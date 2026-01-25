English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Abdul Qadir Son Accused Of Assault: লেগ-স্পিনার বাবাকে সারা বিশ্ব চেনে একডাকে, খামারবাড়িতে কাজের মেয়েকে ধর্ষণ কিংবদন্তির ছেলের!

Abdul Qadir' Son Accused Of Assault: লেগ-স্পিনার বাবাকে সারা বিশ্ব চেনে একডাকে, খামারবাড়িতে কাজের মেয়েকে ধর্ষণ কিংবদন্তির ছেলের!

Abdul Qadir' Son Accused Of Assault: আব্দুল কাদির খান, কিংবদন্তি পাক স্পিনারকে সারা বিশ্ব চেনে এক ডাকে। আর আজ তাঁর সন্তানই ধর্ষণে অভিযুক্ত! নড়ে গেল বাইশ গজ।  

Jan 25, 2026, 05:15 PM IST
1/8

আব্দুল কাদিরের ছেলের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ

Accused Sulaman Qadir, Son of former Great Paki leg-spinner Abdul Qadir

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানের প্রয়াত কিংবদন্তি লেগ-স্পিনার আব্দুল কাদিরের ছেলে সুলেমান কাদিরের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ!  

2/8

খামারবাড়িতে সুলেমানের চরম লালসার শিকার!

Extreme brutality with the maid at the farmhouse

খামারবাড়িতে কাজের মেয়ের সঙ্গে চরম বর্বরতা সুলেমানের। পরিচারিকা পুলিসের কাছে এফআইআর দায়ের করেছেন।  

3/8

মহিলার অভিযোগ

The victim's allegation

সুলেমান জোর করে তাঁকে খামারবাড়িতে নিয়ে যায় এবং ধর্ষণ করে বলেই অভিযোগ মহিলার।

4/8

ডাক্তারি পরীক্ষার পরেই

Medical examination

ডাক্তারি পরীক্ষার পরেই নিশ্চিত হওয়া যাবে মহিলা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কিনা! জানিয়েছে পুলিস।    

5/8

সুলেমানকে পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদ

Taken into custody

পাকিস্তানের আইন অনুযায়ী অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিস হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।  

6/8

সুলেমানের ক্রিকেট কেরিয়ার

Suleiman's cricket career

৪১ বছর বয়সী সুলেমান ২০০৫ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ২৬টি প্রথম শ্রেণির এবং ৪০টি লিস্ট এ ম্যাচ খেলেছেন।  

7/8

আব্দুল কাদিরের কেরিয়ার

Abdul Qadir cricket career

আব্দুল কাদির পাকিস্তানের হয়ে ১৬ বছরের কেরিয়ারে ৬৭টি টেস্ট এবং ১০৪টি ওডিআই খেলেছেন।

8/8

লেগ-স্পিন বোলিংয়ের শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত

To revive the art of leg-spin bowling

আটের দশকে লেগ-স্পিন বোলিংয়ের শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার কৃতিত্ব কাদিরকেই দেওয়া হয়। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে ৬৩ বছরে প্রয়াত হন।    

