  • Aadhaar Card News: আধার ভোটার বিগ ব্রেকিং! যুগান্তকারী মন্তব্যে আদালত বলল, আধার কার্ড মোটেই ...এর কোনও প্রমাণপত্র নয়! কীসের?

Aadhaar Card News: আধার ভোটার বিগ ব্রেকিং! যুগান্তকারী মন্তব্যে আদালত বলল, 'আধার কার্ড মোটেই ...এর কোনও প্রমাণপত্র নয়'! কীসের?

Aadhaar Card News Update: চাকরি বাতিল করে আধার কার্ড নিয়ে বড় রায় হাইকোর্টের। আধার কার্ড জন্ম তারিখের প্রমাণপত্র নয়! বিরাট মন্তব্য হাইকোর্টের!

| Jan 15, 2026, 02:48 PM IST
আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে 'না'

আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড কারও জন্ম তারিখের চূড়ান্ত প্রমাণপত্র (DOB Proof) হিসেবে গণ্য করা যায় না বলে জানিয়ে দিল মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই নথিগুলি মূলত পরিচয়পত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেই কারণে এই দুই নথিকে বয়স বা জন্ম তারিখের 'স্ট্যাটিউটরি প্রুফ' হিসেবে গণ্য করা যায় না।

জন্মতারিখের প্রমাণপত্র নয়

আধারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যাবে না জন্ম প্রমাণ। অর্থাৎ জন্ম তারিখের প্রমাণ হিসাবে কাজ করবে শুধুমাত্র জন্ম শংসাপত্রই। জানিয়ে দিল হাইকোর্ট।

স্বঘোষিত তথ্যে 'না'

মঙ্গলবার এমনই নির্দেশ দিয়েছে মধ্য় প্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি জয় কুমার পিল্লাইয়ের সিঙ্গল বেঞ্চ। তাঁর পর্যবেক্ষণ, এটা স্পষ্ট যে, আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড জন্ম তারিখের প্রমাণপত্র হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। এই নথিগুলি স্বঘোষণার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এবং শুধুমাত্র পরিচয় বা শনাক্তকরণের কাজেই ব্য়বহৃত হয়।

অঙ্গনওয়াড়ি সহায়ক

ঘটনার সূত্রপাত একটি অঙ্গনওয়াড়ি সহায়কের পদ ঘিরে। মধ্য় প্রদেশের ধর জেলা। সম্প্রতি সেখানে প্রমীলা নামে একজনকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়কের পদে নিয়োগ করা হয়।

হিরলিবাই বনাম প্রমীলা

হিরলিবাই নামে এক কর্মী অবসরগ্রহণের পরে সেই পদে আসেন প্রমীলা। ঘটনার দু'বছর পরে হিরলিবাই দ্বারস্থ হন অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে। তাঁর দাবি, আধার কার্ডে তাঁর জন্ম তারিখ ভুল রয়েছে, তাঁর এখনও অবসরগ্রহণের বয়সই হয়নি। এরপর সেই আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে লেখা বয়সের নিরিখে জেলাশাসক তাঁর চাকরি তাঁকে ফিরিয়ে দেন। কর্মহীন হয়ে পড়েন প্রমীলা। তিনি দ্বারস্থ হন উচ্চ আদালতে। তারপর হিরলিবাইয়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে উচ্চ আদালত।

আদালতের পর্যবেক্ষণ

আদালত তার পর্যবেক্ষণের পরে বিষয়টি স্পষ্টও করেছে। আদালত বলছে, অবসরগ্রহণ করা হিরলিবাই তাঁর অফিসিয়াল সার্ভিস রেকর্ডে যে জন্ম তারিখের কথা উল্লেখ করেছিলেন, সেই ভিত্তিতে অবসরগ্রহণ করেছেন। তাই এটাকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা হবে।

প্রমীলাকে চাকরি

পাশাপাশি প্রমীলাকে পুনরায় চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ উচ্চ আদালতের।

