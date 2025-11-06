Aarti Mukherjee: 'ওর মতো কেউ ভাবেনি...', মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে বঙ্গবিভূষণ নিয়ে কেঁদে ফেললেন আরতি!

Aarti Mukherjee: 'ওর মতো কেউ ভাবেনি...', মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে বঙ্গবিভূষণ নিয়ে কেঁদে ফেললেন আরতি!
এদিনের মঞ্চেই বঙ্গবিভূষণ সম্মানে সম্মানিত হলেন কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়। মঞ্চে পুরস্কারের ঘোষণা হতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জড়িয়ে ধরলেন গায়িকা। পুরষ্কার হাতে কেঁদেও ফেলেন কিংবদন্তি।
উত্তরে আরতি মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমি খুব ভালোবাসি নিয়েছি। তুমি যেভাবে কাজ করো, আমি খুব ভালোবাসি। তুমি মিউজিশিয়ানদের জন্য যা করেছ, তার জন্য ধন্যবাদ। আমি কখমও কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে দেখিনি যে সে মিউজিশিয়ানদের জন্য কিছু করেছে। মমতা যা করেছে, তাঁকে সারাজীবন মনে রাখা উচিত। আমি সবসময় বলি। কেউ এমন করেনি, যা মমতা করেছে"।
