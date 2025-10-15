English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dunkuni News: বান্ধবীর বাড়িতে চোখ বেঁধে বেধড়ক মার ক্লাস টেনের পড়ুয়াকে! হাত-পা ভাঙা অবস্থায়....

Dunkuni News: আক্রান্ত ছাত্রের বাড়ি ডানকুনি পুরসভার সুভাষ পল্লিতে। পরিবারের লোকেদের দাবি, গত ৯ অক্টোবর দুপুরে তিনটে নাগাদ সাইকেল থেকে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ওই ছাত্র। মাকে বলে গিয়েছিল, কেমিস্ট্রির প্রোজেক্টের কাজ জন্য ডানকুনিরই হিমনগর এলাকায় এক বান্ধবীর বাড়িতে যাচ্ছে।  

| Oct 15, 2025, 04:23 PM IST
বান্ধবীর বাড়িতে আক্রান্ত ক্লাস টেনের ছাত্র!

বিধান সরকার: বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে আক্রান্ত ক্লাস টেনের ছাত্র। বাঁ হাত ও পা ভাঙা, চিবুকেও গভীর ক্ষত! গুরুতর আহত অবস্থায় এখন হাসপাতালে ভর্তি সে। চাঞ্চল্য হুগলির ডানকুনিতে।

বান্ধবীর বাড়িতে আক্রান্ত ক্লাস টেনের ছাত্র!

আক্রান্ত ছাত্রের বাড়ি ডানকুনি পুরসভার সুভাষ পল্লিতে। ক্লাস টেনের পড়ুয়া সে।

বান্ধবীর বাড়িতে আক্রান্ত ক্লাস টেনের ছাত্র!

রিবারের লোকেদের দাবি, গত ৯ অক্টোবর দুপুরে তিনটে নাগাদ সাইকেল থেকে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ওই ছাত্র। মাকে বলে গিয়েছিল, কেমিস্ট্রির প্রোজেক্টের কাজ জন্য ডানকুনিরই হিমনগর এলাকায় এক বান্ধবীর বাড়িতে যাচ্ছে। ওই কিশোরীও ক্লাস টেনেই পড়ে।

বান্ধবীর বাড়িতে আক্রান্ত ক্লাস টেনের ছাত্র!

এরপর বিকেল পাঁচটা নাগাদ ওই ছাত্রের বাবা প্রবীন কুমার রজকের কাছে একটি ফোন আসে। বলা হয়, উত্তরপাড়া হাসপাতালে যান। ছেলে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে।   

বান্ধবীর বাড়িতে আক্রান্ত ক্লাস টেনের ছাত্র!

প্রবীণের দাবি, তিনি যখন হাসপাতালে পৌঁছন, তখন দেখেন ছেলের জ্ঞান নেই। বাঁ হাত ও পা ভাঙা। চিবুকেও গভীর ক্ষত। এরপর উত্তরপাড়া হাসপাতাল থেকে ওই পড়ুয়াকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে। গত কয়েকদিন ধরেই সেখানে চিকিত্‍সা চলছে তাঁর।  

বান্ধবীর বাড়িতে আক্রান্ত ক্লাস টেনের ছাত্র!

আক্রান্ত ছাত্রের দাবি, বান্ধবীর বাড়িতে যেতেই পিছন থেকে চোখ বেঁধে তাকে মারধর করা হয়। মা বলছেন, ওই বান্ধবীর সঙ্গে ছেলের কোনও সম্পর্ক ছিল না। প্রোজেক্টের কাজের জন্য বাড়ি যাওয়ায় ভুল বুঝেই মারধর করা হয়েছে তাঁকে। ডানকুনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই পড়ুয়ার পরিবারের লোকেরা। বান্ধবীর নাবালক দাদাকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।   

বান্ধবীর বাড়িতে আক্রান্ত ক্লাস টেনের ছাত্র!

ডানকুনি পুরসভার চেয়ারম্যান হাসিনা শবনম বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা ছিল না। মেয়ের বাড়ি বা ছেলের বাড়ি থেকে আমাকে কোনরকম কিছু জানানো হয়নি।পুলিশে যদি অভিযোগ হয়ে থাকে নিশ্চয়ই পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে আমি খোঁজ নিয়ে দেখব,কাউন্সিলরের সঙ্গেও কথা বলব'। বিজেপি নেতা নিশু বর্মার পাল্টা দাবি, 'ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর। তিনি সব জানতেন অসত্য পুলিশকে কেন জানাননি।এটা পরিকল্পিত ঘটনা হতে পারে'।  

