়াবে ৪৬,২৬০ টাকা। গ্রুপ এ-র এন্ট্রি লেভেলে বেতন হবে ১,৪৪,১৭৭ টাকা। আর গ্রুপ এ-র সর্বোচ্চ স্তরে বেতন ৬,৪২,৫০০ টাকা।

অষ্টম পে কমিশনে কোন স্কেলে কত হচ্ছে বেতন?

অর্থাৎ সর্বনিম্ন স্তরে ২০,৭০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ স্তরে ৪ লাখ ৬৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়তে চলেছে বেতন!

অষ্টম পে কমিশনে কোন স্কেলে কত হচ্ছে বেতন?

চেয়ারপার্সন রঞ্জনা প্রকাশ দেশাইয়ের নেতৃত্বাধীন বেতন কমিশন ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সুপারিশ জমা দেবে। তারপর কেন্দ্রীয় সরকার তা পর্যালোচনা করে অনুমোদন করবে। 

