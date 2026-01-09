Abhishek Banerjee: 'প্রতিবাদীদের জেল, ধর্ষকদের বেল, এটাই বিজেপির নিউ ইন্ডিয়া', মহুয়াদের হেনস্থায় বিস্ফোরক অভিষেক...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Abhishek Banerjee Slams BJP: বিজেপির 'নিউ ইন্ডিয়া'কে কড়া আক্রমণ অভিষেকের। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির শাসনকালকে কটাক্ষ করে লেখেন, "গণতন্ত্রকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, আর অপরাধীরা পুরস্কার পাচ্ছে। এজেন্সিগুলোকে অস্ত্রে পরিণত করা হয়েছে এবং নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।"   

| Jan 09, 2026, 03:29 PM IST
বিস্ফোরক অভিষেক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দপ্তরের বাইরে আন্দোলনরত আট তৃণমূল সাংসদকে আটক করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল রাজধানীর রাজপথ। এই ঘটনার পরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিস্ফোরক আক্রমণ শানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন, "বাকি দেশ মাথা নত করতে বাধ্য হলেও, বাংলা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।"  

বিজেপির 'নিউ ইন্ডিয়া'কে কড়া আক্রমণ অভিষেকের। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির শাসনকালকে কটাক্ষ করে লেখেন, "গণতন্ত্রকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, আর অপরাধীরা পুরস্কার পাচ্ছে। এজেন্সিগুলোকে অস্ত্রে পরিণত করা হয়েছে এবং নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।"   

দেশজুড়ে নারী সুরক্ষা এবং সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি আরও লেখেন, "আন্দোলনকারীদের জেলে ভরা হচ্ছে, আর ধর্ষকদের জামিন দেওয়া হচ্ছে। এটাই বিজেপির সংস্করণ— নিউ ইন্ডিয়া।"  

অমিত শাহকে সরাসরি নিশানা তৃণমূলের। তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসিয়াল হ্যান্ডেল থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ট্যাগ করে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, "এত অহংকার কিসের? গণতন্ত্রকে পিষে দিতে আপনি কি এখন আপনার দিল্লি পুলিসকে ব্যবহার করছেন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর হামলা চালাতে?"   

তৃণমূলের দাবি, প্রথমে ইডির অপব্যবহার এবং এখন শান্তিপূর্ণ ধর্নায় পুলিশের হস্তক্ষেপ প্রমাণ করে দিচ্ছে যে বিজেপি সরকার 'আতঙ্কিত'।  

অভিষেক তাঁর পোস্টে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যত শক্তিই প্রয়োগ করা হোক না কেন, তৃণমূল এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে না। "আমরা দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করব এবং তোমাদের পরাজিত করব," এই হুঙ্কারের সঙ্গেই তাঁরা ব্যবহার করছেন নতুন স্লোগান— 'যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা'।

