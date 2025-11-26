Sheikh Hasina: লকারে শুধু সোনাই আছে ৯ কেজি! আর রয়েছে... শেখ হাসিনার সম্পদের হদিশে তদন্তকারীদের চোখ ছানাবড়া...

Sheikh Hasina: লকারে শুধু সোনাই আছে ৯ কেজি! আর রয়েছে... শেখ হাসিনার সম্পদের হদিশে তদন্তকারীদের চোখ ছানাবড়া...
Sheikh Hasina:বুধবার সরকারি সংস্থাগুলি হাসিনার ব্যাঙ্ক লকারে অভিযান চালিয়েছিল। সরকারি সংস্থাগুলির দাবি, সেই অভিযানে হাসিনার লকার থেকে নয় কেজি সোনার গয়না, মূল্যবান অলঙ্কার এবং দামি উপহার সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।
গত জুলাই মাসে দেশব্যাপী ছাত্র-নেতৃত্বাধীন বিশাল প্রতিবাদের মুখে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হন। ব্যাপক প্রতিবাদের জেরে আগস্ট মাসে তাঁর সরকারের পতন হয় এবং তিনি ক্ষমতা থেকে অপসারিত হন। এরপর থেকেই তিনি ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে রয়েছেন। জানা গিয়েছে, তিনি দিল্লি-র একটি সুরক্ষিত স্থানে ভারতীয় সরকারের নিরাপত্তায় বসবাস করছেন।
