English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Amazing facts about National Flag of Nepal: নেপালই ওড়ায় বিশ্বের একমাত্র ত্রিকোণ জাতীয় পতাকা! লাল রং, চাঁদ আর সূর্যে মিশে হিন্দুত্বের 'গর্বিত' আলাপ...

Nepal's national flag: নেপালের জাতীয় পতাকার দুটি ত্রিভুজ হিমালয় পর্বতমালা এবং দেশটির দুটি প্রধান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মকে তুলে ধরে। পতাকার নীল রঙের সীমানা শান্তির প্রতীক।

| Sep 10, 2025, 02:11 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালের জাতীয় পতাকা বিশ্বের সবচেয়ে অনন্য পতাকা। কারণ এটি বিশ্বের একমাত্র পতাকা যা চতুর্ভুজাকার নয়। নেপালের জাতীয় পতাকায় রয়েছে গাঢ় লাল রং। এই রংটি হলো রডোডেনড্রনের (রং), যা নেপালের জাতীয় ফুল। গাঢ় লাল রং সাহস ও বীরত্বের প্রতীক, যা দেশটির সাহসী আত্মাদের প্রতিনিধিত্ব করে।

1/14

নেপালের জাতীয় পতাকার দুটি ত্রিভুজ হিমালয় পর্বতমালা এবং দেশটির দুটি প্রধান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মকে তুলে ধরে। পতাকার নীল রঙের সীমানা শান্তির প্রতীক।

2/14

নেপালের জাতীয় পতাকাটি ত্রিভুজাকার। এটি হিন্দু ধর্মের সাফল্যের প্রতীক, যা মহাভারত ও রামায়ণের সময় থেকে চলে আসছে। পতাকার উপরের চাঁদ ও সূর্য দেশটির দীর্ঘকাল টিকে থাকার আকাঙ্ক্ষাকে প্রতীকায়িত করে।

3/14

নেপালের জাতীয় পতাকার সূর্যটি ১২টি ত্রিভুজাকার রশ্মি দিয়ে গঠিত। সূর্যের এই ১২টি রশ্মি ১২ মাস এবং ১২টি রাশিচক্রকে বোঝায়। সূর্যকে গ্রহদের প্রধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

4/14

নেপালের আধুনিকীকরণের আগে, জাতীয় পতাকার সূর্য ও চাঁদের উপর মানুষের মুখাবয়ব আঁকা থাকত। এই মুখগুলোতে চোখ, নাক, কান এবং কপালে একটি চিহ্ন থাকত। 

5/14

রাজা পৃথ্বী নারায়ণ শাহের অভিযানের আগে, নেপাল একাধিক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। রাজা পৃথ্বী নারায়ণ শাহ সব রাজ্যকে একত্রিত করে একটি একক জাতি, নেপাল গঠন করেন।

6/14

নেপালের জাতীয় পতাকা চতুর্ভুজাকার বা আয়তাকার না হয়ে ত্রিভুজাকার, যা অন্যান্য সব পতাকার ক্ষেত্রে দেখা যায়। এটি বিশ্বের একমাত্র ত্রিভুজাকার পতাকা। এটি হিন্দু পতাকার বৈদিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা সাধারণত ত্রিভুজাকার হয়ে থাকে।

7/14

বৈদিক হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারে, এই পতাকা সাধারণত ৩:৪ অনুপাতে তৈরি করা হয়, যার অতিভুজ ৫ থাকে। বাস্তুশাস্ত্রে এই অনুপাতের অর্থ হলো শাশ্বত। তাই নেপালের সংবিধানে একটি মান নির্ধারণ করা হয়েছে, যা উপরের ত্রিভুজের কোণ নির্ণয়ে ব্যবহার করা যায়।

8/14

নেপালের জাতীয় পতাকা একইসাথে রাষ্ট্রের পতাকা এবং দেশের বেসামরিক পতাকা হিসেবে কাজ করে।

9/14

এটি দুটি পতাকার সমন্বয়। নেপালের জাতীয় পতাকার প্রতিটি ত্রিভুজ রানা পরিবারের দুটি স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী শাখাকে চিত্রিত করে।

10/14

জাতীয় পতাকার দুটি ত্রিভুজ দুটি প্রধান ধর্ম: হিন্দু ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মকে প্রদর্শন করে।

11/14

এখন পর্যন্ত নেপালের জাতীয় পতাকাকে সব পতাকার মধ্যে সবচেয়ে গাণিতিক পতাকা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

12/14

নেপালি পতাকাটি তৈরি হয়েছিল ২০১৪ সালের ২৩শে আগস্ট। ৩৫,০০০-এরও বেশি মানুষ একত্রিত হয়ে এই পতাকাটি তৈরি করেছিলেন।

13/14

নেপালের পতাকার বৈশিষ্ট্য

নেপালের জাতীয় পতাকা বিশ্বের সবচেয়ে অনন্য পতাকা, কারণ এটি একমাত্র চতুর্ভুজাকার নয়। পতাকার দুটি ত্রিভুজ হিমালয় পর্বতমালা এবং দেশের দুটি প্রধান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মকে প্রতিনিধিত্ব করে। এর নীল রঙের সীমানা শান্তির প্রতীক। এটি একইসাথে রাষ্ট্রের পতাকা এবং দেশের বেসামরিক পতাকা হিসেবে কাজ করে।

14/14

নেপালের পতাকার বৈশিষ্ট্য

নেপালের জাতীয় পতাকা দুটি পতাকার সমন্বয়। পতাকার প্রতিটি ত্রিভুজে রানা পরিবারের স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী শাখাগুলি চিত্রিত হয়েছে। এটি বিশ্বের সব পতাকার মধ্যে সবচেয়ে গাণিতিক পতাকা হিসাবে বিবেচিত। ২০১৪ সালের ২৩শে আগস্ট ৩৫,০০০-এরও বেশি মানুষ একত্রিত হয়ে এই নেপালি জাতীয় পতাকাটি তৈরি করেছিলেন।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Nepal royal massacre: ১০ প্রজন্ম পরই ধ্বংস হবে রাজত্ব! ভয়ংকর গোরখনাথের অভিশাপ পান নেপালের প্রথম রাজা! কেন? রাজপরিবারের হত্যালীলা ও অলৌকিক...

পরবর্তী অ্যালবাম

Nepal royal massacre: ১০ প্রজন্ম পরই ধ্বংস হবে রাজত্ব! ভয়ংকর গোরখনাথের অভিশাপ পান নেপালের প্রথম রাজা! কেন? রাজপরিবারের হত্যালীলা ও অলৌকিক...

Nepal royal massacre: ১০ প্রজন্ম পরই ধ্বংস হবে রাজত্ব! ভয়ংকর গোরখনাথের অভিশাপ পান নেপালের প্রথম রাজা! কেন? রাজপরিবারের হত্যালীলা ও অলৌকিক...

Nepal royal massacre: ১০ প্রজন্ম পরই ধ্বংস হবে রাজত্ব! ভয়ংকর গোরখনাথের অভিশাপ পান নেপালের প্রথম রাজা! কেন? রাজপরিবারের হত্যালীলা ও অলৌকিক... 9
Balendra Shah: ভারতেই পড়াশোনা! আবার ভারতেরই সিনেমা... &#039;ভারতবিরোধী&#039; নেপালের &#039;হবু&#039; প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্রর অজানা অতীত...

Balendra Shah: ভারতেই পড়াশোনা! আবার ভারতেরই সিনেমা... 'ভারতবিরোধী' নেপালের 'হবু' প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্রর অজানা অতীত...

Balendra Shah: ভারতেই পড়াশোনা! আবার ভারতেরই সিনেমা... 'ভারতবিরোধী' নেপালের 'হবু' প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্রর অজানা অতীত... 7
Horoscope Today: দাম্পত্য কলহে জড়াতে পারেন বৃষ, প্রতারিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা মিথুনের

Horoscope Today: দাম্পত্য কলহে জড়াতে পারেন বৃষ, প্রতারিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা মিথুনের

Horoscope Today: দাম্পত্য কলহে জড়াতে পারেন বৃষ, প্রতারিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা মিথুনের 12
Gold Price: দিওয়ালির আগে সোনার রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধি! ১০ গ্রাম এখন... কম যাচ্ছে না রুপোও...

Gold Price: দিওয়ালির আগে সোনার রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধি! ১০ গ্রাম এখন... কম যাচ্ছে না রুপোও...

Gold Price: দিওয়ালির আগে সোনার রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধি! ১০ গ্রাম এখন... কম যাচ্ছে না রুপোও... 8