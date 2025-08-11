English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Katwa News: কোটি টাকার বাইক, ৪৫ হাজারি হেলমেট! কাটোয়ায় গাইনোকলজিস্টের 'কীর্তি' ভাইরাল...

Katwa News: 'পরিবারের জন্য যা প্রয়োজন সব করেছি। কিন্তু নিজের সুখের জন্যও কিছু করা দরকার। সবাই বাড়ি কেনে, বিদেশ ভ্রমণ করে আমি বাইক কিনেছি, এটাই আমার আনন্দ'। 

| Aug 11, 2025, 10:49 PM IST
সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: কথায় বলে, 'শখের দাম লাখ টাকা'। তাই শখ হয়তো অনেকেরই থাকে, কিন্তু তা পূরণ করার সাধ্য সবার থাকে না। কাটোয়ার বিশিষ্ট চিকিত্‍সক পি করন কিন্তু ব্যতিক্রম। ছোটবেলা শখ তিনি মেটাচ্ছেন কোটি টাকায়!

পুরো নাম ডাঃ প্রদীপ কুমার করন। কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের স্ত্রী রোগ বিভাগের মেডিক্যাল অফিসার। ডা. পি করণ নামেই অবশ্য পরিচিত তিনি।

কর্মসূত্রে এখন কাটোয়াতেই থাকেন প্রদীপ। কিন্তু জন্ম ও বেড়ে ওঠা পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে। ৫৬ বছর বয়সে টেক্কা দেন বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে। 

পেশায় চিকিত্‍সক, আর নেশায় বাইক! খুব ছোটবেলা থেকে  দামী বাইকে চড়ার শখকে মনে সযত্নে লালন করেছেন প্রদীপ। এখন সেই শখ মেটাচ্ছেনও।

ডাক্তারবাবুর গ্যারেজে রয়েছে  প্রায় কোটি টাকা মূল্যের পাঁচটি বাইক।  চারটেই আবার সুপার বাইক।

স্রেফ শখ মেটানো নয়, নিরাপত্তার দিকেও বিশেষ নজর এই চিকিত্‍সকের। প্রায় ৪৫ হাজার টাকার হেলমেট ব্যবহার করেন তিনি।

ডা. পি করণ নিজেই জানালেন,  'আমার কাছে রয়েছে কাওয়াসাকি নিনজা জেড এক্স টেন। এটার দাম প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা, বিএমডাবলু এস থাউজেন আরআর। এটার দাম প্রায় ২৭ থেকে ২৮ লক্ষ টাকা, আর হণ্ডা সিবিআর সিক্স ফিফটি। এটার দামও ১৪ লক্ষ টাকা। এমটি ফিফটিন আছে এটার দাম প্রায় ২ লক্ষ টাকা, আর একটা আছে কাওয়াসাকি ভার্সিস সিক্স ফিফটি এটার দামও প্রায় ১০ লক্ষ টাকা'।  

ঘাটালের স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন প্রদীপ। প্রথম চেষ্টাতেই জয়েন্ট এন্ট্রান্সে সাফল্য পান এবং ভর্তি হন আরজিকর মেডিকেল কলেজে। । ১৯৯৪ সালে চিকিৎসক হিসেবে প্রথম চাকরি। এরপর পিজি হাসপাতাল থেকে মাস্টার্স করে এখন কাটোয়া হাসপাতালে গাইনোকলজিস্ট মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত তিনি।

এই চিকিত্‍সকের সাফ কথা, 'পরিবারের জন্য যা প্রয়োজন সব করেছি। কিন্তু নিজের সুখের জন্যও কিছু করা দরকার। সবাই বাড়ি কেনে, বিদেশ ভ্রমণ করে আমি বাইক কিনেছি, এটাই আমার আনন্দ'। 

