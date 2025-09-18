English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mom’s Google search saved son's life: অবিশ্বাস্য! ৬ বছরের বাচ্চার আচমকাই হাত-পা পড়ে গেল, মা গুগল সার্চ করে বাঁচালেন প্রাণ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৬ বছর বয়সী এক শিশু তার মায়ের গুগল সার্চের কারণে জীবন ফিরে পেয়েছে। ৬ বছর বয়সী উইটেন ড্যানিয়েল যখন হঠাৎ নড়াচড়া, কথা বলা বা এমনকি শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তখন তার পরিবার সবচেয়ে খারাপ কিছুর আশঙ্কা করেছিল। চিকিৎসকরা প্রথমে ফ্লু সন্দেহ করেছিলেন, কিন্তু আসল কারণ ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি গুরুতর। তার মায়ের গভীর রাতের এক গুগল সার্চই তাকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য এনে দিয়েছিল।

| Sep 18, 2025, 07:15 PM IST
এপ্রিলে উইটেনকে মাথা ঘোরা এবং মাথাব্যথা নিয়ে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসকরা প্রাথমিকভাবে এটিকে ফ্লু বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তার অবস্থার অবনতি হয়—সে হাঁটতে, কথা বলতে বা এমনকি নিজে নিজে শ্বাস নিতেও পারছিল না। এর কিছুক্ষণ পরেই সে জ্ঞান হারায়।  

চিকিৎসকরা কেসিকে সতর্ক করে বলেন যে, তার ছেলে যদি বেঁচেও থাকে, তাহলে হয়তো আর কোনোদিন হাঁটতে পারবে না এবং সারা জীবনের জন্য ভেন্টিলেটর ও ফিডিং টিউবের প্রয়োজন হবে। মাত্র দুই সপ্তাহ আগে উইটেন তার লিটল লিগ দলের এমভিপি নির্বাচিত হয়েছিল। এখন, তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত মনে হচ্ছিল।

আশা না ছেড়ে কেসি মাঝরাতে গুগল সার্চ করতে শুরু করেন। সেই সার্চের ফলে তিনি ড. জ্যাক মরকোস-এর একটি নিবন্ধ খুঁজে পান। ড. মরকোস হলেন ইউটিহেলথ হিউস্টনের একজন নিউরোসার্জন, যিনি ক্যাভারনোমার চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ।  

কেসি মরিয়া হয়ে তাকে একটি ইমেল পাঠান এবং স্বস্তির বিষয় হলো, তিনি দ্রুত উত্তর দেন। ড. মরকোস স্মরণ করে বলেন, "আমি ছবিগুলো দেখলাম এবং ভাবলাম এটা করা সম্ভব। আমি বললাম, ওকে এখানে নিয়ে এসো।"

উইটেনকে বিমানে হিউস্টনে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে ড. মরকোস এবং পেডিয়াট্রিক নিউরোসার্জন ড. মনীশ শাহ একটি সূক্ষ্ম চার ঘণ্টার সার্জারি করেন। সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে অপারেশনটি সফল হয়।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উইটেনের জ্ঞান ফেরে, সে নিজে নিজে শ্বাস নিতে শুরু করে এবং আবার কথা বলতেও সক্ষম হয়।

ছয় সপ্তাহ পর, উইটেন তার ৭ম জন্মদিনের সময় লু্ববকে বাড়িতে ফিরে আসে। সে তখন থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা শুরু করেছে এবং এমনকি আবার বেসবল খেলাও শুরু করেছে।

উইটেন বলল, "আমার বন্ধুদের আবার দেখতে দেওয়ার জন্য আমি ড. মরকোস এবং ড. শাহকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।"

ড. শাহ যোগ করেন, "আসলে, আমরা তাকে বলেছিলাম যে বল খেলার একমাত্র শর্ত হলো আমাদেরকে ছবি পাঠানো।"

কেসি বলেন যে, তিনি সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতা—বা তার ছেলের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করা সেই সাধারণ গুগল সার্চের কথা—কোনোদিন ভুলবেন না।

