Independence Day: স্বাধীনতা দিবসে অনুষ্ঠানে ভয়ংকর কাণ্ড, জেলাশাসকের দফতরে ব্যবসায়ীর... রক্ত ঝরল পুরুলিয়ায়..

Independence Day: তখন স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠাব চলছে। পুরুলিয়া জেলাশাসকের দফতরে ঢুকে আত্মহত্যার চেষ্টা ব্যবসায়ীর! রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিস।

| Aug 15, 2025, 07:47 PM IST
1/7

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ঝরল রক্ত!

মনোরঞ্জন মিশ্র: তখন স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান। জেলাশাসকের অফিসের চত্বরে ঢুকে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক ব্যবসায়ী। ব্লেড দিয়ে রক্তাক্ত কর ফেললে নিজের শরীর! চাঞ্চল্য ছড়াল পুরুলিয়ায়।

2/7

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ঝরল রক্ত!

আজ, শুক্রবার রাজ্যজুড়ে পালিত হল ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস। 

3/7

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ঝরল রক্ত!

কলকাতার রেড রোডে যখন পতাকা উত্তোলন করলেন মুখ্যমন্ত্রী, তখন প্রতিটি জেলায়ও জেলাশাসকের দফতরে হল অনুষ্ঠান। ব্যতিক্রম ছিল না পুরুলিয়াও।

4/7

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ঝরল রক্ত!

 পুরুলিয়ায় স্বাধীনতা দিবসে অনুষ্ঠানে চলাকালীন জেলাশাসকের দফতরে হাজির হন  দীনেশ আগারওয়াল নামে এক ব্যবসায়ী। এরপর ব্লেড দিয়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেন তিনি।

5/7

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ঝরল রক্ত!

ঘটনায় হতবাক হয়ে যান সকলেই। শেষে পুলিস এসে ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।  কিন্তু হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিত্‍সার পর মাথা ব্যান্ডেড নিয়ে ফের জেলাশাসকের দফতরে হাজির হন তিনি। 

6/7

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ঝরল রক্ত!

ওই ব্য়বসায়ীর অভিযোগ. পুরুলিয়া নতুন করে কোনও  শিল্প হচ্ছে না। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের আধিকারিকদের দুর্নীতিগ্রস্ত। তাঁর নিজস্ব জমি নাকি অবেআইনিভাবে  ভেস্টেড জমি হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। ফলে ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

7/7

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ঝরল রক্ত!

 ওই ব্য়বসায়ীর দাবি, বেশ কয়েকবার অভিযোগ জানাতে জেলাশাসকের দফতরে এসেছিলেন। কিন্তু জেলাশাসক দেখা করেননি। প্রশাসনে দুর্নীতি বন্ধ করতে স্বাধীনতা দিবসে জেলাশাসকের দফতরে এসে রক্ত দিয়ে বিচার চাইলেন।

