Visva-Bharati University: রুমাল হয়ে গেল বিড়াল! বিকেলের খেলার মাঠ সকালেই বিস্তীর্ণ ধানজমি! রবিভূমে এ কী 'খেলা'...

Visva-Bharati University: রুমাল হয়ে গেল বিড়াল! বিকেলের খেলার মাঠ সকালেই বিস্তীর্ণ ধানজমি! রবিভূমে এ কী 'খেলা'...
Visva-Bharati University: বিশ্বভারতীর জনসংযোগ আধিকারিক অভীক নাগের দাবি, 'আসলে ওগুলি মাঠ নয়। ইংরেজিতে আমরা যাকে বলি ফাঁকা জমি। সেখানে কিছু দিন ধরে স্থানীয় লোকেরা খেলাধুলা করছিল, গাড়ি চালাচ্ছিল'।
বিশ্বভারতীর জনসংযোগ আধিকারিক অভীক নাগের দাবি, 'আসলে ওগুলি মাঠ নয়। ইংরেজিতে আমরা যাকে বলি ফাঁকা জমি। সেখানে কিছু দিন ধরে স্থানীয় লোকেরা খেলাধুলা করছিল, গাড়ি চালাচ্ছিল'। তিনি জানান, 'বিশ্বভারতীকে সংসদে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে, যে ফাঁকা জায়গা কীভাবে ব্যবহার করছ। আমি ঠিক করেছি, বাড়ি ঘরদোর না বানিয়ে, হর্টিকালচার, সবজির বাগান, ফুলের বাগান যদি তৈরি করা যায়, তাহলে সে সবজি, ফল, ফুল ছাত্রদের ব্যবহার করতে পারবে। উত্সবে অনুষ্ঠানে কাজ লাগানো যাবে'।
