Uttarpara News: 'সা রে গা মা'র সঙ্গে মেলান ঘোড়ার আড়াই পা'র ছন্দ! রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত আলোর পথযাত্রী...
Uttarpara News:: নিজে একশো শতাংশ দৃষ্টিহীন। অথচ যাদের দাবা খেলা শেখান, তারা কিন্তু দেখতে পায়! প্রতিবন্ধী দিবসের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার জিতে নিলেন উত্তরপাড়ার যুধাজিৎ দে।
বিধান সরকার: নিজে একশো শতাংশ দৃষ্টিহীন। অথচ যাদের দাবা খেলা শেখান, তারা কিন্তু দেখতে পায়! প্রতিবন্ধী দিবসের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার জিতে নিলেন উত্তরপাড়ার যুধাজিৎ দে। তিনি ও তাঁর গোটা পরিবার এখন দিল্লিতে। শহরে ফিরলে পুরসভার পক্ষ যুধাজিত্-কে সংবর্ধনা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব।
