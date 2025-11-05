Swasthya Sathi: বাচ্চার ওজন মাত্র ৭১০ গ্রাম! মার্কিন ডিভাইসে Miracle,খরচ জোগাল স্বাস্থ্যসাথী...
Swasthya Sathi: শিশুটির বাবা পিন্টু মণ্ডল বলেন, 'চিকিৎসকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় নতুন জীবন পেল আমার সন্তান। ডিভাইস বসানো হল হৃদযন্ত্রে। সেই ডিভাইসের সম্পূর্ণ খরচা স্বাস্থ্য সাথী কার্ড বহন করেছে। আমরা খুশি'।
1/8
2/8
মার্কিন ডিভাইসে মিব়্যাকল
photos
TRENDING NOW
3/8
মার্কিন ডিভাইসে মিব়্যাকল
4/8
মার্কিন ডিভাইসে মিব়্যাকল
5/8
মার্কিন ডিভাইসে মিব়্যাকল
6/8
মার্কিন ডিভাইসে মিব়্যাকল
7/8
মার্কিন ডিভাইসে মিব়্যাকল
8/8
মার্কিন ডিভাইসে মিব়্যাকল
photos