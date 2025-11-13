English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Aadhaar: আধার পরিষেবায় বড় পরিবর্তন আনল UIDAI... এবার কীভাবে কাজ করবে...

New Aadhaar App: এবার একজন ব্যবহারকারী একই মোবাইল নম্বরের সঙ্গেই পরিবারের ৫ জন সদস্যের আধার... এবার ডিজিটাল পরিচয় বহন আরও স্মার্ট উপায়ে...

| Nov 13, 2025, 06:27 PM IST
1/12

আধার পরিষেবায় বড় পরিবর্তন...

New Aadhaar App

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আধার পরিষেবায় বড় পরিবর্তন আনল UIDAI... নাগরিকদের তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা ও হাতের মুঠোয় সমস্ত আধার তথ্য অ্যাক্সেস-এর সুবিধা দিতেই UIDAI-এর এই উদ্যোগ।

2/12

নতুন আধার অ্যাপ

New Aadhaar App

স্মার্টফোনে সমস্ত আধার ডেটা সহজেই অ্যাক্সেস করতে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (UIDAI) একটি একেবারে নতুন আধার অ্যাপ চালু করেছে। যা এককথায় স্মার্টফোনে আপনার ডিজিটাল পরিচয়পত্র।

3/12

নতুন আধার অ্যাপ

New Aadhaar App

নয়া অ্যাপটি অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস উভয় প্ল্যাটফর্মেই কাজ করবে। এতে ফেস অথেনটিকেশন, বায়োমেট্রিক লক এবং কিউআর কোড শেয়ার করার সুবিধা রয়েছে। যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা যাচাইযোগ্য শংসাপত্রের ফর্ম্যাটে তাদের ডিজিটাল পরিচয়পত্র শেয়ার করতে পারবেন।

4/12

নতুন আধার অ্যাপ

New Aadhaar App

নয়া আধার প্রসঙ্গে UIDAI তার অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে লিখেছে, "আপনার ডিজিটাল পরিচয় বহনে এবার একটি আরও স্মার্ট উপায়ের অভিজ্ঞতা উপভোগ করুন! নতুন আধার অ্যাপটি আরও উন্নত নিরাপত্তা, সহজ অ্যাক্সেস ও সম্পূর্ণ পেপারলেস — যে কোনও সময়, যে কোনও জায়গায়।"  

5/12

নতুন আধার অ্যাপ

New Aadhaar App

নয়া এই আধার অ্যাপটির বৈশিষ্ট্য হল এতে মাল্টি প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম রয়েছে। মানে একজন ব্যবহারকারী একই মোবাইল নম্বরের সঙ্গে সর্বোচ্চ পরিবারের ৫ জন সদস্যের আধার কার্ড যোগ করতে পারবেন। তবে একটি ডিভাইসে একবারে কেবল একটি প্রোফাইল-ই সক্রিয় থাকতে পারবে। একই সিম ব্যবহার করে যদি অন্য ডিভাইসে প্রোফাইল তৈরি করা হয়, তবে আগের প্রোফাইলটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।  

6/12

নতুন আধার অ্যাপ

New Aadhaar App

নয়া আধার অ্যাপে থাকছে ফেস বায়োমেট্রিক। এটি মানুষকে যে কোনও জায়গায় সহজেই তাদের আধার ডেটা যাচাই করতে সাহায্য করবে। হোটেল থেকে দোকান, কোথাওই এখন থেকে আর আপনার কোনও প্রিন্টিং ডকুমেন্টের প্রয়োজন হবে না।  

7/12

নতুন আধার অ্যাপ

New Aadhaar App

বায়োমেট্রিক লকিং-আনলকিং। ব্যবহারকারীরা তাঁদের বায়োমেট্রিক ডেটা লক করতে বায়োমেট্রিক লকিংয়ের সুবিধা পাবেন। বায়োমেট্রিক লকিং একবার সক্রিয় হয়ে গেলে, সেটি আনলক না করা পর্যন্ত ডেটা লক-ই থাকবে।

8/12

নতুন আধার অ্যাপ

New Aadhaar App

QR কোড এবং যাচাইযোগ্য শংসাপত্র শেয়ারের সুবিধা। ব্যাংক, সরকারি অফিস এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্রুত, কাগজবিহীন যাচাইকরণের জন্য QR কোড-এর সুবিধা রয়েছে। যা স্ক্যান করলেই আপনি আধার ডেটা পেয়ে যাবেন।  

9/12

নতুন আধার অ্যাপ

New Aadhaar App

অফলাইন মোডেও আপনি আপনার সংরক্ষিত আধার ডেটা দেখতে পাবেন। তবে সম্পূর্ণ কার্যকারিতার জন্য নেট সংযোগ থাকা প্রয়োজন। অনলাইন থাকতে হবে। নয়া এই আধার অ্যাপে রয়েছে অ্যাক্টিভিটি ব্লগ। যা আপনার কার্যকলাপর লগ বুক তৈরি করবে। কখন, কোথায় এবং কীভাবে আধার ডেটা অ্যাক্সেস করা হয়েছে তা দেখাবে।  

10/12

নতুন আধার অ্যাপ

New Aadhaar App

কীভাবে আধার অ্যাপ ডাউনলোড করবেন ও আপনার প্রোফাইল তৈরি করবেন, তা জেনে নেওয়া যাক। গুগল প্লে স্টোর অথবা অ্যাপল অ্যাপ স্টোর থেকে অ্যাপটি ডাউনলোড করুন। অ্যাপটি যাতে ঠিকমতো চলতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি দিন।  

11/12

নতুন আধার অ্যাপ

New Aadhaar App

সেটআপ শুরু করার জন্য আপনার আধার নম্বরটি দিন। যা শর্তাবলী আসছে, সেগুলি মেনে নিন। এরপর আপনার ফোনে পাঠানো OTP ব্যবহার করে আপনার রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর যাচাই করুন। আপনার ফেস বায়োমেট্রিক সম্পূর্ণ করুন।  

12/12

নতুন আধার অ্যাপ

New Aadhaar App

এরপর আপনার ড্যাশবোর্ড আধার অ্যাপটি সুরক্ষিত রাখতে একটি নিরাপদ পিন সেট আপ করুন। এই সমস্ত ধাপগুলি সম্পন্ন করার পরই অ্যাপটি আপনার ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। 

