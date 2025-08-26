English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Howrah: বাড়িতে ডেঙ্গির লার্ভা! মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী পৌঁছতেই মাথায় অ্যাসিড ঢাললেন গৃহকর্তা.. ভয়ংকরকাণ্ড...

   পুজোর মুখে ডেঙ্গি রুখতে তত্‍পর প্রশাসন। হাওড়ার সাঁকরাইলে একটি বাড়িতে ডেঙ্গির লার্ভা পাওয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ। আজ, মঙ্গলবার সেই বাড়িতে হাজির হন মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা।  

| Aug 26, 2025, 06:20 PM IST

Howrah:   পুজোর মুখে ডেঙ্গি রুখতে তত্‍পর প্রশাসন। হাওড়ার সাঁকরাইলে একটি বাড়িতে ডেঙ্গির লার্ভা পাওয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ। আজ, মঙ্গলবার সেই বাড়িতে হাজির হন মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা।  

1/9

অ্যাসিড হামলার শিকার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী

দেবব্রত ঘোষ: ডেঙ্গির খোঁজখবর করতে গিয়ে বিপত্তি। অ্যাসিড  হামলার শিকার হতে হল মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীকে! গুরুতর আহত অবস্থায় নার্সিংহোমের ভর্তি তিনি। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ভয়ংকর কাণ্ড হাওড়ার সাঁকরাইলে।  

2/9

অ্যাসিড হামলার শিকার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী

পুজোর মুখে ডেঙ্গি রুখতে তত্‍পর প্রশাসন।

3/9

অ্যাসিড হামলার শিকার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী

খোলা জায়গায় জল জমলেই বিপদ! বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে সচেতন করছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।

4/9

অ্যাসিড হামলার শিকার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী

হাওড়ার সাঁকরাইলের মান্না পাড়ায়  ডেঙ্গির লার্ভা পাওয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ।

5/9

অ্যাসিড হামলার শিকার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী

খবর পেয়েই আজ, মঙ্গলবার বার বিপ্লব মান্না নামে এক ব্য়ক্তির হাজির হন মহিলার স্বাস্থ্যকর্মীরা।

6/9

অ্যাসিড হামলার শিকার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী

বাড়ির কোথাও জল জমেছে কিনা, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন তাঁরা। এরপর যখন বাড়ির এক সদস্যকে ডেঙ্গি নিয়ে সচেতন করতে যান, তখনই শুরু হয় বচসা। 

7/9

অ্যাসিড হামলার শিকার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী

অভিযোগ, বচসা চলাকালীন পিছন থেকে এক মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীর মাথায়  অ্য়াসিড ঢেলে দেন বাড়ির কর্তা বিপ্লব।

8/9

অ্যাসিড হামলার শিকার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী

 যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন ওই মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী। প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়  হাজী এস টি মল্লিক গ্রামীণ হাসপাতালে। পরে সেখান থেকে স্থানান্তর করা হয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে।

9/9

অ্যাসিড হামলার শিকার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিস। গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে।   সাঁকরাইলের  বিধায়ক প্রিয়া পাল বলেন, 'ওই স্বাস্থ্যকর্মী মানুষের জন্য কাজ করছেন। অথচ তিনি এসিড হামলার শিকার। ঘটনাটি খুবই বেদনাদায়ক। পুলিশের পক্ষ থেকে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে'। প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা দাবি করেছেন অন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Typhoon Kajiki: টাইফুন কাজিকির প্রলয়নাচনে উত্তাল সমুদ্র, শ্মশান স্থলভূমি! বিপর্যয়ের মধ্যেই অসংখ্য মানুষকে সরানো হয়, মৃত্যু...

পরবর্তী অ্যালবাম

Typhoon Kajiki: টাইফুন কাজিকির প্রলয়নাচনে উত্তাল সমুদ্র, শ্মশান স্থলভূমি! বিপর্যয়ের মধ্যেই অসংখ্য মানুষকে সরানো হয়, মৃত্যু...

Typhoon Kajiki: টাইফুন কাজিকির প্রলয়নাচনে উত্তাল সমুদ্র, শ্মশান স্থলভূমি! বিপর্যয়ের মধ্যেই অসংখ্য মানুষকে সরানো হয়, মৃত্যু...

Typhoon Kajiki: টাইফুন কাজিকির প্রলয়নাচনে উত্তাল সমুদ্র, শ্মশান স্থলভূমি! বিপর্যয়ের মধ্যেই অসংখ্য মানুষকে সরানো হয়, মৃত্যু... 9
Trump&#039;s Tarrifs on India: ভারতকে শুল্কগুঁতো মেরেই চলেছেন ট্রাম্প! আরও ২৫%-এর জেরে বুধবার থেকে কোন কোন জিনিস হবে দামি?

Trump's Tarrifs on India: ভারতকে শুল্কগুঁতো মেরেই চলেছেন ট্রাম্প! আরও ২৫%-এর জেরে বুধবার থেকে কোন কোন জিনিস হবে দামি?

Trump's Tarrifs on India: ভারতকে শুল্কগুঁতো মেরেই চলেছেন ট্রাম্প! আরও ২৫%-এর জেরে বুধবার থেকে কোন কোন জিনিস হবে দামি? 11
BCCI-Dream11: বিরাট ধাক্কা! বিসিসিআই-আইপিলের ৬২৫০০০০০০০ টাকার ক্ষতি, বুক পুড়ছে প্রীতিদেরও...

BCCI-Dream11: বিরাট ধাক্কা! বিসিসিআই-আইপিলের ৬২৫০০০০০০০ টাকার ক্ষতি, বুক পুড়ছে প্রীতিদেরও...

BCCI-Dream11: বিরাট ধাক্কা! বিসিসিআই-আইপিলের ৬২৫০০০০০০০ টাকার ক্ষতি, বুক পুড়ছে প্রীতিদেরও... 7
New Rules from September 2025: ক্রেডিট কার্ড থেকে FD-র সুদের হার, আগামী মাস থেকে ৫ নিয়মে বড় বদল, টান পকেটে...

New Rules from September 2025: ক্রেডিট কার্ড থেকে FD-র সুদের হার, আগামী মাস থেকে ৫ নিয়মে বড় বদল, টান পকেটে...

New Rules from September 2025: ক্রেডিট কার্ড থেকে FD-র সুদের হার, আগামী মাস থেকে ৫ নিয়মে বড় বদল, টান পকেটে... 7