Katwa News: কোটি টাকার বাইক, ৪৫ হাজারি হেলমেট! কাটোয়ায় গাইনোকলজিস্টের 'কীর্তি' ভাইরাল...

Katwa News: কোটি টাকার বাইক, ৪৫ হাজারি হেলমেট! কাটোয়ায় গাইনোকলজিস্টের 'কীর্তি' ভাইরাল...
Katwa News: 'পরিবারের জন্য যা প্রয়োজন সব করেছি। কিন্তু নিজের সুখের জন্যও কিছু করা দরকার। সবাই বাড়ি কেনে, বিদেশ ভ্রমণ করে আমি বাইক কিনেছি, এটাই আমার আনন্দ'।
ডা. পি করণ নিজেই জানালেন, 'আমার কাছে রয়েছে কাওয়াসাকি নিনজা জেড এক্স টেন। এটার দাম প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা, বিএমডাবলু এস থাউজেন আরআর। এটার দাম প্রায় ২৭ থেকে ২৮ লক্ষ টাকা, আর হণ্ডা সিবিআর সিক্স ফিফটি। এটার দামও ১৪ লক্ষ টাকা। এমটি ফিফটিন আছে এটার দাম প্রায় ২ লক্ষ টাকা, আর একটা আছে কাওয়াসাকি ভার্সিস সিক্স ফিফটি এটার দামও প্রায় ১০ লক্ষ টাকা'।
