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ভাঙা হল অভিষেকের পেল্লাই পার্টি অফিস, ল্যাপটপ-মালপত্র সরাতে আনা হল ৭ ট্রাঙ্ক! ভাইপোর দরবারে কী এমন মিলল?

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 18, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:32 PM IST

Abhishek Banerjee Office Demolished: স্থানীয়দের বক্তব্য, যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পার্টি অফিসে আসতেন তখন এলাকা স্যানিটাইজড করে দেওয়া হত

আমতলার অফিস ভাঙা হল1/6

আমতলার অফিস ভাঙা হল

গুঁড়িয়ে দেওয়া হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার  আমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কার্যালয়। ২০১৭ সালে তৈরি ওই কার্যালয়টি অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয় বলে অভিযোগ। নিয়মের তোয়াক্কা না করে তৈরি করা ওই কার্যালয়ের বিরুদ্ধে ৩ বার নোটিস দেওয়া হয়। তার পরেও কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। তার পরই বুলডোজার অভিযান। শনিবার ৩টি বুলেডাজার এসে দাঁড়ায় ওই কার্যালয়ের সামনে। তার পরে একসঙ্গে ভেঙে ফেলা হয় ওই অফিস। প্রথমে টিনের শেড ও পরে ভেঙে ফেলা ক্ংক্রিটের দেওয়াল। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র

স্থানীয় বিধায়ক ববি দাস2/6

স্থানীয় বিধায়ক ববি দাস

যেহেতু ওই বাড়িটি একটি অফিস ছিল তাই স্বভাবতই  সেখানে কিছু জিনিসপত্র থাকবে। সেটি দেখার জন্য ভেতরে যান স্থানীয় থানার আইসি। সঙ্গে যায় পুলিসের একটি টিম। পাশপাাশি ভেতরে ঢোকেন স্থানীয় বিধায়ক অভিজিত্ ববি দাস-সহ কয়েকজন। তাদের বক্তব্য তাদের সাক্ষী হিসেবে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা যাচ্ছে ভেতরে পঞ্চাশটিরও বেশি ল্য়াপটপ ও কয়েকটি ডেক্সটপ রয়েছে। সেগুলি সরানের পরও ভাঙার কাজ শুরু হয়। এর মধ্যেই তৃণমূলের আইটি সেলের লোক সন্দেহে একজনকে ধরে ফেলা হয়। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র

উপর থেকে ফেলা হল ল্যাপটপ3/6

উপর থেকে ফেলা হল ল্যাপটপ

একজনকে হাতুড়ি দিয়ে একটি গেটের তালা ভাঙতে দেখা যায়। এইসময় উপর থেকে একটি ল্যাপটপ ফেলা হয়। সেটি পুলিসের হাতে তুলে দেন জনতার মধ্যে থেকে একজন। এর পাশাপাশি আনা হল মোট ৭টি ট্রাঙ্ক।  -তথ্য-পিয়ালী মিত্র

 

ক্রাইমের আঁতুরঘর4/6

ক্রাইমের আঁতুরঘর

স্থানীয়দের বক্তব্য, যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পার্টি অফিসে আসতেন তখন এলাকা স্যানিটাইজড করে দেওয়া হত। এলাকায় জ্যামার লাগানো থাকার জন্য ফোন কেটে যেত। অফিসের ভেতরে কী হত বলতে পারব না। ও এলে হেঁটে ঘরে ঢুকতে হতো। এক মহিলার বক্তব্য, এই অফিস ছিল ডায়মন্ডহারবারে ক্রাইমের আঁতুরঘর। এখান থেকেই ক্রিমিন্যালদের জন্ম হত। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র

 

রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়5/6

রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়

স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক অভিজিত্ দাস ববি বলেন, রাতারাতি বিল্ডিং হয়ে গেল। এখানে একটি বেকারিকে রাতারাতি পুড়িয়ে দিল। ছোটবেলা থেকে দেখতাম ওই বেকারিটিকে। পুড়ে যাওয়ার পর সেখানে পার্টি অফিস উঠে গেল। 

-তথ্য-পিয়ালী মিত্র

 

   

 

রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়6/6

রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়

এনিয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, উনি দলটাকে শেষ করেছেন দুর্বৃত্তায়ণ করে। ও নিজে কোনও দিন কোনও বৈধ কাজ করেছে বলে মনে করি না। নিজের কার্যালয় পর্যন্ত অবৈধ। তাহলে অবৈধ হলে য়া হওয়া উচিত সেটাই হয়েছে। 

-তথ্য-পিয়ালী মিত্র

 

 

TAGS:
Abhishek Banerjee
Abhishek Party Office
TMC office demolished

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