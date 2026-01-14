Abhishek Banerjee meets Ranjit Mallick: অভিষেকের গুরুদক্ষিণা! রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে ঘণ্টা দু'য়েক অভিষেক, শুধুই উন্নয়নের পাঁচালি...

Abhishek Banerjee meets Ranjit Mallick: অভিষেকের গুরুদক্ষিণা! রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে ঘণ্টা দু'য়েক অভিষেক, শুধুই উন্নয়নের পাঁচালি...
Abhishek Banerjee visits veteran actor Ranjit Mallick's house: বুধবার বিকেলে গল্ফগ্রিনের ‘মল্লিক বাড়ি’-তে বর্ষীয়ান অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তিনি। এই হাই-প্রোফাইল সাক্ষাতে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এল শৈশবের স্মৃতি এবং বাংলার প্রতি ভালোবাসার কথা। তৃণমূলের নতুন জনসংযোগ কর্মসূচির অংশ হিসেবে অভিষেক এদিন রঞ্জিত মল্লিকের হাতে ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ বা গত ১৫ বছরের রাজ্য সরকারের কাজের খতিয়ান তুলে দেন। সঙ্গে ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি বিশেষ চিঠি।
সাক্ষাৎ শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক ফিরে যান তাঁর ছোটবেলায়। তিনি বলেন, “আমার ছোটবেলার একটা বিশেষ স্মৃতি ওঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমি জীবনে প্রথম যে সিনেমাটি দেখেছিলাম, তা ছিল ‘গুরুদক্ষিণা’। ১৯৯২ সালে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় মারা যান, তিনি ওই ছবিতে ছিলেন। রঞ্জিতবাবুর অধিকাংশ সিনেমাই আমার জন্মের আগে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু ওঁর অভিনয় চিরকালই আমাদের অনুপ্রেরণা।”
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সৌজন্য এবং শ্রদ্ধা দেখে আপ্লুত বর্ষীয়ান অভিনেতা। প্রতিক্রিয়ায় রঞ্জিত মল্লিক শুধু বলেন, “আমার ওকে খুব ভালো লাগল। এইটুকুই বলব।” এদিন মল্লিক বাড়িতে কোয়েল মল্লিক বা নিসপাল সিং রানে উপস্থিত না থাকলেও, রঞ্জিতবাবুর সঙ্গে অভিষেকের এই ‘সংস্কৃতি ও উন্নয়নের মেলবন্ধন’ রাজ্য রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করল।
