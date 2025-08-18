Aadhar Card Update: ফের লাইনে দাঁড়ানোর দিন এল? আপনার হাতের কাগজেরটা পুরনো, এবার চাই PVC আধার কার্ড...
Aadhaar card gets an upgrade: আধার কার্ডে এসেছে বড় বদল। বদলাচ্ছে আধার কার্ডের আকার। শুরুতে এটি একটি কাগজের চিঠির আকারে ছিল। বর্তমানে এটি একাধিক ফরম্যাটে পাওয়া যায়: কাগজের আধার, ই-আধার, এবার পাওয়া যাবে পিভিসি আধার কার্ড।
আধারে পরিবর্তন
পিভিসি আধার কার্ড কী?
পিভিসি আধারের বৈশিষ্ট্য
অন্যান্য আধার ফরম্যাটের সঙ্গে তুলনা
কাগজের আধার: এটি তালিকাভুক্তি বা আপডেটের সময় বিনামূল্যে পাওয়া যায়। তবে এটি কম টেকসই এবং বহন করা সুবিধাজনক নয়। ই-আধার: এটি একটি বিনামূল্যের ডিজিটাল সংস্করণ, যা যেকোনো সময় ডাউনলোড করা যায়। এটি একটি কিউআর কোড এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর দিয়ে সুরক্ষিত। তবে এটি ব্যবহার করার জন্য ইন্টারনেট বা ফোনের প্রয়োজন হয়। পিভিসি আধার: এটি সবচেয়ে টেকসই, বহনযোগ্য এবং সুরক্ষিত। তবে এর জন্য ৫০ টাকা খরচ হয় (প্রিন্টিং, জিএসটি এবং স্পিড পোস্ট ডেলিভারিসহ)।
কীভাবে পিভিসি আধার কার্ড অর্ডার করবেন?
কীভাবে পিভিসি আধার কার্ড অর্ডার করবেন?
