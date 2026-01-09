English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Abhishek Banerjee: মতুয়াগড়ে অভিষেক, তাহেরপুরের সভা শেষে গেলেন ঠাকুরবাড়িতে...

Abhishek Banerjee: কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিতে যান অভিষেক। বলেন,  'এই মন্দিরে আসার অধিকার আমারও আছে। ২০২৩ সালে আমাকে ঢুকতে দেয়নি। তখন বাইরে দাঁড়িয়েই মনে মনে ঠাকুর হরিচাঁদের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম'।

Jan 09, 2026, 07:19 PM IST

 

 

 

1/9

মতুয়াদের ঠাকুরবাড়িতে অভিষেক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নজরে ছাব্বিশ। জেলায় জেলায় প্রচারে বেরিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কর্মসূচির ফাঁকেই এবার বনগাঁ মতুয়াদের ঠাকুরবাড়ি পরিদর্শন করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীর সাধারণ সম্পাদক। তাঁকে বরণ করে নিলেন মমতাবালা ঠাকুর।  

2/9

মতুয়াদের ঠাকুরবাড়িতে অভিষেক

মতুয়াগড়ে অভিষেক। এদিন নদিয়ার তাহেরপুরের সভা সেরেই বনগাঁয় উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি।  

3/9

মতুয়াদের ঠাকুরবাড়িতে অভিষেক

বনগাঁ শহরের  কিষান মান্ডির মাঠে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নামে অভিষেকের কপ্টার। এরপর গাড়িতে করে চলে যান মতুয়াদের ঠাকুরবাড়িতে।  

4/9

মতুয়াদের ঠাকুরবাড়িতে অভিষেক

ঘড়িতে তখন  সাড়ে চারটে। বিকেলে ঠাকুরবাড়িতে ঢোকেন অভিষেক।  

5/9

মতুয়াদের ঠাকুরবাড়িতে অভিষেক

কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিতে এসেছিলেন অভিষেক।   

6/9

মতুয়াদের ঠাকুরবাড়িতে অভিষেক

প্রথমেই ঠাকুরবাড়ির নাট মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। এরপর যান বড়মা বীণাপাণি দেবীর ঘরেও।  

7/9

মতুয়াদের ঠাকুরবাড়িতে অভিষেক

অভিষেকের সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য়সভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর, বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর ও বনগাঁ জেলা তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস।  

8/9

মতুয়াদের ঠাকুরবাড়িতে অভিষেক

অভিষেক বলেন,  'এই মন্দিরে আসার অধিকার আমারও আছে। ২০২৩ সালে আমাকে ঢুকতে দেয়নি। তখন বাইরে দাঁড়িয়েই মনে মনে ঠাকুর হরিচাঁদের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম'।  

9/9

মতুয়াদের ঠাকুরবাড়িতে অভিষেক

এদিকে অভিষেক বেরিয়ে যাওয়ার পর গোবর গোলা জল দিয়ে ঠাকুরবাড়ি চত্বরে শুদ্ধিকরণ করেন শান্তনু ঠাকুরের অনুগামীরা। এমনকী, যে মালাগুলি পরিয়েছিলেন অভিষেক, সেগুলিও খুলে ফেলা হয়।  

