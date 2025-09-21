English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Visva-Bharati University: রুমাল হয়ে গেল বিড়াল! বিকেলের খেলার মাঠ সকালেই বিস্তীর্ণ ধানজমি! রবিভূমে এ কী 'খেলা'...

Visva-Bharati University:  বিশ্বভারতীর জনসংযোগ আধিকারিক অভীক নাগের দাবি, 'আসলে ওগুলি মাঠ নয়। ইংরেজিতে আমরা যাকে বলি ফাঁকা জমি। সেখানে কিছু দিন ধরে স্থানীয় লোকেরা খেলাধুলা করছিল, গাড়ি চালাচ্ছিল'। 

| Sep 21, 2025, 10:10 PM IST
প্রসেনজিত্‍  মালাকার: পুজোর মুখে নয়া বিপত্তি। বিশ্বভারতীর একাধিক খেলার মাঠে এবার রাতারাতি শুরু হয়ে গেল চাষাবাদ! ক্ষুদ্ধ স্থানীয় যুবকবা। বিতর্ক তুঙ্গে।

বিশ্বভারতীতে ফের মাঠ বিতর্ক।

বোলপুরে তেমন কোনও মাঠ। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশ্বভারতীর মাঠগুলিতেই খেলাধুলা করেন স্থানীয় যুবকরা।

যেমন, শান্তিনিকেতন থানার পাশের মাঠ, এসডিপিও বাংলোর সামনের মাঠ,  বাংলাদেশ ভবনের সামনের মাঠে। এমনকী, টুর্নামেন্টও হয়।

বোলপুর শহর তো বটেই, আশপাশের এলাকা থেকে বহু যুবক খেলতে আসেন বিশ্বভারতীর মাঠেই। কিন্তু খেলাই কার্যত বন্ধ।

স্থানীয়দের দাবি, গতকাল শনিবারও যে মাঠে খেলে গিয়েছে, আজ রবিবার সকালে এসে দেখেন সেই মাঠ আর খেলার উপযোগী নেই। রীতিমতো ট্রাক্টর চালিয়ে মাঠ নাকি চষে ফেলা হয়েছে!

কেন? বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে কাঠগড়ায় তুলেছেন স্থানীয় যুবকরা। তাঁদের দাবি, 'মাঠটা বিশ্বভারতীরই। কিন্তু চিরকালই মাঠটা খেলার জন্য়ই ব্যবহার হয়েছে।  মাঠ চষে দেওয়া হল, যাতে কেউ খেলতে না পারে। আমরা খবর পেলাম, এটা বিশ্বভারতীই করেছে'।

বিশ্বভারতীর জনসংযোগ আধিকারিক অভীক নাগের দাবি, 'আসলে ওগুলি মাঠ নয়। ইংরেজিতে আমরা যাকে বলি ফাঁকা জমি। সেখানে কিছু দিন ধরে স্থানীয় লোকেরা খেলাধুলা করছিল, গাড়ি চালাচ্ছিল'। তিনি জানান, 'বিশ্বভারতীকে সংসদে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে, যে ফাঁকা জায়গা কীভাবে ব্যবহার করছ। আমি ঠিক করেছি, বাড়ি ঘরদোর না বানিয়ে, হর্টিকালচার, সবজির বাগান, ফুলের বাগান যদি তৈরি করা যায়, তাহলে সে সবজি, ফল, ফুল ছাত্রদের ব্যবহার করতে পারবে। উত্‍সবে অনুষ্ঠানে কাজ লাগানো যাবে'।

এর আগে,  পৌষমেলা মাঠ ঘেরা নিয়েও বিতর্কে জড়িয়েছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। তা নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল।

