Abhishek Banerjee:'অবিলম্বে সব হোর্ডিং খুলে দিন', কলকাতায় তৃণমূল বিধায়ককে কড়া নির্দেশ অভিষেকের! কী এমন হল?

Abhishek Banerjee: স্বামীজীর জন্মদিনের হোর্ডি বিতর্ক।   অভিযোগ, সিমলা স্ট্রিটে হোর্ডিংয়ে শুধুমাত্র অভিষেকের বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি রয়েছে। স্বামীজীর কোনও ছবি নেই।  হোর্ডিং আবার লেখা, ‘স্বাগতম যুবরাজ’।

Jan 12, 2026, 08:39 PM IST
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে হোর্ডিং বিতর্ক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে হোর্ডিং বিতর্ক। এবার আসরে খোদ অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়। জোড়াসাঁকোর তৃণমূল বিঘায়ক বিবেক গুপ্তাকে অবিলম্বের সব হোর্ডিং খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন তিনি।  

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে হোর্ডিং বিতর্ক

 আজ, সোমবার ছিল স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী।  

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে হোর্ডিং বিতর্ক

প্রতিবছর যেমন যান, এবছরও বিকেলে সিমলা স্ট্রিটের পৈতৃক বাড়ি গিয়ে স্বামীজীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন অভিষেক।  

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে হোর্ডিং বিতর্ক

অভিষেকে স্বাগত জানাতে স্বামাজীর বাড়ির সামনে একটি হোর্ডিং লাগিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর তৃণমূল বিধায়ক বিবেক গুপ্তা।  

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে হোর্ডিং বিতর্ক

সেই হোর্ডিং নিয়ে সমালোচনায় সরব হয় বিরোধীরা।  

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে হোর্ডিং বিতর্ক

 অভিযোগ, হোর্ডিংয়ে শুধুমাত্র অভিষেকের বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি রয়েছে। স্বামীজীর কোনও ছবি নেই।  হোর্ডিং আবার লেখা, ‘স্বাগতম যুবরাজ’।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে হোর্ডিং বিতর্ক

শুভেন্দু বলেন, স্বামীজিই আসল যুবরাজ। আর কেউ যুবরাজ নয়। এদের ঔদ্ধত্য কোথায় গিয়েছে যে, মুখ‍্যমন্ত্রীর ভাইপোকে যুবরাজ লিখছে'!  তাঁর দাবি, 'এখানকার প্রধান মহারাজ আর কারও ছবি লাগাতে কাউন্সিলরদের বারণ করেছিলেন। তার পরেও এরা শোনেনি'।   

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে হোর্ডিং বিতর্ক

বিষয়টি নজরে আসতেই ওই হোর্ডিং সরিয়ে ফেলার জন্য দলের বিধায়ককে নির্দেশ দিলেন অভিষেক।  

