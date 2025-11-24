Abhishek Banerjee: 'পারফর্ম করতে হবে, দাদাকে ধরে টিকিট পাবেন না'. ছাব্বিশের আগে বড় বার্তা অভিষেকের...
নজরে ছাব্বিশ। কলকাতা থেকেই তৃণমূলের ২৫ হাজার সাংগঠনিক পদাধিকারী, জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মেগা বৈঠক সেরে নিলেন অভিষেক।
মেগা বৈঠকে অভিষেক
মেগা বৈঠকে অভিষেক
মেগা বৈঠকে অভিষেক
হাতের আর বেশি সময় নেই। কয়েক মাস পরেই বিধানসভা ভোট। অভিষেক বলেন, 'নির্বাচনী প্রক্রিয়া আমাদের রাজ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। এটা ধরে নিয়ে এগোতে হবে। মে মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হবেন। কিন্তু আমাদের আত্মতুষ্টিতে ভুগলে হবে না। এখন একেকটা দিন আমাদের কাছে যুদ্ধের মতো। কাজ করলাম আবার গ্যাপ দিলাম তা করলে হবে না'।
মেগা বৈঠকে অভিষেক
মেগা বৈঠকে অভিষেক
মেগা বৈঠকে অভিষেক
মেগা বৈঠকে অভিষেক
