English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Arijit Singh: আমির জিয়াগঞ্জে আসতেই সোমুর ইউ-টার্ন! অবসর ভেঙে ফের প্লেব্যাকে রোম্যান্স রাজা অরিজিৎ? ভক্তদের জন্য বিরাট সুখবর...

Arijit Singh: আমির জিয়াগঞ্জে আসতেই সোমুর ইউ-টার্ন! অবসর ভেঙে ফের প্লেব্যাকে 'রোম্যান্স রাজা' অরিজিৎ? ভক্তদের জন্য বিরাট সুখবর...

Aamir Khan’s visit to Arijit Singh’s hometown: আচমকাই অরিজিৎ সিংয়ের জিয়াগঞ্জের বাড়িতে এসে কেন চারদিন কাটিয়ে গেলেন আমির খান? অবশেষে জল্পনার অবসান। রহস্য অবশেষে ফাঁস!   

| Feb 09, 2026, 06:17 PM IST
1/7

প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে অতীত

Arijit Singh Retired From Playback

গত ২৭ জানুয়ারি প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে কেরিয়ারে ইতি টেনেছিলেন অরিজিৎ সিং! আচমকাই 'রোম্যান্স রাজা'র এই সিদ্ধান্তে নড়ে গিয়েছিল আসমুদ্র হিমাচল। নেমে এসেছিল শোকের ছায়া।   

2/7

কেন হঠাৎ অবসর অরিজিতের?

Why Arijit Singh Retired From Playback

অরিজিৎ এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়ে ছিলেন যে, 'একই গান গেয়ে গেয়ে বোর হয়ে গিয়েছেন' তিনি! নতুন সুরের সন্ধানেই কিংবদন্তি পাড়ি দিচ্ছেন। 'অন্যরকম মিউজিক' করা প্রয়োজন বলেই প্লেব্যাককে বলেছিলেন আলবিদা।   

3/7

অরিজিতের বাড়িতে আচমকাই আমির খান!

Aamir Khan’s recent visit to Arijit Singh’s hometown

চলতি মাসের শুরুতে অরিজিতের জিয়াগঞ্জের বাড়িতে আচমকাই হাজির হয়েছিলেন আমির খান। এরপরেই শুরু হয়ে যায় বিস্তর জল্পনা। তাহলে কি অরিজিৎ ইউ-টার্ন নিয়ে ফিরছেন ফের প্লেব্যাকে? এমন প্রশ্নই ঘোরপাক খাচ্ছিল ভক্তদের মনে। 

4/7

কেন আমির এসেছিলেন অরিজিতের বাড়িতে?

The secret behind Aamir Khan’s visit to Arijit Singh’s hometown

আচমকাই অরিজিতের বাড়িতে আমিরের আসার রহস্য অবশেষে ফাঁস! বলি তারকার প্রোডাকশনসের আসন্ন ছবি 'এক দিন'-এর অ্যালবামে এবার গান গাইবেন অরিজিত!  

5/7

আমির-অরিজিৎ

Aamir Khan-Arijit Singh

অরিজিতের সঙ্গে আমিরের ক্যান্ডিড ছবি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছে আমির খান প্রোডাকশনস। ছবির ক্যাপশনে আমিরকে উদ্ধৃত করে লেখা হয়েছে, 'এক দিনের মিউজিকে এত প্রাণ ঢেলে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ অরিজিৎ।'  

6/7

অরিজিৎকে ধন্যবাদ আমিরের

Aamir Khan thanks Arijit Singh

অরিজিৎকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমির লিখেছেন, 'অরিজিৎ, আমাদের ছবি 'এক দিন'-এ গান গাওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি, তোমার পরিবার এবং তোমার টিমের সঙ্গে কাটানো এই চার দিনটা ম্যাজিকাল মনে হয়েছে।  

7/7

'এক দিন'

Ek Din

সাই পল্লবী এবং জুনেদ খান অভিনীত 'এক দিন'-এর টিজার কয়েকদিন আগেই মুক্তি পেয়ে। ম্যাজিকাল রোমান্টিক থিম এবং জুটির রসায়ন অনেকেরই ভালোলেগেছে। ছবির পরিচালক সুনীল পান্ডে, প্রযোজনায় মনসুর খান, আমির খান এবং অপর্ণা পুরোহিত। ছবি মুক্তি পাবে ১ মে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Gold, Silver Price Fall: দাম পড়ছে হু হু করে! সোনা-রুপো কেনার জন্য এটাই কি সঠিক সময়? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা...

পরবর্তী অ্যালবাম

Humayun Kabir: ভোটের আগে বিরাট অস্বস্তি হুমায়ূনের, মাদক মামলায় পরিবারের ১০ কোটি ৭৩ লাখ টাকার সম্পত্তি ফ্রিজ

Humayun Kabir: ভোটের আগে বিরাট অস্বস্তি হুমায়ূনের, মাদক মামলায় পরিবারের ১০ কোটি ৭৩ লাখ টাকার সম্পত্তি ফ্রিজ

Humayun Kabir: ভোটের আগে বিরাট অস্বস্তি হুমায়ূনের, মাদক মামলায় পরিবারের ১০ কোটি ৭৩ লাখ টাকার সম্পত্তি ফ্রিজ 6
Gold, Silver Price Fall: দাম পড়ছে হু হু করে! সোনা-রুপো কেনার জন্য এটাই কি সঠিক সময়? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা...

Gold, Silver Price Fall: দাম পড়ছে হু হু করে! সোনা-রুপো কেনার জন্য এটাই কি সঠিক সময়? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা...

Gold, Silver Price Fall: দাম পড়ছে হু হু করে! সোনা-রুপো কেনার জন্য এটাই কি সঠিক সময়? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা... 10
SIR in Bengal: খাস কলকাতায় BLO অফিস থেকে গায়েব নথি! রাতে ছাদের অ্যাসবেস্টস ভেঙে...

SIR in Bengal: খাস কলকাতায় BLO অফিস থেকে গায়েব নথি! রাতে ছাদের অ্যাসবেস্টস ভেঙে...

SIR in Bengal: খাস কলকাতায় BLO অফিস থেকে গায়েব নথি! রাতে ছাদের অ্যাসবেস্টস ভেঙে... 7
Mamata Banerjee Vs ECI Big Update in Supreme Court: &#039;বিগ বিগ ব্রেকিং! সুপ্রিম কোর্টে মমতার SIR মামলার শুনানিতে বিস্ফোরক বিচারপতি... কমিশনের হিয়ারিঙের পদ্ধতিই ভুল? কড়া থাপ্পড় আদালতের...

Mamata Banerjee Vs ECI Big Update in Supreme Court: 'বিগ বিগ ব্রেকিং! সুপ্রিম কোর্টে মমতার SIR মামলার শুনানিতে বিস্ফোরক বিচারপতি... কমিশনের হিয়ারিঙের পদ্ধতিই ভুল? কড়া থাপ্পড় আদালতের...

Mamata Banerjee Vs ECI Big Update in Supreme Court: 'বিগ বিগ ব্রেকিং! সুপ্রিম কোর্টে মমতার SIR মামলার শুনানিতে বিস্ফোরক বিচারপতি... কমিশনের হিয়ারিঙের পদ্ধতিই ভুল? কড়া থাপ্পড় আদালতের... 14