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Abhishek Banerjee Big Update: কালীঘাট-ক্যামাক স্ট্রিটে CID তল্লাশির মধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বড় খবর- বিগ আপডেট

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 09, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:10 PM IST

Abhishek Banerjee CID: একদিকে যখন মমতার দুয়ারে সিআইডি, অভিষেকের অফিস-বাড়িতে ফের সিআইডি! তখনই সামনে এল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নিয়ে আজকের সবচেয়ে বড় আপডেট। 

 

মমতার বাড়িতে সিআইডি1/7

মমতার বাড়িতে সিআইডি

পিয়ালি মিত্র: একদিকে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে মমতা বন্দ্যেপাধ্য়ায়ের কালীঘাটের বাড়িতে সিআইডি। বাড়ির ভিতর ঢুকে তল্লাশি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির গেট ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। একেবারে বেনজির ঘটনা! তারপরই বাড়ির ভিতরে ঢুকে বিধানসভা সই জালকাণ্ডে তল্লাশি সিআইডি তদন্তকারীদের। মোট ১৭ জনের সিআইডি আধিকারিকের টিম আসে কালীঘাটে।

রেজোলিউশনে অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস অ্যাড্রেস2/7

রেজোলিউশনে অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস অ্যাড্রেস

ওদিকে সিআইডি আধিকারিকরা পৌঁছে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসেও। বিরোধী দলনেতার নামোল্লেখ করে যে রেজোলিউশন জমা পড়েছে বিধানসভায়, যেখানে ব্লক লেটারে পাওয়া গিয়েছে কয়েকজন বিধায়কের নাম, সেই রেজোলিউশনে লেখা ছিল এই অফিসের অ্যাড্রেস। এর পাশাপাশি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কালীঘাটের বাড়িতেও সিআইডি যাবে বলে খবর।

অভিষেকের অফিস-বাড়িতে সিআইডি3/7

অভিষেকের অফিস-বাড়িতে সিআইডি

এদিকে একদিকে যখন মমতার দুয়ারে সিআইডি, অভিষেকের অফিস-বাড়িতে ফের সিআইডি ঘিরে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। তখনই সামনে এল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নিয়ে আজকের সবচেয়ে বড় আপডেট। 

হাজিরা এড়ালেন অভিষেক4/7

হাজিরা এড়ালেন অভিষেক

বিধানসভা সই জালকাণ্ডে তৃতীয়বারের মতো সিআইডি হাজিরা এড়ালেন অভিষেক। তৃতীয় নোটিসেও হাজিরা দিচ্ছেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিকেলে ৫ টার মধ্যে তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই হাজিরাও এড়ালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। 

সময় চাইলেন অভিষেক5/7

সময় চাইলেন অভিষেক

তিনি সময় চেয়েছেন বলে খবর। সিআইডিতে চিঠি দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় জানান, তিনি হাইকোর্টের দারস্থ হয়েছেন। আরও বলেন, "বর্তমানে কলকাতার বাইরে রয়েছি, তাই আসতে পারছি না।"

অভিষেকের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ CID-র?6/7

অভিষেকের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ CID-র?

ওদিকে সিআইডি সূত্রে খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় বারংবার ইচ্ছাকৃতভাবেই হাজিরা এড়িয়ে যাচ্ছেন বলেই সিআইডি কর্তাদের অভিমত। বার বার এভাবে হাজিরা এড়ালে ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করতে তদন্তকারী সংস্থা যে দ্বিধা করবে না, রাজ্য প্রশাসন সূত্রে তেমন ইঙ্গিতও মিলেছে।

বিপাকে অভিষেক7/7

বিপাকে অভিষেক

প্রসঙ্গত, নমুনা স্বাক্ষরের সঙ্গে মেলেনি নথির সই, ফলে সই জালিয়াতি যে হয়েছে তদন্তকারীরা সে সম্পর্কে একশো শতাংশ নিশ্চিত। সেক্ষেত্রে মূল্যবান নথি জালিয়াতির ধারা অত্যন্ত দৃঢ় হচ্ছে। আর এতে অভিষেকের বিপাকে পড়ার সম্ভাবনা আছে বলেই মনে করছেন আইনজীবী ও পুলিস মহলের একটা বড়ো অংশ।

TAGS:
Abhishek Banerjee
CID raid

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