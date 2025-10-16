English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Everest Bas cam Trekking: ১৬৫ কিমি দুর্গম পাহাড়ি পথ পেরিয়ে এভারেস্টে বেসক্য়াম্পে মালদহের শিক্ষক...

Everest Bas cam Trekking   মালদহ শহরের নেতাজি পার্কের বাসিন্দা কাঞ্চন কুমার বসু। নরহাট্টা জিএস হাই স্কুলের শিক্ষক তিনি। আর  নেশা পাহাড়। সেই  নেশায় টানেই অসাধ্য সাধন করে ফেললেন তিনি।

| Oct 16, 2025, 06:45 PM IST
1/6

এভারেস্টে বেসক্য়াম্পে মালদহের শিক্ষক!

রণজয় সিংহ: পেশায় শিক্ষক, আর নেশা পাহাড়। সেই নেশার টানেই এবার মাউন্ট এভারেস্টের বেসক্য়াম্পে পৌঁছে গেলেন মালদহের কাঞ্চন কুমার বসু। তাও আবার গাইড ছাড়া! একা।

2/6

এভারেস্টে বেসক্য়াম্পে মালদহের শিক্ষক!

মাউন্ট এভারেস্ট। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। প্রতিবছর এই শৃঙ্গ জয়ের স্বপ্ন নিয়ে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে পর্বতারোহীরা জড়ো হন বেসক্যাম্পে।

3/6

এভারেস্টে বেসক্য়াম্পে মালদহের শিক্ষক!

নেপাল থেকে ট্রেক করে এভারেস্টের বেসক্যাম্পে পৌঁছনোও কিন্তু সহজ নয়। দুর্গম পথে প্রতি মুহুর্তেই বিপদের হাতছানি।

4/6

এভারেস্টে বেসক্য়াম্পে মালদহের শিক্ষক!

মালদহ শহরের নেতাজি পার্কের বাসিন্দা কাঞ্চন কুমার বসু। নরহাট্টা জিএস হাই স্কুলের শিক্ষক তিনি।

5/6

এভারেস্টে বেসক্য়াম্পে মালদহের শিক্ষক!

নেপালের সালারি থেকে প্রায় ১৬৫ কিলোমিটার পথ  পাড়ি দিয়ে একাই চলে গেলেন এভারেস্টের বেসক্যাম্পে। আবার একই পথে ফিরেও এলেন।

6/6

এভারেস্টে বেসক্য়াম্পে মালদহের শিক্ষক!

কাঞ্চনের দাবি, যে পথ দিয়ে তিনি ট্রেক করেছেন, সেই পথ দিয়েই ১৯৫৩ সালে প্রথমবার এভারেস্ট জয় করেছিলেন এডমন্ড হিলারি ও তেনজিং নোরগে।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

China-Pakistan Donkey Trade: কেন পাকিস্তানের থেকে ২০০০০০ গাধা কিনল চিন? এবার করাচি বন্দরের কাছেই হাড়হিম...

পরবর্তী অ্যালবাম

China-Pakistan Donkey Trade: কেন পাকিস্তানের থেকে ২০০০০০ গাধা কিনল চিন? এবার করাচি বন্দরের কাছেই হাড়হিম...

China-Pakistan Donkey Trade: কেন পাকিস্তানের থেকে ২০০০০০ গাধা কিনল চিন? এবার করাচি বন্দরের কাছেই হাড়হিম...

China-Pakistan Donkey Trade: কেন পাকিস্তানের থেকে ২০০০০০ গাধা কিনল চিন? এবার করাচি বন্দরের কাছেই হাড়হিম... 8
Diwali gift for Central government: দিওয়ালিতেই খুলে যাবে সরকারি কর্মচারীদের কপাল! কেন্দ্রের বড় উপহারের ঘোষণা...

Diwali gift for Central government: দিওয়ালিতেই খুলে যাবে সরকারি কর্মচারীদের কপাল! কেন্দ্রের বড় উপহারের ঘোষণা...

Diwali gift for Central government: দিওয়ালিতেই খুলে যাবে সরকারি কর্মচারীদের কপাল! কেন্দ্রের বড় উপহারের ঘোষণা... 11
Diwali 2025: খুব চেনা প্রাণী, খুব পরিচিত পাখি! কালীপুজোর রাতে এরা আপনার চোখে পড়লেই, মা লক্ষ্মীর কৃপায় আপনি লহমায় ধনকুবের...

Diwali 2025: খুব চেনা প্রাণী, খুব পরিচিত পাখি! কালীপুজোর রাতে এরা আপনার চোখে পড়লেই, মা লক্ষ্মীর কৃপায় আপনি লহমায় ধনকুবের...

Diwali 2025: খুব চেনা প্রাণী, খুব পরিচিত পাখি! কালীপুজোর রাতে এরা আপনার চোখে পড়লেই, মা লক্ষ্মীর কৃপায় আপনি লহমায় ধনকুবের... 7
Another Pandemic? Lockdown: ফিরছে অতিমারী? নয়া ভাইরাসে আক্রান্ত ৬০০০! ছড়াচ্ছে হু হু করে... লকডাউন ঘোষণা...

Another Pandemic? Lockdown: ফিরছে অতিমারী? নয়া ভাইরাসে আক্রান্ত ৬০০০! ছড়াচ্ছে হু হু করে... লকডাউন ঘোষণা...

Another Pandemic? Lockdown: ফিরছে অতিমারী? নয়া ভাইরাসে আক্রান্ত ৬০০০! ছড়াচ্ছে হু হু করে... লকডাউন ঘোষণা... 7