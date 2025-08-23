Basirhat News: 'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ইশ্বর', হনুমানের শুশ্রূষায় প্রাক্তন কাউন্সিলর!

Basirhat News: 'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ইশ্বর', হনুমানের শুশ্রূষায় প্রাক্তন কাউন্সিলর!
Basirhat News: বসিরহাটের খড়িডাঙা এলাকায় বিদ্যুত্স্পৃষ্ট হয়ে রাস্তায় ছটফট করছিল একটি হনুমান। হনুমানটি নিজের বাড়িতে রেখে, সেবা শুশ্রূসা করলেন বসিরহাট পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর পরিমল মজুমদার। হনুমানচি এখন অনেকটা সুস্থ।
1/7
হনুমানের শুশ্রূষায় প্রাক্তন কাউন্সিলর!
2/7
হনুমানের শুশ্রূষায় প্রাক্তন কাউন্সিলর!
photos
TRENDING NOW
3/7
হনুমানের শুশ্রূষায় প্রাক্তন কাউন্সিলর!
4/7
হনুমানের শুশ্রূষায় প্রাক্তন কাউন্সিলর!
5/7
হনুমানের শুশ্রূষায় প্রাক্তন কাউন্সিলর!
6/7
হনুমানের শুশ্রূষায় প্রাক্তন কাউন্সিলর!
7/7
হনুমানের শুশ্রূষায় প্রাক্তন কাউন্সিলর!
photos