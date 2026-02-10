English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • HIV in Burdwan: শহরে ৩০, জেলায় ৯০! সমপ্রেমী পুরুষরাই HIV রোগী... ভয়ংকর পরিসংখ্যান...

HIV in Burdwan: শহরে ৩০, জেলায় ৯০! সমপ্রেমী পুরুষরাই HIV রোগী... ভয়ংকর পরিসংখ্যান...

HIV in Burdwan:  এইডস নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ বর্ধমানে। বর্ধমান শহরে কমপক্ষে ৩০ যুবকের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। আর জেলায় সংখ্যাটা ৯০।

| Feb 10, 2026, 05:58 PM IST
1/7

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সমপ্রেমে বিপদ। কন্ডোম ছাড়াই উদ্দাম যৌনতায় ছড়াচ্ছে HIV সংক্রমণ! বর্ধমান শহরে কমপক্ষে ৩০ যুবকের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। জেলার স্বাস্থ্যকর্তাদের দাবি,  আক্রান্তরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত, পেশাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সমপ্রেমী।  

2/7

 প্রেমে লিঙ্গের ভেদাভেদ নেই। নারী-পুরুষে যেমন ভালোবাসা হয়, তেমনি পুরুষ-পুরুষেও হয়।   

3/7

এদেশে বহুদিন পর্যন্ত সমপ্রেমের আইনি স্বীকৃতি ছিল না। বরং ৩৭৭ ধারা তা অপরাধ বলে গণ্য করা হত।  

4/7

 সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এখন অপরাধের তকমামুক্ত হয়েছে ৩৭৭ ধারা।  সমপ্রেমী যুগলরা চাইলে এখন একসঙ্গে থাকতে পারেন। আর তাতেই কি ঘনাচ্ছে বিপদ?   

5/7

এই যেমন বর্ধমান শহরে ৩০ পুরুষ সমপ্রেমীর শরীরে মিলেছে HIV সংক্রমণ। জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায় বলেন, 'জেলায় বর্তমানে প্রায় ৯০ জন এইচআইভি পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। তার মধ্যে বর্ধমান শহরের ৩০ জন যুবক। সকলেই শিক্ষিত এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। অনিরাপদ যৌন আচরণের কারণেই সংক্রমণ ছড়িয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে'।  

6/7

জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন এক যুবক। শেষে ডাক্তারি পরীক্ষায় HIV সংক্রমণ ধরা পড়ে। এরপর ওই যুবকের সংস্পর্শে আসা অন্য পরীক্ষা করা হলে একে একে সংক্রমণের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।  

7/7

 তদন্তে জানা গিয়েছে, সামাজিক মাধ্যমে পরিচয়। তারপর অনিরাপদ যৌন সম্পর্কের কারণে HIV সংক্রমণ ছড়িয়েছে। পূর্ব বর্ধমানের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম বলেন, 'বারবার সচেতনতা প্রচার করা হলেও অনেকেই ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ থেকে বিরত থাকছেন না। আমরা এইচআইভি পরীক্ষার সংখ্যা বাড়িয়েছি। শুধু পুরুষ নয়, মহিলা ও যুব সমাজের মধ্যেও সংক্রমণের হার বাড়ছে, যা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়'।  

