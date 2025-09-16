East West Metro: অব্যবস্থার মেট্রো! অফিসে যাওয়ার পথে সব শেষ, স্টেশনেই সরকারি ইঞ্জিনিয়ার...

East West Metro: অব্যবস্থার মেট্রো! অফিসে যাওয়ার পথে সব শেষ, স্টেশনেই সরকারি ইঞ্জিনিয়ার...
East West Metro: হুগলির ত্রিবেণী থেকে সল্টলেক করুণময়ী। হাওড়া পর্যন্ত লোকাল ট্রেনে এসে, তারপর মেট্রো অফিসে যেতেন রাজ্য বিদ্যুত্ বন্টন সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বজিৎ পাকরাশি। আজ, মঙ্গলবার সকালে হাওড়া মেট্রো স্টেশনে ঢোকার মুখে হঠাত্ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। শেষে হাওড়া জেলা হাসপাতালে তাঁকে মৃত বলে ঘোষাণা করেন চিকিত্সকরা।
