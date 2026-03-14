  • Rotary Life Beyond Cancer: ক্যানসারজয়ী শিল্পীদের বিশেষ প্রদর্শনী শুরু: RC বালিগঞ্জ আপটাউনের উদ্যোগে জীবনের মহোত্‍সব

Rotary Life Beyond Cancer: ক্যানসারজয়ী শিল্পীদের বিশেষ প্রদর্শনী শুরু: RC বালিগঞ্জ আপটাউনের উদ্যোগে জীবনের মহোত্‍সব

ক্যানসারজয়ী শিল্পীদের বিশেষ প্রদর্শনী শুরু। রোটারি ক্লাব অব বালিগঞ্জ আপটাউন, ডিস্ট্রিক্ট ৩২৯১-এর উদ্যোগে আজ ১৩ মার্চ ২০২৬ থেকে শুরু হয়েছে তিনদিনব্যাপী এক বিশেষ শিল্প প্রদর্শনী, যা চলবে ১৫ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত।

| Mar 14, 2026, 05:28 PM IST

Rotary Life Beyond Cancer: ক্যানসারজয়ী শিল্পীদের বিশেষ প্রদর্শনী শুরু। রোটারি ক্লাব অব বালিগঞ্জ আপটাউন, ডিস্ট্রিক্ট ৩২৯১-এর উদ্যোগে আজ ১৩ মার্চ ২০২৬ থেকে শুরু হয়েছে তিনদিনব্যাপী এক বিশেষ শিল্প প্রদর্শনী, যা চলবে ১৫ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত।

 

Rotary Life Beyond Cancer

Rotary Life Beyond Cancer

রোটারি ক্লাব অব বালিগঞ্জ আপটাউন, ডিস্ট্রিক্ট ৩২৯১-এর উদ্যোগে আজ ১৩ মার্চ ২০২৬ থেকে শুরু হয়েছে তিনদিনব্যাপী এক বিশেষ শিল্প প্রদর্শনী, যা চলবে ১৫ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত।

Rotary Life Beyond Cancer

Rotary Life Beyond Cancer

এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন সম্পন্ন হয়েছে Rotary District Governor Elect (26-27) রোটারিয়ান তাপস ভট্টাচার্য এবং Life Beyond Cancer-এর প্রতিষ্ঠাতা রোটারিয়ান পার্থ সরকার-এর সস্নেহ উপস্থিতিতে।

Rotary Life Beyond Cancer

Rotary Life Beyond Cancer

এই প্রদর্শনীতে মোট ১৭ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন— পায়েল ঘোষ, কাশ্যপ রায়, আনন্দিতা রায়, সায়ক বর্ধন, অন্তরীপ বারিক, সস্বতী ঘোষ, সঞ্চিতা সেনগুপ্ত, ডা.সুদীপ কুমার ঘোষ, শ্রীরূপা বন্দ্যোপাধ্যায়, সিঞ্জিনী দে, প্রতিমা বিশ্বাস, নীলাদ্রি সাঁফুই প্রমুখ।  

Rotary Life Beyond Cancer

Rotary Life Beyond Cancer

Rotary Life Beyond Cancer একটি বিরল ও মানবিক উদ্যোগ। এই সংগঠনটি ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি, চিকিৎসা সহায়তা, পুনর্বাসন এবং শহরে চিকিৎসার জন্য আসা প্রান্তিক দরিদ্র ক্যানসার আক্রান্ত শিশু ও তাদের পরিবারের রাতের থাকার ও খাবারের ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছে। এক কথায়, ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিবারের পাশে থাকার এক অনন্য প্রয়াস এটি।

Rotary Life Beyond Cancer

Rotary Life Beyond Cancer

Life Beyond Cancer ৯০০-রও বেশি দরিদ্র ক্যানসার আক্রান্ত শিশু ও তাদের পরিবারের জীবনে ইতিবাচক স্পর্শ এনে দিয়েছে। এই মহান কাজে অর্থের প্রয়োজন অসীম।

Rotary Life Beyond Cancer

Rotary Life Beyond Cancer

RC Ballygunge Uptown এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে সকলকে ক্যান্সার জয়ী শিল্পীদের কাজ প্রত্যক্ষ করার একটি বিরল সুযোগ করে দিয়েছে। এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী ক্যানসার জয়ী শিল্পীরা হলেন— দেব শ’, দেবরাজ চট্টোপাধ্যায়, নেহালি সাহা, তানিয়া মণ্ডল, সুস্মিতা চক্রবর্তী

Rotary Life Beyond Cancer:

Rotary Life Beyond Cancer:

প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে ICCR Art Gallery-তে। সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই এই অনন্য শিল্প প্রদর্শনীতে উপস্থিত থেকে শিল্পীদের উৎসাহিত করতে এবং এই মহৎ উদ্যোগের পাশে দাঁড়াতে। 

Gold Price Today India March 14: সোনার দামে বড়সড় ধস: ১০ গ্রামে কয়েক হাজার টাকা সাশ্রয়, মধ্যবিত্তের জন্য স্বস্তি নাকি বিশ্ববাজারের অশনি সংকেত?

Gold Price Today India March 14: সোনার দামে বড়সড় ধস: ১০ গ্রামে কয়েক হাজার টাকা সাশ্রয়, মধ্যবিত্তের জন্য স্বস্তি নাকি বিশ্ববাজারের অশনি সংকেত?

Gold Price Today India March 14: সোনার দামে বড়সড় ধস: ১০ গ্রামে কয়েক হাজার টাকা সাশ্রয়, মধ্যবিত্তের জন্য স্বস্তি নাকি বিশ্ববাজারের অশনি সংকেত? 10
Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন দায়িত্বে ব্যস্ততা বাড়বে মেষের, দিনের শেষে সুখবর পাবেন কন্যা

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন দায়িত্বে ব্যস্ততা বাড়বে মেষের, দিনের শেষে সুখবর পাবেন কন্যা 12
Bengal Weather Update: বজ্রগর্ভ কিউমুলোনিম্বাস মেঘে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির ভয়াল স্কোয়াল লাইন, আঘাত হানবে কালবৈশাখীও: টানা ৬ দিন প্রবল দুর্যোগ

Bengal Weather Update: বজ্রগর্ভ কিউমুলোনিম্বাস মেঘে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির ভয়াল স্কোয়াল লাইন, আঘাত হানবে কালবৈশাখীও: টানা ৬ দিন প্রবল দুর্যোগ 6
Vidyasagar Setu traffic restriction: বড় আপডেট: ফের বন্ধ হচ্ছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু, কবে কখন?

Vidyasagar Setu traffic restriction: বড় আপডেট: ফের বন্ধ হচ্ছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু, কবে কখন? 7