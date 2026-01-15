Aadhaar Card News: আধার ভোটার বিগ ব্রেকিং! যুগান্তকারী মন্তব্যে আদালত বলল, 'আধার কার্ড মোটেই ...এর কোনও প্রমাণপত্র নয়'! কীসের?

Aadhaar Card News: আধার ভোটার বিগ ব্রেকিং! যুগান্তকারী মন্তব্যে আদালত বলল, 'আধার কার্ড মোটেই ...এর কোনও প্রমাণপত্র নয়'! কীসের?
Aadhaar Card News Update: চাকরি বাতিল করে আধার কার্ড নিয়ে বড় রায় হাইকোর্টের। আধার কার্ড জন্ম তারিখের প্রমাণপত্র নয়! বিরাট মন্তব্য হাইকোর্টের!
আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে 'না'
জন্মতারিখের প্রমাণপত্র নয়
স্বঘোষিত তথ্যে 'না'
মঙ্গলবার এমনই নির্দেশ দিয়েছে মধ্য় প্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি জয় কুমার পিল্লাইয়ের সিঙ্গল বেঞ্চ। তাঁর পর্যবেক্ষণ, এটা স্পষ্ট যে, আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড জন্ম তারিখের প্রমাণপত্র হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। এই নথিগুলি স্বঘোষণার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এবং শুধুমাত্র পরিচয় বা শনাক্তকরণের কাজেই ব্য়বহৃত হয়।
অঙ্গনওয়াড়ি সহায়ক
হিরলিবাই বনাম প্রমীলা
হিরলিবাই নামে এক কর্মী অবসরগ্রহণের পরে সেই পদে আসেন প্রমীলা। ঘটনার দু'বছর পরে হিরলিবাই দ্বারস্থ হন অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে। তাঁর দাবি, আধার কার্ডে তাঁর জন্ম তারিখ ভুল রয়েছে, তাঁর এখনও অবসরগ্রহণের বয়সই হয়নি। এরপর সেই আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে লেখা বয়সের নিরিখে জেলাশাসক তাঁর চাকরি তাঁকে ফিরিয়ে দেন। কর্মহীন হয়ে পড়েন প্রমীলা। তিনি দ্বারস্থ হন উচ্চ আদালতে। তারপর হিরলিবাইয়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে উচ্চ আদালত।
আদালতের পর্যবেক্ষণ
