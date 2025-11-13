Aadhaar: আধার পরিষেবায় বড় পরিবর্তন আনল UIDAI... এবার কীভাবে কাজ করবে...

Aadhaar: আধার পরিষেবায় বড় পরিবর্তন আনল UIDAI... এবার কীভাবে কাজ করবে...
New Aadhaar App: এবার একজন ব্যবহারকারী একই মোবাইল নম্বরের সঙ্গেই পরিবারের ৫ জন সদস্যের আধার... এবার ডিজিটাল পরিচয় বহন আরও স্মার্ট উপায়ে...
1/12
আধার পরিষেবায় বড় পরিবর্তন...
2/12
নতুন আধার অ্যাপ
photos
TRENDING NOW
3/12
নতুন আধার অ্যাপ
4/12
নতুন আধার অ্যাপ
5/12
নতুন আধার অ্যাপ
নয়া এই আধার অ্যাপটির বৈশিষ্ট্য হল এতে মাল্টি প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম রয়েছে। মানে একজন ব্যবহারকারী একই মোবাইল নম্বরের সঙ্গে সর্বোচ্চ পরিবারের ৫ জন সদস্যের আধার কার্ড যোগ করতে পারবেন। তবে একটি ডিভাইসে একবারে কেবল একটি প্রোফাইল-ই সক্রিয় থাকতে পারবে। একই সিম ব্যবহার করে যদি অন্য ডিভাইসে প্রোফাইল তৈরি করা হয়, তবে আগের প্রোফাইলটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।
6/12
নতুন আধার অ্যাপ
7/12
নতুন আধার অ্যাপ
8/12
নতুন আধার অ্যাপ
9/12
নতুন আধার অ্যাপ
10/12
নতুন আধার অ্যাপ
11/12
নতুন আধার অ্যাপ
12/12
নতুন আধার অ্যাপ
photos