Malda News: 'ছেলে চাই', বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই শ্বশুরবাড়িতে গৃহবধূকে...ভয়ংকর...

Malda News: 'ছেলে চাই', বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই শ্বশুরবাড়িতে গৃহবধূকে...ভয়ংকর...
Malda News: বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই খুন গৃহবধূ! ! শ্বশুরবাড়িতে মিলল ঝুলন্ত দেহ। বাপের বাড়ির লোকেদের দাবি, মেয়ের বিয়ের সময়ে যৌতুক হিসেবে নগদ টাকা ও মোটর বাইক দিয়েছিলেন তাঁরা। তারপরেও নাকি পণের দাবিতে ওই গৃহবধূর উপর অত্য়াচার চালাতেন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা!
1/7
শ্বশুরবাড়িতে 'খুন' তরুণী
2/7
শ্বশুরবাড়িতে 'খুন' তরুণী
photos
TRENDING NOW
3/7
শ্বশুরবাড়িতে 'খুন' তরুণী
4/7
শ্বশুরবাড়িতে 'খুন' তরুণী
5/7
শ্বশুরবাড়িতে 'খুন' তরুণী
6/7
শ্বশুরবাড়িতে 'খুন' তরুণী
7/7
শ্বশুরবাড়িতে 'খুন' তরুণী
photos