Basirhat News: 'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ইশ্বর', হনুমানের শুশ্রূষায় প্রাক্তন কাউন্সিলর!

Basirhat News:   বসিরহাটের খড়িডাঙা এলাকায় বিদ্যুত্‍স্পৃষ্ট হয়ে রাস্তায় ছটফট করছিল একটি হনুমান। হনুমানটি নিজের বাড়িতে রেখে, সেবা শুশ্রূসা করলেন  বসিরহাট পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর পরিমল মজুমদার। হনুমানচি এখন অনেকটা সুস্থ।

| Aug 23, 2025, 08:54 PM IST
বিমল বসু: 'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ইশ্বর'। বিদ্যুত্‍স্পৃষ্ট হয়ে মারাত্বক জখম একটি হনুমানকে প্রাণে বাঁচালেন বসিরহাট পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর পরিমল মজুমদার। বাড়ি রেখে  দুবেলা  সেবা শুশ্রূসা করলেন তিনি নিজেই। হনুমানচি এখন অনেকটা সুস্থ।

ঘটনার সূত্রপাত দিন কয়েক আগে। বসিরহাটের খড়িডাঙা এলাকায় বিদ্যুত্‍স্পৃষ্ট হয়ে রাস্তায় ছটফট করছিল একটি হনুমান।

 রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়ে ঘটনাটি নজরে পড়ে এক বৃদ্ধার। রক্তাক্ত সেই হনুমানটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান সিরহাট পুরসভার ২০ ওয়ার্ডের  প্রাক্তন কাউন্সিলর তৃণমূল নেতা পরিমল মজুমদারের কাছে।

 স্রেফ চিকিত্‍সার ব্যবস্থা নয়, হনুমানকে ভ্যাবলায় নিজের বাড়িতে নিয়ে যান পরিমল। এরপর চিকিত্‍সকদের পরামর্শ মতো ক্ষতস্থানটিকে পরিষ্কার করা থেকে ওষুধ খাওয়ানো, সবই করেন নিজের হাতে। ফলমূলও কিনে খাওয়ান।

পরিমল বলেন,  'অসুস্থ শরীরে রাস্তায় পড়ে থাকলে নির্ঘাত হনুমানটির মৃত্যু হত। তাই বাড়িতে রেখে হনুমানের চিকিৎসা শুরু করি'।  জানান, 'বিদ্যুৎ পৃষ্ট হওয়ায় হাত,পা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল হনুমানটির। শরীরের একাধিক জায়গা থেকে রক্ত বেরোচ্ছিল'।  

পরিমলের  আরও বক্তব্য. 'আশা করছি, কয়েকদিনের মধ্য়ে সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবে'। সঙ্গে বার্তা, 'মানুষ কথা বলতে পারে। কিন্তু পশুরা কথা বলতে পারে না। তাই ওদের অবহেলা করা উচিত নয়। ওদের পাসে দাঁড়ানো উচিত'।

প্রাক্তন কাউন্সিলের কাজে আপ্লুত স্থানীয় বাসিন্দারা।  অঞ্জন মিত্র বলেন, অত্যান্ত আশাপদ ব্যাপার। এখন যা দিনকাল পড়েছে, মানুষ মানুষেরই পাশে দাঁড়ায় না। সেখানে  হনুমান বিদ্যুত্‍পৃষ্ঠ হয়েছে।  তাকে সেবাযত্ন করছেন,  বাঁচিয়ে তুলছেন। এই সমাজের কাছে নতুন উদাহরণ'। 

