BIG Update on Adhar Card: বিগ আপডেট! এবার আধারে বড় পরিবর্তন! পুরনো কার্ড বাতিল, মিলবে নয়া আধুনিক কার্ড...

New feature in Adhar Card: আগামী মাস থেকেই আমূল বদলে যেতে চলেছে আধার কার্ডের ডিজাইন। সব ঠিক থাকলে UIDAI ডিসেম্বরের শেষেই নতুন আধার কার্ড আনবে। সংস্থার সিইও ভুপেশ কুমার এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। কেমন হবে নতুন আধার কার্ডের ডিজাইন?

| Nov 19, 2025, 08:43 PM IST
আধার তথ্যের অপব্যবহার রোধ করতে এবং অফলাইন যাচাইকরণের প্রক্রিয়া কমানোর লক্ষ্যে, ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (UIDAI) এমন একটি আধার কার্ড বের করার ঘোষণা করছে যেখানে শুধুমাত্র কার্ডের মালিকের ছবি এবং একটি QR কোড থাকবে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, এই প্রস্তাবটি আগামী ১লা ডিসেম্বর আধার কর্তৃপক্ষের সামনে পেশ করা হবে।  সিইও (CEO), ভাওনেশ কুমার, আধার সম্পর্কিত একটি নতুন অ্যাপের জন্য আয়োজিত একটি অনলাইন কনফারেন্সে জানিয়েছেন যে ডিসেম্বরের জন্য একটি নতুন নিয়ম বিবেচনা করা হচ্ছে।

হোটেল, ইভেন্ট অর্গানাইজার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের যেন অফলাইনে পরিচয়পত্র যাচাইকরণ করতে না পারে।

বয়স যাচাইকরণ প্রক্রিয়াকে উন্নত করা।

আধার কার্ডের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা।

UIDAI- এর CEO বলেন, 'কার্ডে কোনও তথ্যই বা কেন থাকবে? এতে শুধু ছবি এবং কিউআর কোড থাকা উচিত। আমরা যদি মুদ্রিত তথ্য দিতে থাকি, তাহলে মানুষ সেটির উপরই নির্ভর করবে। যারা এর অপব্যবহার করতে জানে, তারা তা করতেই থাকবে।'  

আধার আইন অনুসারে কোনও প্রকার অফলাইন যাচাইকরণের জন্য কোনও ব্যক্তির আধার নম্বর বা বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার বা সংরক্ষণ করা নিষিদ্ধ। 

অনেক প্রতিষ্ঠান এখনও আধার কার্ডের ফটোকপি নেওয়া এবং তা সংরক্ষণ করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।  

