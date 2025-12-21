English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Naihati: ঋষি বঙ্কিম কলেজে শীতের সনেটগুচ্ছ? তুলি-কলমের সৃজনভূমিতে নবীন প্রতিভার দ্যুতি! সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণে...

Rishi Bankim Chandra College: নৈহাটি ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র কলেজে অনুষ্ঠিত 'এল ট্যালেন্ট' প্রতিযোগিতায় রাজ্যের নানা প্রান্তের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছে । ২ জানুয়ারি বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণের পর সমাপ্তি হবে এই উৎসব।

| Dec 21, 2025, 05:06 PM IST
1/6

অনুষ্টানের সৃচনা

নৈহাটি ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র গ্রুপ অফ কলেজের উদ্যোগে আয়োজিত 'এল ট্যালেন্ট' নামক বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা যা এই বছর চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করল।  

2/6

অনুষ্টানের অংশগ্রহণকারীদের বিষয়

আজ কলেজ চত্বরে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কলেজ থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে মুখর হয়ে ওঠে গোটা প্রাঙ্গণ।  

3/6

কী কী ছিল এই অনুষ্টানে?

দিনভর চলা এই প্রতিযোগিতায় ছিল নানা রকম সৃজনশীল কার্যক্রম যেমন আলপনা আঁকা, মেহেন্দি ডিজাইন, ক্রিয়েটিভ রাইটিং, এক্সটেম্পোর এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতা। প্রতিটি বিভাগেই প্রতিযোগীদের মধ্যে ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সৃজনশীলতার ছাপ।  

4/6

বিচারোকের আসোনে কারা ছিলেন?

বিচারকের আসনে ছিলেন কলেজের অভিজ্ঞ অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা এবং একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যাঁদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করে। 

5/6

পুরোস্কার বিতরন

আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিযোগিতার অন্তিম পর্বের বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হবে আগামী ২ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে 'এল ট্যালেন্ট'-এর মূল মঞ্চে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

6/6

ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র গ্রুপ অফ কলেজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

এই ধরনের উদ্যোগ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সৃজনশীলতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে মত প্রকাশ করেছেন উপস্থিত অতিথিরা।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Rail Ticket Price Hike: এমাসেই বাড়ছে ট্রেনের ভাড়া, দেখে নিন এবার কতটা বাড়বে খরচ

পরবর্তী অ্যালবাম

Rail Ticket Price Hike: এমাসেই বাড়ছে ট্রেনের ভাড়া, দেখে নিন এবার কতটা বাড়বে খরচ

Rail Ticket Price Hike: এমাসেই বাড়ছে ট্রেনের ভাড়া, দেখে নিন এবার কতটা বাড়বে খরচ

Rail Ticket Price Hike: এমাসেই বাড়ছে ট্রেনের ভাড়া, দেখে নিন এবার কতটা বাড়বে খরচ 7
Top Seven Coldest Villages: &#039;অবিশ্বাস্য&#039; বললে কম বলা হয়! -৬৭ ডিগ্রির নীচে কাটাচ্ছে মানুষ! পৃথিবীর শীতলতম সাত গ্রাম, যেখানে...

Top Seven Coldest Villages: 'অবিশ্বাস্য' বললে কম বলা হয়! -৬৭ ডিগ্রির নীচে কাটাচ্ছে মানুষ! পৃথিবীর শীতলতম সাত গ্রাম, যেখানে...

Top Seven Coldest Villages: 'অবিশ্বাস্য' বললে কম বলা হয়! -৬৭ ডিগ্রির নীচে কাটাচ্ছে মানুষ! পৃথিবীর শীতলতম সাত গ্রাম, যেখানে... 7
Sebaashray Camp: অভিষেকের অনুসরণে এবার উত্তর দমদমে &#039;সেবাশ্রয়&#039;, সৌজন্যে চন্দ্রিমা

Sebaashray Camp: অভিষেকের অনুসরণে এবার উত্তর দমদমে 'সেবাশ্রয়', সৌজন্যে চন্দ্রিমা

Sebaashray Camp: অভিষেকের অনুসরণে এবার উত্তর দমদমে 'সেবাশ্রয়', সৌজন্যে চন্দ্রিমা 6
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সাফল্যে ভরা দিন বৃশ্চিকের, আটকে থাকা টাকা হাতে আসতে পারে মীনের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সাফল্যে ভরা দিন বৃশ্চিকের, আটকে থাকা টাকা হাতে আসতে পারে মীনের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সাফল্যে ভরা দিন বৃশ্চিকের, আটকে থাকা টাকা হাতে আসতে পারে মীনের... 12