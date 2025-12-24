Aadhaar Rules Change: ৩১ ডিসেম্বর মাঝ রাতের পরই বদলে যাবে আপনার আধার! আসছে বড়সড় পরিবর্তন...আপডেট করার শেষ তারিখ কবে?
Aadhaar Rules Change: ২০২৬ সালে আধার নিয়মে বড় ধরনের পরিবর্তন কার্যকর হতে চলেছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা জোরদার করা এবং আধার ডেটার অপব্যবহার রোধ করতেই একাধিক নয়া নিয়ম বলবৎ করতে চলেছে UIDAI। আধার কার্ডের নকশা থেকে শুরু করে যাচাইকরণ প্রক্রিয়া, সবেতেই বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হচ্ছে, যা সরাসরি সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব ফেলবে।
1/6
৩১ ডিসেম্বরের পরই বদলে যাবে আপনার আধার!
2/6
৩১ ডিসেম্বরের পরই বদলে যাবে আপনার আধার!
photos
TRENDING NOW
3/6
৩১ ডিসেম্বরের পরই বদলে যাবে আপনার আধার!
4/6
৩১ ডিসেম্বরের পরই বদলে যাবে আপনার আধার!
5/6
৩১ ডিসেম্বরের পরই বদলে যাবে আপনার আধার!
6/6
৩১ ডিসেম্বরের পরই বদলে যাবে আপনার আধার!
photos