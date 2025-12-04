English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Uttarpara News: 'সা রে গা মা'র সঙ্গে মেলান ঘোড়ার আড়াই পা'র ছন্দ! রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত আলোর পথযাত্রী...

Uttarpara News:: নিজে একশো শতাংশ দৃষ্টিহীন। অথচ যাদের দাবা খেলা শেখান, তারা কিন্তু দেখতে পায়! প্রতিবন্ধী দিবসের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার জিতে নিলেন উত্তরপাড়ার যুধাজিৎ দে।

| Dec 04, 2025, 05:52 PM IST
1/7

বিধান সরকার: নিজে একশো শতাংশ দৃষ্টিহীন। অথচ যাদের দাবা খেলা শেখান, তারা কিন্তু দেখতে পায়! প্রতিবন্ধী দিবসের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার জিতে নিলেন উত্তরপাড়ার যুধাজিৎ দে। তিনি ও তাঁর গোটা পরিবার এখন দিল্লিতে। শহরে ফিরলে পুরসভার পক্ষ যুধাজিত্‍-কে সংবর্ধনা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান  দিলীপ যাদব।

2/7

 দু'চোখে আঁধার। কিন্তু তা বলে জীবনে অন্ধকার নামেনি। বরং অধ্যাবসায় ও ইচ্ছে শক্তির জোরে প্রতিবন্ধকতাকেই জয় করেছেন যুধাজিত্‍।

3/7

ছোট থেকে দাবা খেলায় আগ্রহী ছিলেন যুধাজিত্‍। এখন সেই যুধাজিত্‍ দৃষ্টিসম্পন্ন দাবা খেলোয়াড়দের একজন সফল কোচ।  

4/7

 মা রূপা দে-র কাছে দাবা খেলায় হাতেখড়ি। যুধাজিতের ঝুলিতে রয়েছে একাধিক  জাতীয় , এমনকী আন্তর্জাতিক পুরষ্কারও।

5/7

 শুধু দাবা খেলা নয়, উচ্চাঙ্গ সংগীতেও পারদর্শী যুধাজিত্‍। পাঁচবার স্বর্ণপদক পেয়েছেন।

6/7

 এবার পেলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার। গতকাল বুধবার দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মর্মুর হাত থেকে পুরষ্কার নিয়েছেন যুধাজিত্‍।

7/7

দিল্লি থেকে  ফোনে যুধাজিৎ বলেন, 'এই সম্মান পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। একটাই বার্তা দিতে চাই,  জীবনে চলার পথে ইচ্ছে শক্তি ও জেদের কাছে কোনও প্রতিবন্ধকতাই বড় নয়'।

