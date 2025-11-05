English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Swasthya Sathi: বাচ্চার ওজন মাত্র ৭১০ গ্রাম! মার্কিন ডিভাইসে Miracle,খরচ জোগাল স্বাস্থ্যসাথী...

| Nov 05, 2025, 05:10 PM IST
চিত্তরঞ্জন দাস:  মাত্র ২৫ সপ্তাহে জন্ম। ওজন  ৮১০ গ্রাম! পরে তা কমে দাঁড়িয়েছিল ৭১০ গ্রাম। দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে মার্কিন ডিভাইস ব্যবহার করে  'প্রিম্যাচিউর বেবি'র প্রাঁণ বাঁচালেন চিকিত্‍সকরা। ব্যয়বহুল চিকিত্‍সার খরচ জোগাল রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড।

মার্কিন ডিভাইসে মিব়্যাকল

বাঁকুড়ার শুশুনিয়ার বাসিন্দার পিন্টু মণ্ডল। গত অগাস্ট মাসেই হঠাত্‍ প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয় তাঁর স্ত্রীর। দুর্গাপুরের গান্ধী মোড়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে।

মার্কিন ডিভাইসে মিব়্যাকল

 মাত্র ২৫ সপ্তাহেই সন্তানের জন্ম দেন ওই মহিলা। জন্মের সময়ে শিশুটির ওজন ছিল মাত্র ৮১০ গ্রাম। শুধু তাই নয়, জন্ম পরেও শিশুটির একটি রক্তনালি বন্ধ হয়নি।

মার্কিন ডিভাইসে মিব়্যাকল

প্রথমে ওষুধে দিয়ে সেই রক্তনালিটি বন্ধ করার চেষ্টা করেন চিকিত্‍সকরা। কিন্তু কাজ না হওয়ার শেষে জটিল অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মার্কিন ডিভাইসে মিব়্যাকল

ততদিনে ওজন কমে গিয়েছে আরও খানিকটা। ২৫ সপ্তাহে জন্ম নেওয়ার শিশুর শরীরে অস্ত্রোপচার করে ছোট্ট একটি মার্কিন ডিভাইস বসিয়ে দেন চিকিত্‍সক নুরুল ইসলাম। নাম,  'পিকোলো'। এরপরই বন্ধ হয় রক্তক্ষরণ।

মার্কিন ডিভাইসে মিব়্যাকল

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, রাজ্যে এই প্রথম অস্ত্রোপচার করে নবজাতকের শরীরের ডিভাইস বসানো হল। আর গোটা দেশে দ্বিতীয়।

মার্কিন ডিভাইসে মিব়্যাকল

 শিশুটির বাবা পিন্টু মণ্ডল বলেন, 'চিকিৎসকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় নতুন জীবন পেল আমার সন্তান। ডিভাইস বসানো হল হৃদযন্ত্রে। সেই ডিভাইসের সম্পূর্ণ খরচা স্বাস্থ্য সাথী কার্ড বহন করেছে।  আমরা খুশি'।

মার্কিন ডিভাইসে মিব়্যাকল

চিকিৎসক সৌম্যদীপ সরকার বলেন, "শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ এবং হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল এই অস্ত্রপচার করেছে। এখন শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ। প্রিম্যাচিউর শিশুর এইরকম রোগ একেবারেই বিরল। ডিভাইসের জন্য প্রাণ পেল শিশুটি। এই ডিভাইস স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের জন্য এক লক্ষ আশি হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে'।

