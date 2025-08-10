Student Death: ফের ব়্যাগিং? ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু, ডাইভিং পুল থেকে....

Student Death: ফের ব়্যাগিং? ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু, ডাইভিং পুল থেকে....
Student Death: সাঁকরাইলের ওই বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্র ছিলেন হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা কপিল কুমার। মাত্র ৬ মাস আগেই মেরিন সংক্রান্ত একটি কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। গতকাল, শনিবার কলেজের ডাইভিং পুল থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাঁকে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে, মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা।
