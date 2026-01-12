English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Team India SHOCKING News: বডোদরায় ভয়াবহ বিপর্যয় ভারতের, আচমকাই অপ্রত্যাশিত ২ আঘাত, বিশ্বকাপের আগেই তছনছ দলের নীলনকশা!

Team India SHOCKING News: বডোদরায় ভয়াবহ বিপর্যয় ভারতের, আচমকাই অপ্রত্যাশিত ২ আঘাত, বিশ্বকাপের আগেই তছনছ দলের নীলনকশা!

Jan 12, 2026, 02:20 PM IST
1/8

ভারত বনাম নিউ জিল্যান্ড

India vs New Zealand

IND vs NZ: বডোদরায় বিরাট বিপর্যয় ভারতীয় দলের! বিশ্বকাপের ২৫ দিন আগেই এল হাড়হিম আপডেট। চোট পেয়ে চলতি ভারত বনাম নিউ জিল্যান্ড ওডিআই সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন তারকা অলরাউন্ডার  

2/8

ঋষভ পন্থের চোট

Rishabh Pant Injury

সিরিজের শুরুতেই বডোদরায় বিরাট বিপর্যয়! জোড়া তারকা ছিটকে গেলেন। ম্যাচের আগের দিন ট্রেনিং সেশনে চোট পান দলের স্টার উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থ। পেশির টানে সিরিজ থেকেই ছিটকে গিয়েছেন পন্থ। তাঁর বিকল্প হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে ধ্রুব জুরেলেকে।   

3/8

ওয়াশিংটন সুন্দরের চোট

Washington Sundar Injury

ঋষভের পর চোট পেলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ম্যাচের সন্ধ্যায় খেলার সময়ে পেশিতে টান ধরে সুন্দরের। তিনিও ঋষভের মতো ওডিআই সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। সুন্দরের সুস্থ হতে প্রায় দু'সপ্তাহ সময় লেগে যাবে এখন। যার ফলে টি-টোয়েন্টিআই সিরিজের প্রথমদিকগুলির ম্যাচে তাঁর অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।    

4/8

সুন্দর বলও করেছেন

Washington Sundar Bowled

বডোদরায় সুন্দর ৫ ওভার বলও করেছেন প্রথম ইনিংসে। কিন্তু চোটের কারণে মাঠ ছাড়েন। ধ্রুব জুরেল বদলি হিসেবে মাঠে নামেন। ভারত সুন্দরকে ব্যাট করতে পাঠাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় ছিল! তবে রান তাড়া করতে নেমে ভারত শেষ দিকে দ্রুত কয়েকটি উইকেট হারিয়ে ফেলে এবং ম্যাচ উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। অলরাউন্ডার সুন্দরকে ক্রিজে আসতেই হয়।  

5/8

অস্বস্তিতে ওয়াশিংটন সুন্দর

Washington Sundar uncomfortable

সুন্দর সাত বলে সাত রান করলেও, দৌড়ের সময় তাঁর বেশ অস্বস্তিই হচ্ছিল। কেএল রাহুল শেষ পর্যন্ত ভারতের হয়ে ম্যাচ শেষ করেন এবং দলকে জেতাতে সাহায্য করেন। ম্যাচের পর রাহুল বলেন যে, তিনি সুন্দরের আঘাতের তীব্রতা সম্পর্কে জানতেন না এবং তাঁর মনে হয়েছিল যে সুন্দর ভালোই ব্যাট করছিল।  

6/8

কেএল রাহুল কী বললেন

KL Rahul On Washington Sundar

'আমি জানতামই না যে সুন্দর দৌড়াতে পারবে না। প্রথম ইনিংসে ওর অস্বস্তি হয়েছে সেটা জানতাম। কিন্তু সমস্যা কতটা গুরুতর ছিল তা জানতাম না। ও বলটা বেশ ভালোই মারছিল। ও যখন ব্যাট করতে আসে, আমরা ততক্ষণে প্রায় বল প্রতি এক রান করে তুলছিলাম। তাই ঝুঁকি নেওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না। সুন্দরের উপর তেমন কোনও চাপ ছিল না। সে স্ট্রাইক রোটেট করেছে এবং নিজের কাজটা করেছে।'   

7/8

শুভমন গিল খেলার পর বললেন

Shubman Gill On Washington Sundar

'ওয়াশিংটন সুন্দরের পেশিতে টান লেগেছে এবং ম্যাচের পর ওর স্ক্যান করানো হবে।' রিপোর্টই পরে বলে দেয় যে, সুন্দর ওডিআই সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন    

8/8

বিশ্বকাপের দলে সুন্দর

India T20 World Cup 2026 squad

সুন্দরের চোট টিম ইন্ডিয়ার জন্য রীতিমতো উদ্বেগের কারণ। সুন্দর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াডে রয়েছেন এবং টুর্নামেন্ট শুরু হতে মাত্র ২৫ দিন বাকি। সুন্দরের ফিটনেস কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্টকে চিন্তায় ফেলে দেবে।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মেষের জীবনে নতুন সম্পর্ক, ধৈর্যেই সফলতা মিলবে মীনের...

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মেষের জীবনে নতুন সম্পর্ক, ধৈর্যেই সফলতা মিলবে মীনের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মেষের জীবনে নতুন সম্পর্ক, ধৈর্যেই সফলতা মিলবে মীনের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মেষের জীবনে নতুন সম্পর্ক, ধৈর্যেই সফলতা মিলবে মীনের... 12
Ajit Doval: ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না অজিত ডোভাল, জানুন রহস্যময় মানুষটি সম্পর্কে ৬ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

Ajit Doval: ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না অজিত ডোভাল, জানুন রহস্যময় মানুষটি সম্পর্কে ৬ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

Ajit Doval: ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না অজিত ডোভাল, জানুন রহস্যময় মানুষটি সম্পর্কে ৬ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 6
Iran Currency Value: ভারতের ১ টাকা এখানে ১১০০০ টাকা, পকেটে ৫ হাজার থাকলেই এদেশে আপনি মহারাজা

Iran Currency Value: ভারতের ১ টাকা এখানে ১১০০০ টাকা, পকেটে ৫ হাজার থাকলেই এদেশে আপনি মহারাজা

Iran Currency Value: ভারতের ১ টাকা এখানে ১১০০০ টাকা, পকেটে ৫ হাজার থাকলেই এদেশে আপনি মহারাজা 6
Venezuela Gold Price: কলকাতার এক কাপ কফির দামে ভেনেজুয়েলায় ২৪ ক্যারেট সোনা! এত সস্তা কেন?

Venezuela Gold Price: কলকাতার এক কাপ কফির দামে ভেনেজুয়েলায় ২৪ ক্যারেট সোনা! এত সস্তা কেন?

Venezuela Gold Price: কলকাতার এক কাপ কফির দামে ভেনেজুয়েলায় ২৪ ক্যারেট সোনা! এত সস্তা কেন? 15