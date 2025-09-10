Amazing facts about National Flag of Nepal: নেপালই ওড়ায় বিশ্বের একমাত্র ত্রিকোণ জাতীয় পতাকা! লাল রং, চাঁদ আর সূর্যে মিশে হিন্দুত্বের 'গর্বিত' আলাপ...

Amazing facts about National Flag of Nepal: নেপালই ওড়ায় বিশ্বের একমাত্র ত্রিকোণ জাতীয় পতাকা! লাল রং, চাঁদ আর সূর্যে মিশে হিন্দুত্বের 'গর্বিত' আলাপ...
Nepal's national flag: নেপালের জাতীয় পতাকার দুটি ত্রিভুজ হিমালয় পর্বতমালা এবং দেশটির দুটি প্রধান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মকে তুলে ধরে। পতাকার নীল রঙের সীমানা শান্তির প্রতীক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালের জাতীয় পতাকা বিশ্বের সবচেয়ে অনন্য পতাকা। কারণ এটি বিশ্বের একমাত্র পতাকা যা চতুর্ভুজাকার নয়। নেপালের জাতীয় পতাকায় রয়েছে গাঢ় লাল রং। এই রংটি হলো রডোডেনড্রনের (রং), যা নেপালের জাতীয় ফুল। গাঢ় লাল রং সাহস ও বীরত্বের প্রতীক, যা দেশটির সাহসী আত্মাদের প্রতিনিধিত্ব করে।
নেপালের পতাকার বৈশিষ্ট্য
