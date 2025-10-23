English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Aamir Jamal Mourns Loss Of Newborn Daughter: 'রাখতে পারলাম না'! সদ্যোজাতের মুঠোয় বাবার আঙুল! মেয়েকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ স্টার অলরাউন্ডার

Aamir Jamal Mourns Loss Of Newborn Daughter: সদ্যোজাতের মুঠোয় বাবার আঙুল ধরা! আজ মেয়েকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ পাকিস্তানি অলরাউন্ডার। তাঁর পোস্ট দেখে চোখ ভিজল নেটপাড়ার...  

| Oct 23, 2025, 03:43 PM IST
1/7

সদ্যোজাতে কন্যার মৃত্যুতে শোকে পাথর আমির জামাল

Aamir Jamal Mourns Loss Of Newborn Daughter

পাকিস্তানের ক্রিকেটার আমির জামালের বুক ভেঙে গিয়েছে। ভাবতেও পারেননি যে এমন কিছু ঘটতে চলেছে তাঁর সঙ্গে...

2/7

সদ্যোজাত কন্যার মৃত্যুতে শোকে পাথর আমির জামাল

Aamir Jamal Mourns Loss Of Newborn Daughter

সদ্যোজাত কন্যার মৃত্যুতে এখন শোকে পাথর অলরাউন্ডার আমির জামাল। এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর হৃদয়বিদারক পোস্টে চোখে ভিজেছে নেটপাড়ার। পুরো ক্রিকেটবিশ্ব পাক অলরাউন্ডারের এই অপূরণীয় ক্ষতির সমবেদনা জানাচ্ছে।   

3/7

সদ্যোজাত কন্যার মৃত্যুতে শোকে পাথর আমির জামাল

Aamir Jamal Mourns Loss Of Newborn Daughter

সদ্যোজাতের মুঠোয় ধরা ক্রিকেটারের আঙুল! মেয়ের সঙ্গে এই বুক ভাঙা ছবি শেয়ার করে হতভাগা বাবা লিখলেন, 'আল্লাহ থেকে আল্লাহ। আমি আর তোমাকে ধরে রাখতে পারলাম না আমার ছোট্ট অ্যাঞ্জেল। তুমি যেন স্বর্গের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকো।'  

4/7

সদ্যোজাতে কন্যার মৃত্যুতে শোকে পাথর আমির জামাল

Aamir Jamal Mourns Loss Of Newborn Daughter

একরত্তির মৃত্যুর নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বা কারণ প্রকাশ থেকে পরিবার বিরত রয়েছে। ক্রিকেটারের পোস্টের পর সকলেই ভাষাহীন। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি আমিরকে ফোন করে গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।  

5/7

সদ্যোজাত কন্যার মৃত্যুতে শোকে পাথর আমির জামাল

Aamir Jamal Mourns Loss Of Newborn Daughter

একসময়ে আর্থিক প্রতিবন্ধকতায় জর্জরিত ছিলেন আমির। পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ঋণ নিয়ে ট্যাক্সি কিনে চালিয়ে ছিলেন। জানা গিয়েছে ২০২৪ সালেই আমির বিয়ে করেছিলেন।  

6/7

সদ্যোজাত কন্যার মৃত্যুতে শোকে পাথর আমির জামাল

Aamir Jamal Mourns Loss Of Newborn Daughter

আমির দেশের জার্সিতে এখনও পর্যন্ত ৮ টেস্ট (৩৫২ রান করেছেন ও ২১ উইকেট পেয়েছেন) ৩ ওডিআই (৫ রান করেছেন ও ৩ উইকেট পেয়েছেন)  ও ৬টি টি-২০ আই (৮৮ রান করেছেন ও পেয়েছেন ২ উইকেট) খেলেছেন এখনও পর্যন্ত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর মাত্র ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।   

7/7

সদ্যোজাত কন্যার মৃত্যুতে শোকে পাথর আমির জামাল

Aamir Jamal Mourns Loss Of Newborn Daughter

২৯ বছরের ক্রিকেটারের হাতে ভালো পেস রয়েছে। প্রয়োজনে ব্যাট হাতেও জ্বলে ওঠেন। গত জানুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কেপটাউনে শেষবার দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন আমির। ২০২৪ সালে তাঁকে শেষবার ক্রিকেটের সীমিত সংস্করণে দেখা গিয়েছে। 

