Abhishek Banerjee:'অবিলম্বে সব হোর্ডিং খুলে দিন', কলকাতায় তৃণমূল বিধায়ককে কড়া নির্দেশ অভিষেকের! কী এমন হল?

Abhishek Banerjee:'অবিলম্বে সব হোর্ডিং খুলে দিন', কলকাতায় তৃণমূল বিধায়ককে কড়া নির্দেশ অভিষেকের! কী এমন হল?
Abhishek Banerjee: স্বামীজীর জন্মদিনের হোর্ডি বিতর্ক। অভিযোগ, সিমলা স্ট্রিটে হোর্ডিংয়ে শুধুমাত্র অভিষেকের বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি রয়েছে। স্বামীজীর কোনও ছবি নেই। হোর্ডিং আবার লেখা, ‘স্বাগতম যুবরাজ’।
1/8
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে হোর্ডিং বিতর্ক
2/8
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে হোর্ডিং বিতর্ক
photos
TRENDING NOW
3/8
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে হোর্ডিং বিতর্ক
4/8
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে হোর্ডিং বিতর্ক
6/8
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে হোর্ডিং বিতর্ক
7/8
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে হোর্ডিং বিতর্ক
8/8
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে হোর্ডিং বিতর্ক
photos