8th Pay Commission: পে-স্কেলে বড় পরিবর্তন! আমূল বদল! DA ৫০% হলেই কি মূল বেতন...? অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় আপডেট!

8th Pay Commission DA Merge With Basic Salary News: বর্তমানে বেসিক পে বা মূল বেতনের সঙ্গে মহার্ঘ্য ভাতা বা DA একত্রিত করা হয় না। প্রশ্ন, সরকার কি অষ্টম পে কমিশমে ডিএ-কে মূল বেতনের সঙ্গে মার্জ করাবে?   

| Oct 23, 2025, 02:16 PM IST
1/10

অষ্টম পে কমিশনে মিলে যাবে বেসিক পে ও DA?

8th Pay Commission: Will DA Be Merged With Basic Salary?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় খবর! বেতনে বড় সংস্কার অষ্টম পে কমিশনে? বেসিক পে বা মূল বেতনের সঙ্গে মিলে যাবে ডিএ বা মহার্ঘ্য ভাতা?

2/10

অষ্টম পে কমিশনে মিলে যাবে বেসিক পে ও DA?

8th Pay Commission: Will DA Be Merged With Basic Salary?

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল যে তাদের ডিএ ৫০ শতাংশ অতিক্রম করার পরই তা মূল বেতনের সঙ্গে কেন্দ্রীভূত করা হোক। এবার কি তাহলে মূল বেতনের সঙ্গে মিলে যাবে ডিএ?

3/10

অষ্টম পে কমিশনে মিলে যাবে বেসিক পে ও DA?

8th Pay Commission: Will DA Be Merged With Basic Salary?

সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ১ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে অষ্টম বেতন কমিশনের সুপারিশ। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে সপ্তম বেতন কমিশন। 

4/10

অষ্টম পে কমিশনে মিলে যাবে বেসিক পে ও DA?

8th Pay Commission: Will DA Be Merged With Basic Salary?

বর্তমানে সপ্তম পে কমিশনে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ডিএ ৫০% এ পৌঁছালেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই মহার্ঘ্য ভাতা বা DA মূল বেতনের সঙ্গে মিলে যাওয়া বা Merge করানোর প্রথা অনুসরণ করা হয় না। 

5/10

অষ্টম পে কমিশনে মিলে যাবে বেসিক পে ও DA?

8th Pay Commission: Will DA Be Merged With Basic Salary?

কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও ইউনিয়নগুলির দাবি আসন্ন অষ্টম বেতন কমিশনের অধীনে ফের পুরনো প্রথাটি পুনরুজ্জীবিত করা হোক। বেসিক ও ডিএ মিলিয়ে দেওয়া হোক। 

6/10

অষ্টম পে কমিশনে মিলে যাবে বেসিক পে ও DA?

8th Pay Commission: Will DA Be Merged With Basic Salary?

কারণ, এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও ইউনিয়নগুলির যুক্তি হল, মূল বেতনের সাথে ডিএ একত্রিত করে দিলে মুদ্রাস্ফীতির কোপ অনেকটা এড়ানো সম্ভব হবে। মুদ্রাস্ফীতি থেকে তাঁদের প্রকৃত আয় রক্ষা পাবে। সংশোধিত ন্যায্য বেতনও নিশ্চিত হবে।

7/10

অষ্টম পে কমিশনে মিলে যাবে বেসিক পে ও DA?

8th Pay Commission: Will DA Be Merged With Basic Salary?

এখন প্রশ্ন, সরকার কি ডিএ-কে মূল বেতনের সঙ্গে মার্জ করাবে? সূত্রের খবর, এখনও মূল বেতনের সঙ্গে মহার্ঘ্য ভাতা (ডিএ) একত্রিত করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের নেই। তবে অষ্টম পে কমিশন নিয়ে আলোচনার সময় এই দাবি উঠতে পারে। 

8/10

অষ্টম পে কমিশনে মিলে যাবে বেসিক পে ও DA?

8th Pay Commission: Will DA Be Merged With Basic Salary?

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই দাবি অনুমোদিত হওয়ার সম্ভাবনা কম বলেই শোনা যাচ্ছে। ডিএ বা মহার্ঘ্য ভাতা মূল বেতনের সঙ্গে যুক্ত একটি অতিরিক্ত ভাতা। মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব (পণ্য ও পরিষেবার ক্রমবর্ধমান দাম) মোকাবিলা করার জন্যই এই ডিএ।

9/10

অষ্টম পে কমিশনে মিলে যাবে বেসিক পে ও DA?

8th Pay Commission: Will DA Be Merged With Basic Salary?

উদাহরণ স্বরূপ আপনার মূল বেতন যদি ₹৫০,০০০ হয় এবং ডিএ ৫০% হয়, তাহলে আপনি অতিরিক্ত আরও ₹২৫,০০০ ডিএ হিসেবে পাবেন। যার ফলে আপনার মোট বেতন তখন অন্যান্য ভাতা যোগ হওয়ার আগে দাঁড়াবে ₹৭৫,০০০।

10/10

অষ্টম পে কমিশনে মিলে যাবে বেসিক পে ও DA?

8th Pay Commission: Will DA Be Merged With Basic Salary?

উল্লেখ্য, সপ্তম বেতন কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৫৭।  অষ্টম পে কমিশমে এই ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৮৬-এ উন্নীত হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারি বেতন স্কেল একলাফে অনেকটা বৃদ্ধি পাবে। লেভেল ১: ১৮,০০০ টাকা → ৫১,৪৮০ টাকা। লেভেল ৫: ২৯,২০০ টাকা → ৮৩,৫১২ টাকা। লেভেল ১০: ৫৬,১০০ টাকা → ১,৬০,৪৪৬ টাকা। লেভেল ১৩এ: ১,৩১,১০০ টাকা → ৩,৭৪,৯৪৬ টাকা। লেভেল ১৮: ২,৫০,০০০ টাকা → ৭,১৫,০০০ টাকা।

