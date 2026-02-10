HIV in Burdwan: শহরে ৩০, জেলায় ৯০! সমপ্রেমী পুরুষরাই HIV রোগী... ভয়ংকর পরিসংখ্যান...

HIV in Burdwan: শহরে ৩০, জেলায় ৯০! সমপ্রেমী পুরুষরাই HIV রোগী... ভয়ংকর পরিসংখ্যান...
HIV in Burdwan: এইডস নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ বর্ধমানে। বর্ধমান শহরে কমপক্ষে ৩০ যুবকের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। আর জেলায় সংখ্যাটা ৯০।
এই যেমন বর্ধমান শহরে ৩০ পুরুষ সমপ্রেমীর শরীরে মিলেছে HIV সংক্রমণ। জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায় বলেন, 'জেলায় বর্তমানে প্রায় ৯০ জন এইচআইভি পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। তার মধ্যে বর্ধমান শহরের ৩০ জন যুবক। সকলেই শিক্ষিত এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। অনিরাপদ যৌন আচরণের কারণেই সংক্রমণ ছড়িয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে'।
তদন্তে জানা গিয়েছে, সামাজিক মাধ্যমে পরিচয়। তারপর অনিরাপদ যৌন সম্পর্কের কারণে HIV সংক্রমণ ছড়িয়েছে। পূর্ব বর্ধমানের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম বলেন, 'বারবার সচেতনতা প্রচার করা হলেও অনেকেই ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ থেকে বিরত থাকছেন না। আমরা এইচআইভি পরীক্ষার সংখ্যা বাড়িয়েছি। শুধু পুরুষ নয়, মহিলা ও যুব সমাজের মধ্যেও সংক্রমণের হার বাড়ছে, যা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়'।
