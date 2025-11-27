English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
New Aadhaar Card Rules: নতুন আধার কার্ডের নিয়মে বড় পরিবর্তন, আগে যা দেখিয়ে পাওয়া যেত, তা বাতিল! যা লাগবে আপনার আছে তো?

Adhar New Rules: ভারতের ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (UIDAI) তার আধার (Adhar Card) থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট রেগুলেশনস, ২০২৫-এর মাধ্যমে আধার নথিভুক্তি এবং সংশোধনের নিয়মগুলিতে পরিবর্তন এনেছে। সর্বশেষ পরিবর্তনগুলির ফলে বাসিন্দারা পরিচয়পত্র, ঠিকানার প্রমাণ, সম্পর্কের প্রমাণ, বা জন্মতারিখের প্রমাণ হিসেবে যে নথিগুলি জমা দিতে পারবেন, সেই তালিকাগুলি সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত তালিকাগুলি সমস্ত বয়সের - শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।  

| Nov 27, 2025, 04:43 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: UIDAI আধার নথিভুক্তি ও আপডেটের নিয়মাবলী সংশোধন করলো (২০২৫)ভারতের ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (UIDAI) তার আধার (এনরোলমেন্ট অ্যান্ড আপডেট) থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট রেগুলেশনস, ২০২৫-এর মাধ্যমে আধার নথিভুক্তি এবং সংশোধনের নিয়মগুলিতে বড় পরিবর্তন এনেছে। 

 

নথির প্রকার

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য গ্রহণযোগ্য প্রধান নথি (১৮ বছর বা তার বেশি) প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, নতুন নিয়মাবলী চারটি বিভাগে (PoI, PoA, PoB এবং PoR) বৈধ নথিগুলিকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করেছে।

নথির প্রকার

নথির প্রকারপ্রধান গৃহীত নথির উদাহরণপরিচয়ের প্রমাণ (PoI)বৈধ ভারতীয় পাসপোর্ট, ভোটার আইডি, রেশন/পিডিএস কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, সরকারি চাকরির পরিচয়পত্র, পেনশনভোগী/স্বাধীনতা সংগ্রামী ফটো আইডি

নথির প্রকার

MGNREGA জব কার্ড, শিক্ষা বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কশিট।ঠিকানার প্রমাণ (PoA)বৈধ ভারতীয় পাসপোর্ট, ভোটার আইডি, রেশন কার্ড, সরকারি চাকরির পরিচয়পত্র, MGNREGA জব কার্ড, ডোমিসাইল শংসাপত্র। 

নথির প্রকার

জন্মতারিখের প্রমাণ (PoB)বৈধ ভারতীয় পাসপোর্ট, সরকারি চাকরির পরিচয়পত্র, পেনশনভোগী/স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিচয়পত্র, শিক্ষা বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কশিট, জন্ম শংসাপত্র।

ঠিকানার প্রমাণ (PoA) হিসাবে ইউটিলিটি বিল ও অন্যান্য নথির শর্ত:

বিদ্যুৎ বিল, জলের বিল, ফোন/ব্রডব্যান্ড বিল, গ্যাসের বিল তিন মাসের বেশি পুরোনো হলে চলবে না। সম্পত্তি করের রসিদ (Property tax receipts), সরকারি বরাদ্দ পত্র, জীবন/স্বাস্থ্য বীমা পলিসিগুলি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বৈধ হতে হবে।

নথির প্রকার

 ৫-১৮ বছর বয়সীদের জন্য বিশেষ নথি- এই বয়স সীমার জন্য তালিকাটি বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে কিছু নথিতে PoI বা PoA বাধ্যতামূলক নয়

নথি পরিচয়ের প্রমাণ

ঠিকানার প্রমাণ সম্পর্কের প্রমান, জন্মতারিখের প্রমান, জন্ম শংসাপত্র

নথির প্রকার

পাসপোর্ট/আইডি- বৈধ ভারতীয় পাসপোর্ট, ডোমিসাইল সার্টিফিকেট, আইনি অভিভাবকত্বের নথি।

নথির প্রকার

ইউটিলিটি বিলবিদ্যুৎ বিল সরকারি/সার্ভিস আইডিসার্ভিস ফটো আইডি কার্ড

নথির প্রকার

সম্পর্ক/ঠিকানাবিবাহ শংসাপত্র, জন্মের প্রমাণজন্ম শংসাপত্র (আইন অনুযায়ী)

আধার কার্ডে পরিবর্তন

নথিগুলির জন্য যাচাই বা অতিরিক্ত সহায়ক নথির প্রয়োজন হতে পারে।সম্পর্কের প্রমাণ (PoR) মূলত পরিবারের প্রধানের (HoF) উপর ভিত্তি করে নথিভুক্তির ক্ষেত্রে গৃহীত হয়।

আধার কার্ডে পরিবর্তন

বিশেষ নাগরিকদের জন্য নোটওভারসিজ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া (OCI) কার্ডধারী, লং টার্ম ভিসা (LTV) ধারী, নেপাল ও ভুটানের নাগরিক এবং অন্যান্য বিদেশী নাগরিক যারা ভারতে তার পূর্ববর্তী ১২ মাসের মধ্যে ১৮২ দিন বা তার বেশি সময় ধরে আছেন, তাদের জন্য প্রযোজ্য নথিগুলি ভিন্ন হবে।

