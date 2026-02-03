Mohun Bagan House: 'ভালো-বাসা'র রং সবুজ-মেরুন! প্রেমিকার ইচ্ছায় 'মোহনবাগান বাড়ি' বানালেন হুগলির শুভজিত্‍...

Mohun Bagan House: 'ভালো-বাসা'র রং সবুজ-মেরুন! প্রেমিকার ইচ্ছায় 'মোহনবাগান বাড়ি' বানালেন হুগলির শুভজিত্...
Mohun Bagan House: ভ্যালেনটাইন ডে'র উপহার! প্রেমিকার মন রাখতে নিজের গোটা বাড়িটাই সবুজ মেরুন রঙে রাঙিয়ে তুললেন হুগলির বৈদ্যবাটির শুভজিৎ ঘোষ।
'মোহনবাগান বাড়ি'
'মোহনবাগান বাড়ি'
'মোহনবাগান বাড়ি'
'মোহনবাগান বাড়ি'
'মোহনবাগান বাড়ি'
'মোহনবাগান বাড়ি'
'মোহনবাগান বাড়ি'
শুভজিতের বাবা সুব্রত ঘোষ বলেন, 'আমার পরিবারের সকলেই মোহনবাগানের সদস্য। বাড়ির মহিলারা অধিকাংশ সময় সিরিয়াল দেখতে ব্যস্ত থাকে কিন্তু ফুটবলের সময় আমরা সবাই ফুটবল দেখি। তবে মোহনবাগানের খেলা থাকলে তো কথাই নেই। মোহনবাগান জিতলে আমরা আনন্দিত হই। তবে আমার বাড়িতে যে আসছে অর্থাৎ আমার হবু বৌমা সে-ও মোহনবাগানের ভক্ত'।
