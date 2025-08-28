English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Malda News: 'ছেলে চাই', বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই শ্বশুরবাড়িতে গৃহবধূকে...ভয়ংকর...

Malda News:  বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই খুন গৃহবধূ! ! শ্বশুরবাড়িতে মিলল ঝুলন্ত দেহ। বাপের বাড়ির লোকেদের দাবি, মেয়ের বিয়ের সময়ে যৌতুক হিসেবে নগদ টাকা ও মোটর বাইক দিয়েছিলেন তাঁরা। তারপরেও নাকি পণের দাবিতে ওই গৃহবধূর উপর অত্য়াচার চালাতেন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা!

| Aug 28, 2025, 07:33 PM IST
রণজয় সিংহ: পণের দাবি তো ছিলই। সঙ্গে আবার পুত্রসন্তানও চাই! শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ। খুনের অভিযোগ করেছেন মৃতোর বাপের বাড়ির লোকেরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরে।

মৃতার নাম  আয়েশা খাতুন। বাড়ি, মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরের  সুলতান নগরের মিশ্রপাড়া। এক বছর আগে বিয়ে হয় আয়েশার।

স্বামীর নাম শেখ দিলো। হরিশ্চন্দ্রপুরেরই  গোবরা রশিদপুর এলাকার বাসিন্দা তিনি। পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। বেশিরভাগ সময়েই বাইরে থাকেন।

 আয়েশার বাপের বাড়ির লোকের দাবি, মেয়ের বিয়ের সময়ে যৌতুক হিসেবে নগদ টাকা ও মোটর বাইক দিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু বিয়ের পর থেকে পণের জন্য আয়েশাকে চাপ দিতে শ্বশুরবাড়ি লোকেরা। বাপের বাড়ি থেকে নাকি টাকা আনতে বলতেন!

পণের দাবিতে আয়েশার উপর শ্বশুরবাড়ির লোকের রীতিমতো অত্যাচার চালাতেন বলে অভিযোগ।

এভাবেই চলছিল। এরপর বিয়ের  বছর ঘুরতেই না ঘুরতেই আবার সন্তান ধারণের জন্যও ওই গৃহবধূকে চাপ দেওয়া শুরু হয় বলে অভিযোগ।  শ্বশুরবাড়ি লোকের দাবি ছিল, পুত্রসন্তান হতে হবে। ফলে অশান্তি আরও বাড়ে।

আজ, বৃহস্পতিবার সকালে শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার হয় আয়েশার ঝুলন্ত দেহ। নাকের নীচে রক্তের দাগ ছিল। বাপের বাড়ি লোকেদের অভিযোগ,  শ্বশুড় ,শাশুড়ি, ননদ, ভাসুর মিলে ওই গৃহবধূকে খুন করে দেহ ঝুলিয়ে দিয়েছেন। তদন্তে নেমেছে পুলিস।  

