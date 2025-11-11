Delhi Red Fort Blast: 'দিল্লি বিস্ফোরণের দায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর, দেশকে সুরক্ষিত রাখতে পারেন এমন প্রধানমন্ত্রী চাই...'

Delhi Red Fort Blast: 'দিল্লি বিস্ফোরণের দায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর, দেশকে সুরক্ষিত রাখতে পারেন এমন প্রধানমন্ত্রী চাই...'
Delhi Red Fort Blast: সোশ্য়াল মিডিয়ায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, দিল্লির লালকেল্লা এলাকায় যে বিস্ফোরণ হয়েছে তাতে অনেকের প্রাণ গিয়েছে। ওই ঘটনায় আমি স্তম্ভিত
নিরাপত্তায় মোড়া দিল্লি
দায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককেই নিতে হবে
সোশ্য়াল মিডিয়ায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, দিল্লির লালকেল্লা এলাকায় যে বিস্ফোরণ হয়েছে তাতে অনেকের প্রাণ গিয়েছে। ওই ঘটনায় আমি স্তম্ভিত। যারা পরিবারের মানুষদের হারিয়েছেন তাদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল। কিন্তু খুবই খারাপ লাগার বিষয় হল বিস্ফোরণ ঘটেছে খোদ রাজধানী দিল্লিতে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আওতায় পড়ে দিল্লি পুলিস। ফলে এই বিস্ফোরণের দায় দিল্লি পুলিস বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককেই নিতে হবে। এরকম নিরাপত্তায় গাফিলতি কীভাবে হতে পারে।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
অভিষেক আরও লেখেন, শুধু তাই নয় গতকাল সকালে হরিয়ানার পরিদাবাদ থেকে ৩৫০ কেজি বিস্ফোরক ও একটি রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে। দুটি ঘটনার কথা ধরলে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নিজরদারির উপরে প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। আমরা মনে হয়ে এনয়ি একটি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠন করে সময় নিয়ে এসবের তদন্ত করা উচিত। যারা এই বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত তাদের খুঁজে বের করা উচিত।
নরেন্দ্র মোদী
এদিকে বিস্ফোরণের পরদিনই ভুটান সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পহেলগাঁওয়ের বৈসারণে জঙ্গি হামলায় সময় মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বুধবার ভুটান সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, খুব ভারাক্লান্ত মন নিয়ে এসেছি। আক্রান্তদের দুঃখ বুঝতে পারছি। ওঁদের পাশে রয়েছি। ষড়যন্ত্রকারীরা কেউ ছাড়া পাবে না। আমাদের তদন্তকারীরা তাদের কাছে পৌঁছে যাবে।
মহুয়া মৈত্র
অন্যদিকে, দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করেছেন, কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। ভারতের চাই একজন সর্বক্ষণের জন্য স্বরাষ্টমন্ত্রী। কোনও ঘৃণা ছড়ানোর মন্ত্রী নন। দেশের সীমান্ত ও দেশের শহরগুলিকে রক্ষা করার দায়িত্ব কি অমিত শাহ নয়? কেন তিনি সব জায়গাতেই ফেল করছেন? অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী ট্যুইটের প্রতিক্রিয়ায় মহুয়া লেখেন, নিজেদের সুরক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী সরকার চাই। মহামান্য, আপনার জন্য অন্য কেরিয়ার অপেক্ষা করছে।
দিল্লি বিস্ফোরণ
