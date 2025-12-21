Naihati: ঋষি বঙ্কিম কলেজে শীতের সনেটগুচ্ছ? তুলি-কলমের সৃজনভূমিতে নবীন প্রতিভার দ্যুতি! সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণে...
Rishi Bankim Chandra College: নৈহাটি ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র কলেজে অনুষ্ঠিত 'এল ট্যালেন্ট' প্রতিযোগিতায় রাজ্যের নানা প্রান্তের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছে । ২ জানুয়ারি বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণের পর সমাপ্তি হবে এই উৎসব।
1/6
অনুষ্টানের সৃচনা
2/6
অনুষ্টানের অংশগ্রহণকারীদের বিষয়
photos
TRENDING NOW
3/6
কী কী ছিল এই অনুষ্টানে?
4/6
বিচারোকের আসোনে কারা ছিলেন?
5/6
পুরোস্কার বিতরন
6/6
ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র গ্রুপ অফ কলেজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা
photos