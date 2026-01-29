English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Kalna: অষ্টমঙ্গলায় শ্বশুরবাড়িতে এসে নিখোঁজ জামাই! সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেল... হুলুস্থুল কাণ্ড..

Kalna: অষ্টমঙ্গলায় শ্বশুরবাড়িতে এসে নিখোঁজ জামাই! সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেল... হুলুস্থুল কাণ্ড..

Kalna:  পূর্বস্থলী থানার নিমদহ পঞ্চায়েতের উখরা এলাকার বাসিন্দা সেলিম শেখ। বিয়ের পর রীতিমাফিক অষ্টমঙ্গলায় স্ত্রীকে নিয়ে যান শ্বশুরবাড়িতে। তারপর থেকে আর খোঁজ  পাওয়া যাচ্ছে না তাঁর।    

| Jan 29, 2026, 08:26 PM IST
শ্বশুরবাড়িতে এসে নিখোঁজ জামাই!

সঞ্জয় রাজবংশী: মোটে পাঁচদিন আগে বিয়ে হয়েছে। অষ্টমঙ্গলা শ্বশুরবাড়িতে এসে নিখোঁজ জামাই! ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীতে।

শ্বশুরবাড়িতে এসে নিখোঁজ জামাই!

পূর্বস্থলী থানার নিমদহ পঞ্চায়েতের উখরা এলাকার বাসিন্দা সেলিম শেখ।  

শ্বশুরবাড়িতে এসে নিখোঁজ জামাই!

চলতি মাসের ২১ তারিখ বিয়ে হয় সেলিমের। তাঁর শ্বশুরবাড়ি পূর্বস্থলী থানারই পিলা পঞ্চায়েতের খানপুরে।  

শ্বশুরবাড়িতে এসে নিখোঁজ জামাই!

বিয়ের পর রীতিমাফিক অষ্টমঙ্গলা স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে যান সেলিম। কবে? ২৫ জানুয়ারি।  

শ্বশুরবাড়িতে এসে নিখোঁজ জামাই!

পরের দিন অর্থাত্‍ ২৬ জানুয়ারি থেকে নাকি নিখোঁজ সদ্য বিবাহিত ওই যুবক।  

শ্বশুরবাড়িতে এসে নিখোঁজ জামাই!

পরিবারের লোকেদের দাবি, সেদিন শ্য়ালক ও তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে মিষ্টি কিনতে গিয়েছিলেন সেলিম। তার পর থেকে আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না তাঁর।  

শ্বশুরবাড়িতে এসে নিখোঁজ জামাই!

পরিবারের লোকেদের সন্দেহ, এই ঘটনার পিছনের সেলিমের শ্য়ালকের বন্ধুর হাত থাকতে পারে। পূর্বস্থলী থানায় ইতিমধ্যেই মিসিং ডায়েরি করা হয়েছে।  

শ্বশুরবাড়িতে এসে নিখোঁজ জামাই!

আজ, বৃহস্পতিবার ফের পূর্বস্থলী থানা যান গ্রামবাসীরা। তাঁদের একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখায় পুলিস। যাতে ওই যুবককে একাই হেঁটে যেতে দেখা যাচ্ছে। সঠিক তদন্তের দাবি তুলেছেন পরিবারের লোকেরা।

