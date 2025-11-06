English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Aarti Mukherjee: 'ওর মতো কেউ ভাবেনি...', মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে বঙ্গবিভূষণ নিয়ে কেঁদে ফেললেন আরতি!

Nov 06, 2025, 06:13 PM IST

Mamata Banerjee | KIFF 2025: এদিনের মঞ্চেই বঙ্গবিভূষণ সম্মানে সম্মানিত হলেন কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়। মঞ্চে পুরস্কারের ঘোষণা হতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জড়িয়ে ধরলেন গায়িকা। পুরষ্কার হাতে কেঁদেও ফেলেন কিংবদন্তি। 

 

বঙ্গবিভূষণ আরতি মুখোপাধ্যায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃহস্পতিবার ছিল ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উত্‍সবের উদ্বোধন অনুষ্ঠান। এদিনের মঞ্চেই বঙ্গবিভূষণ সম্মানে সম্মানিত হলেন কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়। 

মঞ্চে পুরস্কারের ঘোষণা হতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জড়িয়ে ধরলেন গায়িকা। পুরষ্কার হাতে কেঁদেও ফেলেন কিংবদন্তি। 

এদিন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আরতিদি আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন, আমরা কিছু দিতে পারিনি। আরতিদি সুরে সুরে ঝড় তুলেছেন কিন্তু আমরা কোনওদিন তাঁকে কোনও সম্মান  দিতে পারিনি'। 

মুখ্যমন্ত্রী আরতি মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনি হয়তো অনেক পেয়েছেন কিন্তু আমাদের এই পুরস্কার, যা মাটির দান, তা আপনি গ্রহণ করেছেন অনেক ধন্যবাদ"। 

উত্তরে আরতি মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমি খুব ভালোবাসি নিয়েছি। তুমি যেভাবে কাজ করো, আমি খুব ভালোবাসি। তুমি মিউজিশিয়ানদের জন্য যা করেছ, তার জন্য ধন্যবাদ। আমি কখমও কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে দেখিনি যে সে মিউজিশিয়ানদের জন্য কিছু করেছে। মমতা যা করেছে, তাঁকে সারাজীবন মনে রাখা উচিত। আমি সবসময় বলি। কেউ এমন করেনি, যা মমতা করেছে"। 

আরতি মুখোপাধ্যায় আরও বলেন, "আমি যখন তোমার থেকে পুরস্কার নিচ্ছিলাম আমি কাঁদছিলাম। তুমি ভাল থেকো"।

আরতি মুখোপাধ্যায়ের কথায় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন মঞ্চে উপস্থিত সকলেই। আবেগে ভাসেন মুখ্যমন্ত্রীও। তিনি বলেন, "আরতিদি তুমি গানে গানেই থেকো"। 

