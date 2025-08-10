English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Student Death: ফের ব়্যাগিং? ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু, ডাইভিং পুল থেকে....

Student Death:  সাঁকরাইলের ওই বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্র ছিলেন হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা কপিল কুমার। মাত্র ৬ মাস আগেই মেরিন সংক্রান্ত  একটি কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। গতকাল, শনিবার কলেজের ডাইভিং পুল থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাঁকে।  হাসপাতালে নিয়ে গেলে, মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্‍সকরা।

| Aug 10, 2025, 08:47 PM IST
দেবব্রত ঘোষ: হাওড়ার বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভিনরাজ্যের পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্য়ু। কলেজের ডাইভিং পুল থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাঁকে। এরপর হাসপাতালে নিয়ে গেলে, মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্‍সকরা। কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন পরিবারের লোকেরা।

মৃত ছাত্রের নাম কপিল কুমার। বাড়ি, হিমাচল প্রদেশে।

মাত্র ছয় মাস আগে হাওড়া সাঁকরাইলের ওই বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। র মেরিন সংক্রান্ত ছয় মাসের একটি কোর্সের পড়ুয়া ছিলেন কপিল।

কলেজে হস্টেলেই থাকতেন। গতকাল, শনিবার সকালেও  যথারীতি ক্লাসও করেছিলেন কপিল। এরপর কলেজের ডাইভিং পুলে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় তাঁকে।

তড়িঘড়ি ওই ই়ঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি! হাসপাতালে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্‍সক।

ছেলের মৃত্যুর সংবাদ আজ, রবিবার হিমাচল প্রদেশ থেকে চলে আসেন কপিলের পরিবারের লোকেরা। কান্নায় ভেঙে পড়েন দিদি মনিকা। বলেন, 'রাখীর দিনই ভাইকে হারালাম'। 

পরিবারের দাবি, কপিলের মাথায় আঘাতে চিহ্ন রয়েছে। এটা নিছকই দুর্ঘটনা নয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ ও পুলিসের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগও করেছেন তাঁরা।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রশাসনিক আধিকারিক অনিন্দিতা চক্রবর্তী অবশ্য় বলেন, 'আমরা সররকম সাহায্য করছি। কাউকে না জানিয়েই ডাইভিং পুলে চলে গিয়েছিল। তদন্তের জন্য সিসিটিভি সহ সমস্ত তথ্য পুলিশকে দেওয়া হয়েছে'।

