Abhishek Banerjee: 'পারফর্ম করতে হবে, দাদাকে ধরে টিকিট পাবেন না'. ছাব্বিশের আগে বড় বার্তা অভিষেকের...

   নজরে ছাব্বিশ। কলকাতা থেকেই  তৃণমূলের  ২৫ হাজার সাংগঠনিক পদাধিকারী, জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মেগা বৈঠক সেরে নিলেন অভিষেক।

| Nov 24, 2025, 10:34 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। 'দাদা ধরে টিকিট পাবেন না', ছাব্বিশের আগে তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি ও পদাধিকারীদের স্পষ্ট বার্তা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন,  'আপনার পারফরম্যান্স ঠিক করে দেবে আপনি টিকিট পাবেন কিনা কিংবা দলের পদে থাকবেন কিনা'।

হাতের আর বেশি সময় নেই। কয়েক মাস পরেই বিধানসভা ভোট। অভিষেক বলেন,  'নির্বাচনী প্রক্রিয়া আমাদের রাজ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। এটা ধরে নিয়ে এগোতে হবে। মে মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হবেন। কিন্তু আমাদের আত্মতুষ্টিতে ভুগলে হবে না। এখন একেকটা দিন আমাদের কাছে যুদ্ধের মতো। কাজ করলাম আবার গ্যাপ দিলাম তা করলে হবে না'।  

অভিষেকের বার্তা, 'কারও সাথে ব্যক্তিগত মতপার্থক্য থাকতে পারে। যুদ্ধের সময় কাজ না করলে মানুষ মনে রাখবে। ব্যক্তিগত দূরত্ব থাকতে পারে। তার জন্য দলের কাজে মনোনিবেশ করব না এটা হবে না। এখানে জোড়াফুলের সিম্বলে কাজ'।

ছাব্বিশ টিকিট পাওয়া ক্ষেত্রে যে পারফরমেন্সই যে শেষকথা, ফের তা মনে করিয়ে দেন অভিষেক। বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখুন। তাঁর দিন-রাত পারফরম্যান্স দেখুন। কিভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের জন্য কাজ করছেন। তাই আপনাদেরও ১৫,১৬,২০ ঘণ্টা পারফর্ম করতে হবে দলের জন্য'। 

অভিষেকের সাফ কথা, 'আপনার পারফরম্যান্স ঠিক করে দেবে আপনি টিকিট পাবেন কিনা কিংবা দলের পদে থাকবেন কিনা। এটা বিধায়ক, সাংসদ, পঞ্চায়েত প্রধানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিজের এলাকায় ভোট বাড়াতে হবে এক ভোট হলেও'।

আলটিমেটামও দিয়ে রাখলেন কাজল শেখ ও অনুব্রত মণ্ডলকে। অভিষেক বলেন, 'সিউড়ি টুতে কিছু সমস্য়া চলছে। ৩ দিনে মধ্য়ে ঝামেলা মিটিয়ে নিন। না মিটলে বাইরে থেকে লোক পাঠাব'।

