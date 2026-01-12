Team India SHOCKING News: বডোদরায় ভয়াবহ বিপর্যয় ভারতের, আচমকাই অপ্রত্যাশিত ২ আঘাত, বিশ্বকাপের আগেই তছনছ দলের নীলনকশা!

Team India SHOCKING News: বডোদরায় ভয়াবহ বিপর্যয় ভারতের, আচমকাই অপ্রত্যাশিত ২ আঘাত, বিশ্বকাপের আগেই তছনছ দলের নীলনকশা!
ভারত বনাম নিউ জিল্যান্ড
ঋষভ পন্থের চোট
ওয়াশিংটন সুন্দরের চোট
সুন্দর বলও করেছেন
বডোদরায় সুন্দর ৫ ওভার বলও করেছেন প্রথম ইনিংসে। কিন্তু চোটের কারণে মাঠ ছাড়েন। ধ্রুব জুরেল বদলি হিসেবে মাঠে নামেন। ভারত সুন্দরকে ব্যাট করতে পাঠাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় ছিল! তবে রান তাড়া করতে নেমে ভারত শেষ দিকে দ্রুত কয়েকটি উইকেট হারিয়ে ফেলে এবং ম্যাচ উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। অলরাউন্ডার সুন্দরকে ক্রিজে আসতেই হয়।
অস্বস্তিতে ওয়াশিংটন সুন্দর
কেএল রাহুল কী বললেন
'আমি জানতামই না যে সুন্দর দৌড়াতে পারবে না। প্রথম ইনিংসে ওর অস্বস্তি হয়েছে সেটা জানতাম। কিন্তু সমস্যা কতটা গুরুতর ছিল তা জানতাম না। ও বলটা বেশ ভালোই মারছিল। ও যখন ব্যাট করতে আসে, আমরা ততক্ষণে প্রায় বল প্রতি এক রান করে তুলছিলাম। তাই ঝুঁকি নেওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না। সুন্দরের উপর তেমন কোনও চাপ ছিল না। সে স্ট্রাইক রোটেট করেছে এবং নিজের কাজটা করেছে।'
শুভমন গিল খেলার পর বললেন
বিশ্বকাপের দলে সুন্দর
