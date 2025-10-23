8th Pay Commission: পে-স্কেলে বড় পরিবর্তন! আমূল বদল! DA ৫০% হলেই কি মূল বেতন...? অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় আপডেট!

8th Pay Commission: পে-স্কেলে বড় পরিবর্তন! আমূল বদল! DA ৫০% হলেই কি মূল বেতন...? অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় আপডেট!
8th Pay Commission DA Merge With Basic Salary News: বর্তমানে বেসিক পে বা মূল বেতনের সঙ্গে মহার্ঘ্য ভাতা বা DA একত্রিত করা হয় না। প্রশ্ন, সরকার কি অষ্টম পে কমিশমে ডিএ-কে মূল বেতনের সঙ্গে মার্জ করাবে?
উল্লেখ্য, সপ্তম বেতন কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৫৭। অষ্টম পে কমিশমে এই ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৮৬-এ উন্নীত হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারি বেতন স্কেল একলাফে অনেকটা বৃদ্ধি পাবে। লেভেল ১: ১৮,০০০ টাকা → ৫১,৪৮০ টাকা। লেভেল ৫: ২৯,২০০ টাকা → ৮৩,৫১২ টাকা। লেভেল ১০: ৫৬,১০০ টাকা → ১,৬০,৪৪৬ টাকা। লেভেল ১৩এ: ১,৩১,১০০ টাকা → ৩,৭৪,৯৪৬ টাকা। লেভেল ১৮: ২,৫০,০০০ টাকা → ৭,১৫,০০০ টাকা।
