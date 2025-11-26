English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Safety Pin Man: ময়নাগুড়িতে 'সেফটিপিন ম্যান'! জামা-প্যান্ট, টুপি সবেতেই...

Safety Pin Man:  ফালাকাটার মশলাপট্টির বাসিন্দা অধীর বিশ্বাস। ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে সেফটিপিন বিক্রি করেন। কিন্তু ব্যাগ বা বাক্সে নয়, সারা শরীরেই লাগিয়ে রাখেন সেফটিপিন।

| Nov 26, 2025, 11:40 PM IST
প্রদ্যুত্‍ দাস:  জামা-প্যান্ট, টুপি। কোথাও বাদ নেই। ময়নাগুড়িতে 'সেফটিপিন ম্যান'। তাঁকে দেখতে ভিড় জমছে। কৌতুহলও কম নয়।

 কে এই সেফটিপিন ম্যান? নাম, নাম অধীর বর্মন। বাড়ি, ফালাকাটার মশলাপট্টিতে।

আগে অন্য ব্যবসা করতেন অধীর। কিন্তু তেমন লাভ হচ্ছিল না। এখন ঘুরে ঘুরে  সেফটিপিন বিক্রি করেন।

অধীর কিন্তু সেফটিফিন বিক্রেতার মতো নন। ব্যাগ বা বাক্সে নয়, সারা শরীরেই সেফটিপিন নিয়ে ঘুরে বেড়ান তিনি।

 ৪০টা সেফটিপিন মাত্র ১০ টাকায়! অধীরকে সবাই 'সেফটিপিন ম্যান' বলে ডাকেন। ছোটরা বলেন, 'সেফটিপিন দাদু'।

অধীর জানালেন, 'গত তিন বছর ধরে ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে সেফটিপিন বিক্রি করছি। যা রোজগার হয়, তাতেই সংসার চলে'।  

আলিপুরদুয়ার থেকে চলে এসেছেন জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে। অধীরের দাবি, ফটিপিন ম্যানের সাজে বিক্রিও বেড়েছে।

