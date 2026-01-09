Abhishek Banerjee: 'প্রতিবাদীদের জেল, ধর্ষকদের বেল, এটাই বিজেপির নিউ ইন্ডিয়া', মহুয়াদের হেনস্থায় বিস্ফোরক অভিষেক...

Abhishek Banerjee: 'প্রতিবাদীদের জেল, ধর্ষকদের বেল, এটাই বিজেপির নিউ ইন্ডিয়া', মহুয়াদের হেনস্থায় বিস্ফোরক অভিষেক...
Abhishek Banerjee Slams BJP: বিজেপির 'নিউ ইন্ডিয়া'কে কড়া আক্রমণ অভিষেকের। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির শাসনকালকে কটাক্ষ করে লেখেন, "গণতন্ত্রকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, আর অপরাধীরা পুরস্কার পাচ্ছে। এজেন্সিগুলোকে অস্ত্রে পরিণত করা হয়েছে এবং নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।"
1/6
বিস্ফোরক অভিষেক
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দপ্তরের বাইরে আন্দোলনরত আট তৃণমূল সাংসদকে আটক করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল রাজধানীর রাজপথ। এই ঘটনার পরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিস্ফোরক আক্রমণ শানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন, "বাকি দেশ মাথা নত করতে বাধ্য হলেও, বাংলা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।"
2/6
বিস্ফোরক অভিষেক
photos
TRENDING NOW
3/6
বিস্ফোরক অভিষেক
4/6
বিস্ফোরক অভিষেক
5/6
বিস্ফোরক অভিষেক
6/6
বিস্ফোরক অভিষেক
photos