Safety Pin Man: ময়নাগুড়িতে 'সেফটিপিন ম্যান'! জামা-প্যান্ট, টুপি সবেতেই...

Safety Pin Man: ময়নাগুড়িতে 'সেফটিপিন ম্যান'! জামা-প্যান্ট, টুপি সবেতেই...
Safety Pin Man: ফালাকাটার মশলাপট্টির বাসিন্দা অধীর বিশ্বাস। ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে সেফটিপিন বিক্রি করেন। কিন্তু ব্যাগ বা বাক্সে নয়, সারা শরীরেই লাগিয়ে রাখেন সেফটিপিন।
ময়নাগুড়িতে 'সেফটিপিন ম্যান'!
ময়নাগুড়িতে 'সেফটিপিন ম্যান'!
ময়নাগুড়িতে 'সেফটিপিন ম্যান'!
ময়নাগুড়িতে 'সেফটিপিন ম্যান'!
ময়নাগুড়িতে 'সেফটিপিন ম্যান'!
ময়নাগুড়িতে 'সেফটিপিন ম্যান'!
ময়নাগুড়িতে 'সেফটিপিন ম্যান'!
