Sheikh Hasina: লকারে শুধু সোনাই আছে ৯ কেজি! আর রয়েছে... শেখ হাসিনার সম্পদের হদিশে তদন্তকারীদের চোখ ছানাবড়া...

Sheikh Hasina:বুধবার সরকারি সংস্থাগুলি হাসিনার ব্যাঙ্ক লকারে অভিযান চালিয়েছিল। সরকারি সংস্থাগুলির দাবি, সেই অভিযানে হাসিনার লকার থেকে নয় কেজি সোনার গয়না, মূল্যবান অলঙ্কার এবং দামি উপহার সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

| Nov 26, 2025, 08:04 PM IST
শেখ হাসিনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (ICT) কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে।  

শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন (ACC) এবার শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে নতুন করে দুর্নীতি ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ACC হাসিনার সম্পদের বিষয়ে তাদের তদন্ত আরও জোরদার করেছে। 

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল এবং ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ সম্প্রতি শেখ হাসিনার ব্যাঙ্ক লকারগুলির তদন্ত করেছে।

শেখ হাসিনা

সরকারি সংস্থাগুলি খতিয়ে দেখবে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আইনি প্রক্রিয়া মেনে এই সম্পদগুলি ঘোষণা করেছিলেন কিনা।

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশি সংস্থাগুলির দাবি, শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে পাওয়া উপহার সামগ্রী এবং নয় কেজি-র বেশি সোনার গয়না তাঁর দুটি লকার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সোনা ও দামি উপহার ছাড়াও আরও কিছু মূল্যবান সামগ্রী তাঁর লকারে পাওয়া গেছে বলে জানা গিয়েছে। 

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশি কর্মকর্তারা আরও জানিয়েছেন, এই উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে অনেকগুলিই প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন বা তার পরে ঘোষণা করা হয়নি।

শেখ হাসিনা

গত জুলাই মাসে দেশব্যাপী ছাত্র-নেতৃত্বাধীন বিশাল প্রতিবাদের মুখে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হন। ব্যাপক প্রতিবাদের জেরে আগস্ট মাসে তাঁর সরকারের পতন হয় এবং তিনি ক্ষমতা থেকে অপসারিত হন। এরপর থেকেই তিনি ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে রয়েছেন। জানা গিয়েছে, তিনি দিল্লি-র একটি সুরক্ষিত স্থানে ভারতীয় সরকারের নিরাপত্তায় বসবাস করছেন।

শেখ হাসিনা

এদিকে, গত বছর ছাত্র বিক্ষোভকারীদের উপর হিংসা দমন-পীড়নের নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন কিনা, তা খতিয়ে দেখতে বাংলাদেশের আদালত তাঁকে দেশে ফিরে এসে বিচার প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে বলেছিলেন। কিন্তু ৭৮ বছর বয়সী এই নেত্রী আদালতের নির্দেশ মানেননি এবং দেশে ফেরেননি।

