East West Metro: অব্যবস্থার মেট্রো! অফিসে যাওয়ার পথে সব শেষ, স্টেশনেই সরকারি ইঞ্জিনিয়ার...

East West Metro: হুগলির ত্রিবেণী থেকে সল্টলেক করুণময়ী। হাওড়া পর্যন্ত লোকাল ট্রেনে এসে, তারপর মেট্রো অফিসে যেতেন রাজ্য বিদ্যুত্‍ বন্টন সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার  বিশ্বজিৎ পাকরাশি। আজ, মঙ্গলবার সকালে  হাওড়া মেট্রো স্টেশনে ঢোকার মুখে হঠাত্‍ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি।  শেষে হাওড়া জেলা হাসপাতালে তাঁকে মৃত বলে ঘোষাণা করেন চিকিত্‍সকরা।

| Sep 16, 2025, 08:16 PM IST
দেবব্রত ঘোষ: অব্যবস্থার মেট্রো! অফিসে যাওয়ার পথে বেঘোরে প্রাণ গেল রাজ্য বিদ্যুত্‍ বন্টন সংস্থার ইঞ্জিনিয়ারের। মেট্রো কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফলতির অভিযোগ করেছেন মৃতের সহকর্মীরা।

মৃতের নাম ম বিশ্বজিৎ পাকরাশি। বাড়ি, হুগলির ত্রিবেণীতে। রাজ্য বিদ্যুত্‍ বন্টন সংস্থা বা WBSEDCL-এ ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত ছিলেন তিনি।

 ঘড়িতে তখন সাড়ে নটা। রোজকার মতোই এদিনও ত্রিবেণী থেকে লোকাল ট্রেনে হাওড়ায় পৌঁছন বিশ্বজিত্‍।

গন্তব্য ছিল সল্টলেক করুণাময়ী। কিন্তু হাওড়া মেট্রো স্টেশনে ঢোকার মুখে হঠাত্‍-ই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন রাজ্য় সরকারের এই ইঞ্জিনিয়ার। জ্ঞান হারান।

বিশ্বজিতের সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহকর্মীরাও। অভিযোগ, তাঁরা চিত্‍কার করে অ্যাম্বুলান্সের ব্যবস্থা করতে বললেও প্রথমদিকে কর্তব্যরত রেলকর্মীরা কেউ এগিয়ে আসেনি। 

প্রায় ৪৫ মিনিট নাকি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়েছিলেন বিশ্বজিত্‍! শেষে কর্তব্য়রত আরপিএফ জওয়ানদের সহায়তায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাওড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে।  সেখানে বিশ্বজিতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্‍সকরা।

সহকর্মীদের  দাবি, হাওড়া স্টেশনে ন্যূনতম চিকিত্‍সার ব্য়বস্থা থাকলে বেঁচে যেতেন বিশ্বজিত্‍। মেট্রো কর্তৃপক্ষকে কাঠগড়ায় তুলেছেন তাঁরা।

অভিযোগ অস্বীকার করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। তাদের দাবি, ৪৫ মিনিট পড়ে থাকার ঘটনা ঘটেনি। সতেরো মিনিটের মধ্যেই বিশ্বজিতকে হাওড়া জেলা  হাসপাতালে নিয়ে যায় আরপিএফ জওয়ান ও মেট্রো কর্মীরা। ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক।  

