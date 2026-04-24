West Bengal Election Exit Poll Explained: ৯২% রেকর্ড ভোটিংয়ে জিতছে কে? BJP না মমতা? কী বলছে বাংলার এক্সিট পোলের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ

West Bengal Election Exit Poll, who will win BJP or Mamata Banerjee?: ইতিহাস সৃষ্টিকারী রেকর্ড ভোটিং। প্রথম দফার ভোটগ্রহণের হার আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। ১৫২ আসনে ভোটগ্রহণের হার ৯২ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। চূড়ান্ত হার ৯৩ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে ভোটে এযাবৎকালের সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতি। আর তাতেই প্রশ্ন উঠছে, লাভবান হবেন কে? জিতবেন কে? বিজেপি নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়?  

| Apr 24, 2026, 02:10 PM IST
২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্বে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৮৩.২ শতাংশ। এবার তার চেয়ে প্রায় ১০ শতাংশ বেশি। আর এই বর্ধিত ভোটার উপস্থিতিই এখন সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক বিশ্লেষণের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

গত ৪৫টি বিধানসভা নির্বাচনে দেখা গিয়েছে, যেখানেই ভোটার উপস্থিতি আগের নির্বাচনের চেয়ে কম বা সমান ছিল, সেইসব ক্ষেত্রে বেশিরভাগ রাজ্যেই ক্ষমতাসীন সরকার লাভবান হয়েছে। 

উদাহরণস্বরূপ, মধ্যপ্রদেশে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৭৫ থেকে ৭৬ শতাংশ। সেখানে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় ছিল। বিজেপি সরকার ফেরত আসে ক্ষমতায়।

উত্তরপ্রদেশে যখন ভোটার উপস্থিতি ৬১ শতাংশ থেকে কমে ৬০ শতাংশে নেমে আসে, তখনও বিজেপি সেখানে পুনরায় ক্ষমতায় ফেরত আসে। 

আর গোয়াতেও যখন ভোটার উপস্থিতি ৪ শতাংশ কমে যায়, সেখানেও বিজেপি সরকার ক্ষমতায় ফেরত আসে। 

তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। ছত্তিসগড়, রাজস্থান, তেলঙ্গানা এবং পাঞ্জাবের মতো রাজ্যগুলিতে ভোটার উপস্থিতি মাত্র ১ বা ২ শতাংশ কম, এমনকি ১ বা ২ শতাংশ বেশিতেও সরকার বদল হয়েছে।

তাই সামগ্রিক চিত্র দেখলে বোঝা যায়, ভোটের ধরণ এটাই ইঙ্গিত দেয় যে, যখন ভোটার উপস্থিতি ৭ শতাংশ বেশি বা তার বেশি হয়, তখন এর দুটো অর্থ থাকে। 

এক, হয় জনগণ বর্তমান সরকারকে পূর্ণ শক্তিতে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে চায়। অথবা তারা বর্তমান সরকারকে পূর্ণ শক্তিতে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায়। 

এবার চলুন দেখে নেওয়া যাক, বিগত দিনে ২০১৬ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নির্বাচনের এক্সিট পোলের ট্রেন্ড কী বলে? ২০১৬ সালে এগজিট পোলের দিকনির্দেশনা মোটামুটি সঠিক ছিল।

বুথফেরত সমীক্ষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নেতৃত্বাধীন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ১৬০টিরও বেশি আসন জয়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়। রেজাল্ট বেরলে দেখা যায়, প্রকৃত ফলাফলে টিএমসি ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২১১টিতে জিতেছে (যা এগজিট পোলের চেয়ে বেশি)।

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এক্সিট পোলের প্রবণতা মিললেও, গণনা মেলেনি। গণনা নির্ভুল ছিল না। বুথফেরত সমীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ব্যাপক উত্থান ও হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।

রেজাল্ট বেরলে দেখা যায় ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ১৮টি আসনে জয় পেয়েছে। আর তৃণমূল পেয়েছে ২২টি।

কিন্তু ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে বুথফেরত সমীক্ষা ট্রেন্ড ধরতে ব্যর্থ হয়। এক্সিট পোল বলেছিল, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। এমনকি এও বলা হয়েছিল যে, কোনওপক্ষই সুস্পষ্টভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না- ত্রিশঙ্কু বিধানসভারও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল।

কেউ কেউ টিএমসিকে এগিয়ে রাখলেও, আসন ছিল অনেক কম (১৫০-১৬০ আসন)। কিন্তু রেজাল্ট বেরলে দেখা যায় তৃণমূল বিপুল জয় পেয়েছে। তৃণমূল পেয়েছে ২১৩ আসন আর বিজেপি ৭৭ আসন।

ফলে গত বিধানসভা নির্বাচনে এক্সিট পোলের ট্রেন্ড মেলেনি। এখন দেখার ২০২৬-এর প্রথম দফাতেই রেকর্ড হারে ভোটদানের পর দ্বিতীয় দফার ভোটদান মিলিয়ে সার্বিক রেজাল্ট কী দাঁড়ায়। চতুর্থবারের জন্য ক্ষমতায় আসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়-তৃণমূল কংগ্রেস নাকি এবার পালাবদল ঘটে? বিজেপির দাবি অনুযায়ী, পরিবর্তনের সরকার আসে!

প্রসঙ্গত, আমেরিকার পলিমার্কেট বেটিং বলছে ছাব্বিশের নির্বাচনে বিজেপি পাবে ৫২% আর তৃণমূল পাবে ৪৭% ভোট। এবার দেখাল প্রকৃত ফলাফলে কী দাঁড়ায়। কারণ বহু সময়ই বুথফেরত সমীক্ষা মেলে না। বুথফেরত সমীক্ষার সঙ্গে বিস্তর ফারাক হয় আসল ফলাফলের।

Horoscope Today: মিথুনের ভ্রমণ, কর্কটের নতুন কাজ শুরু, কন্যার উন্নতি; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোটে কে জিতবে বাংলা? আমেরিকার পলিমার্কেট বেটিং বলছে বিজেপি ৫২% আর তৃণমূল ৪৭%, মানে কী?

Arijit Singh: প্রথম দফার দিনেই কোনও মেসেজ দিলে লোকে ভাববে আমি নেতা: ভোট দিতে এসে মশকরা অরিজিতের

Liquor Price List 2026 Explained: অবিশ্বাস্য সস্তায় বিয়ার-হুইস্কি-রাম, Kingfisher ১০৭, Signature ৬৭০, ওল্ড মংক Old Monk ৪০০ টাকায়, এল চমকে দেওয়া প্রাইস লিস্ট

