  • Aadhaar New Rules: বদলে যাচ্ছে সরকারি নিয়ম! নতুন কোন বড় বিপদে পড়লেন আধার কার্ড হোল্ডাররা? এখন থেকে...

Aadhaar New Rules: বদলে যাচ্ছে সরকারি নিয়ম! নতুন কোন বড় বিপদে পড়লেন আধার কার্ড হোল্ডাররা? এখন থেকে...

Aadhaar New Verification Rules: আধার কার্ডের নতুন ভেরিকেশন রুল ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে। কী করতে হবে? ঝঞ্ঝাট এড়াতে জেনে রাখুন আগেই।

| Jan 15, 2026, 01:14 PM IST
1/7

ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশনে

আর ছুটতে হবে না আধার সেবা কেন্দ্রে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশনের আওতায় এখন থেকে আধার কার্ড হোল্ডারেরা বাড়িতে বসেই নিজেদের তথ্য আপডেট করতে পারবেন। তবে তাতে কিন্তু কার্ড হোল্ডারদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। আগের চেয়ে তাঁদের অনেক দায়িত্বশীল হতে হবে। সময়মতো নিজেদের বদলে-যাওয়া জরুরি তথ্যাদি পোর্টালে গিয়ে আপলোড করতে হবে। 

2/7

কারেক্টিং, ভেরিফাইয়িং

নিজেদের ডেমোগ্রাফিক ডেটা কারেক্ট করা ও বায়োমেট্রেক ডেটা ভেরিফাই করার কাজ করতে হবে। 

3/7

সহায়তা

তবে দেশের কোটি কোটি জনগণের পক্ষে এটা নিজেদের দায়িত্বে করাটা কঠিন হয়ে যেতে পারে। অসুবিধায় পড়তে পারেন বয়স্করা। যাঁদের নিজস্ব সিস্টেম নেই সমস্যায় পড়তে পারেন তাঁরাও। তাঁরা অবশ্য আধার সেবাকেন্দ্রে গেলে পরিষেবা পাবেন।  

4/7

'মোস্ট ইমপর্ট্যান্ট আইডেন্টিটি কার্ড'

ভারতের 'মোস্ট ইমপর্ট্যান্ট আইডেন্টিটি কার্ড' হল 'আধার'। যে কোনও সরকারি ক্ষেত্রে, ব্যাংক, পোস্ট অফিসে, মোবাইল বা পাসপোর্টের ক্ষেত্রে আধার মাস্ট।  

5/7

জরুরি ভিত্তিতে 'আপডেট'

তাই এহেন অতি গুরুত্বপূর্ণ এক আইডেন্টিটি কার্ডের আপডেটটা খুবই জরুরি। এবং তা জরুরিকালীন ভিত্তিতেই করতে হবে বলে মত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের।

6/7

কী কী চেঞ্জ?

এখন নিজে থেকেই চেঞ্জ করা যাবে-- নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ, ছবিও! অনলাইনে করা যাবে কাজটা। নিজের ডেস্কটপ ল্যাপটপ বা মোবাইল থেকেও করা যাবে কাজটা। 

7/7

কাদের জন্য প্রযোজ্য

যে কোনও ফরেনার, যে কোনও ভারতবাসী, প্রবাসী ভারতীয় নাগরিকদের জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য। এমনকি কোনও স্বল্পকালীন বসবাসের অনুমতিক্রমে থাকা ব্যক্তিদেরও আধার আপডেট (২০১০ সালের পর থেকে) করতে হবে।

