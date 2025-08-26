Howrah: বাড়িতে ডেঙ্গির লার্ভা! মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী পৌঁছতেই মাথায় অ্যাসিড ঢাললেন গৃহকর্তা.. ভয়ংকরকাণ্ড...

Howrah: বাড়িতে ডেঙ্গির লার্ভা! মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী পৌঁছতেই মাথায় অ্যাসিড ঢাললেন গৃহকর্তা.. ভয়ংকরকাণ্ড...
পুজোর মুখে ডেঙ্গি রুখতে তত্পর প্রশাসন। হাওড়ার সাঁকরাইলে একটি বাড়িতে ডেঙ্গির লার্ভা পাওয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ। আজ, মঙ্গলবার সেই বাড়িতে হাজির হন মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা।
অ্যাসিড হামলার শিকার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিস। গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। সাঁকরাইলের বিধায়ক প্রিয়া পাল বলেন, 'ওই স্বাস্থ্যকর্মী মানুষের জন্য কাজ করছেন। অথচ তিনি এসিড হামলার শিকার। ঘটনাটি খুবই বেদনাদায়ক। পুলিশের পক্ষ থেকে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে'। প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা দাবি করেছেন অন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা।
