Abhishek Banerjee Attack: ভরাডুবির পর রাস্তায় নামতেই জুতো-চড়-ডিম, অভিষেকের উপর হামলে পড়ল ক্ষিপ্ত জনতা: ছিঁড়ল জামাও

Written BySoumita Mukherjee
Published: May 30, 2026, 06:01 PM IST|Updated: May 30, 2026, 06:01 PM IST

Abhishek Banerjee Attack in Sonarpur: অভিষেকের উপর বেনজির আক্রমণ। নির্বাচনে ভরাডুবির ২৬ দিন পর রাস্তায় নামতেই অভিষেককে ধরে মার। পড়ল জুতো-চড়-ডিম। সোনারপুরে ধুন্ধুমার। 

জনরোষের মুখে অভিষেক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেনজির আক্রমণের মুখে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনে ভরাডুবির ২৬ দিন পর রাস্তায় নামতেই অভিষেককে ধরে মার। 

শনিবার বিকেলে সোনারপুরের কামালগাজী মোড়ের কাছে তাঁকে লক্ষ্য করে শুধু ‘চোর’ স্লোগান বা ডিম-জুতো বৃষ্টিই হলো না, পরিস্থিতি এমন মারাত্মক রূপ নিল যে, জনরোষ থেকে বাঁচাতে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে তড়িঘড়ি হেলমেট পরাতে বাধ্য হলেন নিরাপত্তারক্ষীরা।

এদিন সোনারপুরে যাওয়ার সময়ে চার চাকার কনভয় ছেড়ে জনসংযোগের উদ্দেশ্যে হুট করেই তিনি দলের এক কর্মীর মোটরবাইকের পেছনে চড়ে সোনারপুরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নেন। 

কামালগাজী মোড়ের কাছে পৌঁছাতেই ওত পেতে থাকা উত্তেজিত জনতা আচমকা তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে। মুহূর্তের মধ্যে রাজপথ জুড়ে শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ।

এদিনের বেনজির আক্রমণে ছিঁড়ল অভিষেকের জামাও। দলীয় কর্মীর বাইকে যাওয়ার পথেই ধুন্ধুমার কাণ্ড। এদিন সঞ্জু নামে মৃত তৃণমূলকর্মীর বাড়িতে যান অভিষেক। সেখানে বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখা যায় তৃণমূল নেতাকে।

অভিষেক বলেন, "আমি শুধু দেখা করতে এসেছিলাম। তবে এই পরিস্থিতিতে আমি বৃদ্ধ বাবা মাকে ছেড়ে চলে যেতে পারব না। পুলিস সুপার, আইসিকে আগে থেকে অ্যালার্ট করা হয়েছে, এখানে বহিরাগতরা জমায়েত করেছে, আপনারা ফোর্স পাঠান। একজন পুলিসকেও দেখা যায়নি"। 

অভিষেক বলেন, "আমরা ভয় পাওয়ার নই। সিপিএমের ৩৪ বছরের অপশাসনকে আমরা ভয় পাইনি। বিজেপি যদি ভাবে ধমকে চমকে আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে দেবে তাহলে মুর্খের স্বর্গে বাস করছে। যে পরিস্থিতি এরা তৈরি করেছে মধ্যযুগের বর্বরতাও এদের কাছে লজ্জা পাবে"।

অভিষেক আরও বলেন,  “ওরা আমাকে প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক। আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে। আমি সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা-মাকে ছেড়ে যাব না, যতক্ষণ না ফোর্স এসে উদ্ধার করবে।” 

