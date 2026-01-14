English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Abhishek Banerjee meets Ranjit Mallick: অভিষেকের গুরুদক্ষিণা! রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে ঘণ্টা দু'য়েক অভিষেক, শুধুই উন্নয়নের পাঁচালি...

Abhishek Banerjee visits veteran actor Ranjit Mallick's house: বুধবার বিকেলে গল্ফগ্রিনের ‘মল্লিক বাড়ি’-তে বর্ষীয়ান অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তিনি। এই হাই-প্রোফাইল সাক্ষাতে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এল শৈশবের স্মৃতি এবং বাংলার প্রতি ভালোবাসার কথা। তৃণমূলের নতুন জনসংযোগ কর্মসূচির অংশ হিসেবে অভিষেক এদিন রঞ্জিত মল্লিকের হাতে ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ বা গত ১৫ বছরের রাজ্য সরকারের কাজের খতিয়ান তুলে দেন। সঙ্গে ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি বিশেষ চিঠি।   

| Jan 14, 2026, 09:06 PM IST
1/8

অভিষেক-রঞ্জিত সাক্ষাত্‍

প্রবীর চক্রবর্তী: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। শাসক-বিরোধী সব পক্ষই যখন প্রচারের ময়দানে ঘাম ঝরাচ্ছে, ঠিক তখনই এক সৌজন্যমূলক অথচ তাৎপর্যপূর্ণ মেজাজে ধরা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 

2/8

অভিষেক-রঞ্জিত সাক্ষাত্‍

বুধবার বিকেলে গল্ফগ্রিনের ‘মল্লিক বাড়ি’-তে বর্ষীয়ান অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তিনি। এই হাই-প্রোফাইল সাক্ষাতে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এল শৈশবের স্মৃতি এবং বাংলার প্রতি ভালোবাসার কথা।

3/8

অভিষেক-রঞ্জিত সাক্ষাত্‍

এদিন বিকেল ৪টে ২৭ মিনিট নাগাদ গল্ফ ক্লাব রোডে রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে পৌঁছন অভিষেক। সঙ্গে ছিলেন মমতার দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। 

4/8

অভিষেক-রঞ্জিত সাক্ষাত্‍

বাড়ির দরজায় অভিষেককে স্বাগত জানাতে সস্ত্রীক বেরিয়ে আসেন প্রবীণ অভিনেতা। প্রথমেই রঞ্জিত মল্লিক ও তাঁর স্ত্রী দীপা মল্লিকের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন অভিষেক। বর্ষীয়ান অভিনেতাও পরম স্নেহে অভিষেককে বুকে টেনে নেন।

5/8

অভিষেক-রঞ্জিত সাক্ষাত্‍

সাক্ষাৎ শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক ফিরে যান তাঁর ছোটবেলায়। তিনি বলেন, “আমার ছোটবেলার একটা বিশেষ স্মৃতি ওঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমি জীবনে প্রথম যে সিনেমাটি দেখেছিলাম, তা ছিল ‘গুরুদক্ষিণা’। ১৯৯২ সালে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় মারা যান, তিনি ওই ছবিতে ছিলেন। রঞ্জিতবাবুর অধিকাংশ সিনেমাই আমার জন্মের আগে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু ওঁর অভিনয় চিরকালই আমাদের অনুপ্রেরণা।”

6/8

অভিষেক-রঞ্জিত সাক্ষাত্‍

তৃণমূলের নতুন জনসংযোগ কর্মসূচির অংশ হিসেবে অভিষেক এদিন রঞ্জিত মল্লিকের হাতে ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ বা গত ১৫ বছরের রাজ্য সরকারের কাজের খতিয়ান তুলে দেন। সঙ্গে ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি বিশেষ চিঠি। 

7/8

অভিষেক-রঞ্জিত সাক্ষাত্‍

অভিষেক জানান, আজ তিনি রাজনীতি করতে আসেননি, বরং প্রতিকূলতার মাঝেও গত ১৫ বছরে রাজ্য সরকার কীভাবে কাজ করেছে এবং বাংলার পাওনা টাকা কীভাবে আটকে রাখা হয়েছে, সেই বঞ্চনার লড়াইয়ের কথাই প্রবীণ অভিনেতাকে জানিয়েছেন।

8/8

অভিষেক-রঞ্জিত সাক্ষাত্‍

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সৌজন্য এবং শ্রদ্ধা দেখে আপ্লুত বর্ষীয়ান অভিনেতা। প্রতিক্রিয়ায় রঞ্জিত মল্লিক শুধু বলেন, “আমার ওকে খুব ভালো লাগল। এইটুকুই বলব।” এদিন মল্লিক বাড়িতে কোয়েল মল্লিক বা নিসপাল সিং রানে উপস্থিত না থাকলেও, রঞ্জিতবাবুর সঙ্গে অভিষেকের এই ‘সংস্কৃতি ও উন্নয়নের মেলবন্ধন’ রাজ্য রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করল।

