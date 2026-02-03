English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Mohun Bagan House: ভালো-বাসার রং সবুজ-মেরুন! প্রেমিকার ইচ্ছায় মোহনবাগান বাড়ি বানালেন হুগলির শুভজিত্‍...

Mohun Bagan House: 'ভালো-বাসা'র রং সবুজ-মেরুন! প্রেমিকার ইচ্ছায় 'মোহনবাগান বাড়ি' বানালেন হুগলির শুভজিত্‍...

Mohun Bagan House:  ভ্যালেনটাইন ডে'র উপহার! প্রেমিকার মন রাখতে নিজের গোটা বাড়িটাই সবুজ মেরুন রঙে রাঙিয়ে তুললেন হুগলির বৈদ্যবাটির শুভজিৎ ঘোষ। 

Feb 03, 2026, 06:06 PM IST

 

 

1/10

'মোহনবাগান বাড়ি'

বিধান সরকার: ভ্যালেনটাইন ডে'র উপহার! প্রেমিকার মন রাখতে নিজের গোটা বাড়িটাই সবুজ মেরুন রঙে রাঙিয়ে তুললেন হুগলির বৈদ্যবাটির শুভজিৎ ঘোষ। খরচ হল লক্ষাধিক টাকা।

2/10

'মোহনবাগান বাড়ি'

হুগলির বৈদ্যবাটিতে  'মোহনবাগান বাড়ি'।  

3/10

'মোহনবাগান বাড়ি'

গোটা বাড়িটাই সবুজ-মেরুন। প্রবেশ পথের ঠিক উপরে পালতোলা নৌকা।  

4/10

'মোহনবাগান বাড়ি'

বৈদ্যবাটির ১৭ ওয়ার্ডের বাসিন্দা ঘোষ পরিবারের সকলেই মোহনবাগান সমর্থক।

5/10

'মোহনবাগান বাড়ি'

বাড়ির একমাত্র ছেলে শুভজিত্‍। সেই ২০০৬ সাল থেকে বাবার সঙ্গে মোহনবাগানের খেলা দেখতে যান নিয়মিত।  

6/10

'মোহনবাগান বাড়ি'

পাশের পাড়াতেই থাকেন শুভজিত্‍ প্রেমিকা শ্রমণা। পড়াশোনার সূত্রেই দু'জনের আলাপ, প্রেম।  

7/10

'মোহনবাগান বাড়ি'

শ্রমণাও মোহনবাগান সমর্থক।  শুভজিতের সঙ্গে মাঠে বসে তিনি খেলাও দেখেছেন একাধিকবার।  

8/10

'মোহনবাগান বাড়ি'

 শুভজিত্‍-শ্রমণার প্রেম এবার পূর্ণতা পেতে চলেছে। খুব  শীঘ্রই বিয়ে পিঁড়িতে বসতে চলেছেন তাঁরা।  

9/10

'মোহনবাগান বাড়ি'

শুভজিৎ বলেন, 'আমার ইচ্ছা ছিল বাড়িটা মোহনবাগানের জার্সির রংয়ে রং করার কিন্তু করা হয়ে ওঠেনি। শ্রমণা ওর ইচ্ছার কথা জানায় আমাকে। আমরা দুজনেই মোহনবাগানের ভক্ত। তখনই ঠিক করি বাড়ির রং করব মোহনবাগানের রঙে। আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতেই এমন ইচ্ছা ছিল দুজনেরই'।   

10/10

'মোহনবাগান বাড়ি'

শুভজিতের বাবা সুব্রত ঘোষ বলেন, 'আমার পরিবারের সকলেই মোহনবাগানের সদস্য। বাড়ির মহিলারা অধিকাংশ সময় সিরিয়াল দেখতে ব্যস্ত থাকে কিন্তু ফুটবলের সময় আমরা সবাই ফুটবল দেখি। তবে মোহনবাগানের খেলা থাকলে তো কথাই নেই। মোহনবাগান জিতলে আমরা আনন্দিত হই। তবে আমার বাড়িতে যে আসছে অর্থাৎ আমার হবু বৌমা সে-ও মোহনবাগানের ভক্ত'।

