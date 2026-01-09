Abhishek Banerjee: মতুয়াগড়ে অভিষেক, তাহেরপুরের সভা শেষে গেলেন ঠাকুরবাড়িতে...

Abhishek Banerjee: মতুয়াগড়ে অভিষেক, তাহেরপুরের সভা শেষে গেলেন ঠাকুরবাড়িতে...
Abhishek Banerjee: কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিতে যান অভিষেক। বলেন, 'এই মন্দিরে আসার অধিকার আমারও আছে। ২০২৩ সালে আমাকে ঢুকতে দেয়নি। তখন বাইরে দাঁড়িয়েই মনে মনে ঠাকুর হরিচাঁদের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম'।
1/9
মতুয়াদের ঠাকুরবাড়িতে অভিষেক
