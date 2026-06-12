/Abhishek Banerjee Big Update: এবার সাত বাণে বিদ্ধ অভিষেক! মাটির নীচে ওষুধের সংকট থেকে গোপন ৪৫ মিনিট

Abhishek Banerjee Big Update: ভবানী ভবন থেকে ফিরে কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বৈঠক করেন অভিষেক। সেখান থেকে বেরোনোর সময় ছাতার আড়ালে ছিল তাঁর মুখ। কেন?
অয়ন ঘোষাল: অভিষেকের ঘোর অস্বস্তিকর সময় চলছে। কেন? ঘরে ও ঘরের বাইরে নানা ভাবে চাপে পড়ছেন তিনি। ঘরে মানে, দলে, বাইরে মানে, দলের বাইরে। এই মুহূর্তে সাত বাণে বিদ্ধ তিনি। কোন সাত বাণ? দেখে নেওয়া যাক।
সোনারপুরে পচা ডিম, জুতো তো রয়েছেই সেই তালিকায়, রয়েছে অভিষেককে আদর্শ-মানা সায়নী ঘোষেরও শেষে মমতা-অভিষেকের সংস্রব ত্যাগের সিদ্ধান্ত! বাণ ১ ও ২।
রয়েছে কল্যাণ-পর্বও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ সৈনিক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিষেকের উপর তীব্র ক্ষোভ উষ্মা উগরে দেন। বাণ ৩।
ওদিকে রাজনীতিতে তাঁর ডায়মন্ড হারবার মডেলই শুধু ভেঙে তছনছ নয়, ভাঙতে বসেছে তাঁর বাড়িও। শান্তিনিকেতন-সহ ২১টি ঠিকানার বেআইনি অংশ ভাঙার প্রশাসনিক তোড়জোড় চলছে পুরসভার তরফে। বাণ ৪ ও ৫।
এর উপর রয়েছে সেবাশ্রয় ক্যাম্পের নামে বেআইনি ভাবে ওষুধ মজুদ করা এবং পরে বিপাকে পড়ে মাটির নীচে সেসব ওষুধ পুঁতে দেওয়ার চাঞ্চল্যকর অভিযোগও। এর সঙ্গে রয়েছে ত্রিপুরা। ২০২১ ভোট-পরবর্তী হিংসায় ত্রিপুরার খোয়াই আদালতের সমন। ২২ জুন হাজিরার নির্দেশ তাঁকে। বাণ ৬।
এদিকে, গতকাল ভবানী ভবন থেকে বেরিয়ে সরাসরি অভিষেক ব্যানার্জি প্রথমে পৌঁছন মমতা ব্যানার্জির কালীঘাটের বাড়িতে। সূত্রের খবর, আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন কুনাল ঘোষ, মদন মিত্র, ডেরেক ও'ব্রায়েন। প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট বৈঠকের পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন অভিষেক। বেরোনোর সময় সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরা এড়াতে দলীয় কর্মীরা ছাতা দিয়ে তাঁকে ঘিরে রাখেন।
এবং বাণ ৭ হল সিআইডি! সিআইডি সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন বারে বারেই মেজাজ হারিয়েছেন অভিষেক। রেজোলিউশন বুক সংক্রান্ত একাধিক প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি-- এমনটাই সূত্রের খবর। সই জালিয়াতি নিয়ে একাধিক প্রশ্নের সঠিক এবং যুক্তিসঙ্গত উত্তরও দিতে পারেননি বলে জানা যাচ্ছে। ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ চললেও কার্যত বেশিরভাগ প্রশ্নের সদুত্তর না মেলায় আগামী রবিবার ১৪ জুন বেলা ১১টায় ফের হাজিরা দিতে বলা হয়েছে অভিষেককে। গতকাল হাইকোর্টের তরফে বলা হয়েছিল, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তদন্তে সহযোগিতা করলে তবেই তাঁকে রক্ষাকবচ দেওয়া হবে। সাময়িক রক্ষাকবচ স্বস্তি মেলার বিষয়টি কনফার্ম হওয়ার পরেই দিল্লি থেকে ফিরে কালীঘাটের বাড়ি হয়ে ভবানী ভবনে সিআইডি-র কাছে হাজিরা দেন অভিষেক।