English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Banglar Yuvasathi Scheme 2026: বেকার অবস্থায় ভাতা ঠিকই আছে, যুবসাথীর লাইনে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সৌভক...

Banglar Yuvasathi Scheme 2026: 'বেকার অবস্থায় ভাতা ঠিকই আছে', 'যুবসাথী'র লাইনে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সৌভক...

  ভোটমুখী বাংলায় শিক্ষিত বেকারের জন্য় নয়া প্রকল্প। নাম, 'যুবসাথী'। এই প্রকল্পে  ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবক-যুবতীদের মাসে ১৫০০ টাকা করে ভাতা দেবে সরকার।

| Feb 17, 2026, 09:33 PM IST

Banglar Yuvasathi Scheme 2026:  ভোটমুখী বাংলায় শিক্ষিত বেকারের জন্য় নয়া প্রকল্প। নাম, 'যুবসাথী'। এই প্রকল্পে  ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবক-যুবতীদের মাসে ১৫০০ টাকা করে ভাতা দেবে সরকার।

 

 

1/9

যুবসাথী'র লাইনে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যুরো:'যুবসাথী' জমজমাট। হুগলিতে যখন লাইনে দাঁড়ালেন মেকানিক্য়াল ইঞ্জিনিয়ার, তখন জলপাইগুড়ি বাবার কাছা গায়ে ফর্ম জমা দিতে গেল ছেলেকে! রাজ্যের সর্বত্রই বিপুল সাড়া সরকারের নয়া প্রকল্পে।

2/9

যুবসাথী'র লাইনে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার

রাজ্য বাজেটে বড় চমক। ভোটমুখী বাংলায় শিক্ষিত বেকারের জন্য় নয়া প্রকল্প।  

3/9

যুবসাথী'র লাইনে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার

 নাম, 'যুবসাথী'। এই প্রকল্পে  ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবক-যুবতীদের মাসে ১৫০০ টাকা করে ভাতা দেবে সরকার।  

4/9

যুবসাথী'র লাইনে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার

য়ারের সরকারের মতো রাজ্যজু়ড়ে ক্যাম্প করে নেওয়া হচ্ছে আবেদনপত্র। চাইলে অনলাইনে আবেদন করা যায়। চালু করা হয়েছে পোর্টালও।  

5/9

যুবসাথী'র লাইনে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার

জলপাইগুড়ির মালকানি এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ রায়। মাত্র ১০ দিনে আগে বাবাকে হারিয়েছেন তিনি। গুরুদশা কাটেনি এখনও।  

6/9

যুবসাথী'র লাইনে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার

কাছা গায়েই জলপাইগুড়ি খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলায় রেজিস্ট্রেশন ক্য়াম্পে যুবসাথী ফর্ম ফিলাপ করলেন কৃষ্ণ। সঙ্গে স্ত্রীও।  

7/9

যুবসাথী'র লাইনে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার

কৃ্ষ্ণ বলেন, 'আমরা দু'জনেই ফর্ম ফিলাপ করতে এসেছি। পঞ্জায়েত থেকে বলব আজই আসতে হবে। বেকার বাড়িতে বসে রয়েছি। কাজকর্ম নেই। এলাকাভিত্তিক ক্যাম্প হলে সুবিধা হত। এতদূর আসতে হত না'।  

8/9

যুবসাথী'র লাইনে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার

 হুগলির পাণ্ডুয়া লাইনে দাঁড়িয়ে যুবসাথী ফর্ম জমা দিতে দেখা গেল সৌভিক আঢ্য। উচ্চমাধ্য়মিক পাস করার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করেছেন তিনি।  

9/9

যুবসাথী'র লাইনে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার

সৌভিক বলেন, 'রাজ্য সরকার স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত যে বিভিন্ন প্রকল্পের করেছে সেটা আমাদের অনেক কাজে লাগে।  এই টাকা পেলে সেটা অনেক সাশ্রয় হবে। আমরা খুশি'। তাঁর মতে, 'শিল্প হলে তবেই উন্নতি হবে,বেকার অবস্থায় ভাতা ঠিকই আছে'।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Shani Asta 2026: ৪০ দিন 'নেই' হয়ে যাবেন শনি! তাঁর কৃপাবঞ্চিত হয়ে ঘোরতর দুর্বিপাকে পড়বেন এই কয়েকটি রাশি...

পরবর্তী অ্যালবাম

Shani Asta 2026: ৪০ দিন &#039;নেই&#039; হয়ে যাবেন শনি! তাঁর কৃপাবঞ্চিত হয়ে ঘোরতর দুর্বিপাকে পড়বেন এই কয়েকটি রাশি...

Shani Asta 2026: ৪০ দিন 'নেই' হয়ে যাবেন শনি! তাঁর কৃপাবঞ্চিত হয়ে ঘোরতর দুর্বিপাকে পড়বেন এই কয়েকটি রাশি...

Shani Asta 2026: ৪০ দিন 'নেই' হয়ে যাবেন শনি! তাঁর কৃপাবঞ্চিত হয়ে ঘোরতর দুর্বিপাকে পড়বেন এই কয়েকটি রাশি... 8
Fire in Intercity Express: আতঙ্কের রেলযাত্রা, এবার চলন্ত ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! লেলিহান শিখায় ডি-১ কামরা...

Fire in Intercity Express: আতঙ্কের রেলযাত্রা, এবার চলন্ত ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! লেলিহান শিখায় ডি-১ কামরা...

Fire in Intercity Express: আতঙ্কের রেলযাত্রা, এবার চলন্ত ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! লেলিহান শিখায় ডি-১ কামরা... 8
Yuvraj Samra: মাত্র ১৯ বছরেই T20 বিশ্বকাপ সেঞ্চুরি! পাকিস্তানের গর্ব ধুলিস্যাৎ চিপকে, &#039;ভারতের&#039; এই যুবরাজ কে?

Yuvraj Samra: মাত্র ১৯ বছরেই T20 বিশ্বকাপ সেঞ্চুরি! পাকিস্তানের গর্ব ধুলিস্যাৎ চিপকে, 'ভারতের' এই যুবরাজ কে?

Yuvraj Samra: মাত্র ১৯ বছরেই T20 বিশ্বকাপ সেঞ্চুরি! পাকিস্তানের গর্ব ধুলিস্যাৎ চিপকে, 'ভারতের' এই যুবরাজ কে? 8
West Bengal Assembly Election 2026: ইভিএম নিয়ে হইচই! ভোটের আগেই &#039;ভোটগ্রহণ&#039;! তালিকা ঘোষণার আগেই ভোট দিতে ভোটারদের লম্বা লাইন...

West Bengal Assembly Election 2026: ইভিএম নিয়ে হইচই! ভোটের আগেই 'ভোটগ্রহণ'! তালিকা ঘোষণার আগেই ভোট দিতে ভোটারদের লম্বা লাইন...

West Bengal Assembly Election 2026: ইভিএম নিয়ে হইচই! ভোটের আগেই 'ভোটগ্রহণ'! তালিকা ঘোষণার আগেই ভোট দিতে ভোটারদের লম্বা লাইন... 10