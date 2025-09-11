English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Abhishek Sharma Creates T20I History: মরুশহরে মরুদেশের বিরুদ্ধে মহাপ্রলয় অভিষেকের, ভারতের সঙ্গেই যুবরাজের শিষ্যেরও ইতিহাস!

Abhishek Sharma Creates T20I History: মরুশহরে মরুদেশের বিরুদ্ধে মহাপ্রলয় ছিল অভিষেক শর্মার। যুবরাজের শিষ্যে লিখলেন ইতিহাস। একাধিক রেকর্ড গড়ল ভারতও...

| Sep 11, 2025, 01:54 PM IST
সংযুক্ত আরব আমিরশাহী বনাম ভারত

এশিয়া কাপে আমিরশাহীকে দুরমুশ করে অভিযান শুরু করেছে ভারত। গতবারের চ্যাম্পিয়নরা টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করে আমিরশাহীকে ৫৭ রানে অলআউট করে দিয়েছিল। জবাবে সূর্যকুমার যাদবের টিম মাত্র ২৭ বল খেলে হেসেখেলে ৯ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয়। 

ইতিহাস লিখলেন অভিষেক শর্মা

মরুশহরে মরুদেশের বিরুদ্ধে ইতিহাস লিখলেন অভিষেক শর্মা। যুবরাজের শিষ্য ও সহ-অধিনায়ক শুভমন গিলের নয়া ওপেনিং জুটি বিস্ফোরক মেজাজে শুরু করেছিলেন। ৩.৫ ওভারে ৪৮ রান চলে আছে প্রথম উইকেটে। অভিষেক ১৮ মিনিট ক্রিজে ছিলেন। ৩ ছয় ও ২ চারে ১৬ বলে ৩০ রান করেন। ১৮৭.৫০-র স্ট্রাইক রেট ছিল তাঁর।   

ইতিহাস লিখলেন অভিষেক শর্মা

রান তাড়ার খেলায় অভিষেক প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকিয়ে ছিলেন। লং-অফের উপর দিয়ে লফট করে দিয়েছিলেন বল। টি-টোয়েন্টিআই ইনিংসের প্রথম বলে ছক্কা হাঁকানো চতুর্থ ভারতীয় হিসেবে ইতিহাস লিখলেন অভিষেক!

ইতিহাস লিখলেন অভিষেক শর্মা

রোহিত শর্মা (২০২১ সালে আমদাবাদে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে), যশস্বী জয়সওয়াল (২০২৪ সালে হারারেতে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে) এবং সঞ্জু স্যামসনের (২০২৫ সালে মুম্বইয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে) পর রোহিত টি-টোয়েন্টি ইনিংসের প্রথম বলে ছয় মারার ঐতিহাসিক মাইলস্টোন তৈরি করলেন।

ইতিহাস লিখলেন অভিষেক শর্মা

রোহিত-যশস্বী-সঞ্জুরা কিন্তু ম্যাচের প্রথম ইনিংসের প্রথম বলে ছয় মেরেছেন। ২৫ বছরের অভিষেক প্রথম ভারতীয় হিসেবে রান তাড়া করতে নেমে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন। বাঁ-হাতি বিধ্বংসী ব্যাটার অভিষেক কিন্তু দেশের জার্সিতে টি-২০ ক্রিকেটে সর্বাধিক রানশিকারি। চলতি বছরের শুরুতে ওয়াংখেড়েতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৩৫ রান করেন এবং তাঁর সতীর্থ শুভমন গিলের (অপরাজিত ১২৬) রেকর্ড ভেঙে দেন।  

ভারতের সবচেয়ে বড় টি-টোয়েন্টিআই জয় (বলের মার্জিনে)

India’s Biggest T20I Wins (Balls Remaining)

১) ৯৩ বল হাতে রেখে আমিরশাহীর বিরুদ্ধে দুবাইয়ের এই জয়, ২) ৮১ বল হাতে রেখে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুবাইয়ে ২০২১ সালে জয়, ৩) ৬৪ বল হাতে রেখে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হাংঝাউতে ২০২৩ সালের জয়, ৪) ৫৯ বল হাতে রেখে আমিরশাহীর বিরুদ্ধে মীরপুরে ২০১৬ সালের জয়।    

সবচেয়ে কম বল খেলে ভারতের সবচেয়ে বড়টি-টোয়েন্টিআই জয়

India’s Biggest T20I Wins (Overs Taken)

১) ৪.৩ ওভার খেলে আমিরশাহীর বিরুদ্ধে দুবাইয়ের এই জয়, ২) ৬.৩ ওভার খেলে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুবাইয়ে ২০২১ সালে জয়, ৩) ৭.২ ওভার খেলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নাগপুরে ২০২২ সালে জয়, ৪) ৯.২ ওভার খেলে হাংঝাউতে ২০২৩ সালের জয়, ৫) ১১.৫ ওভার খেলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোয়ালিয়রে ২০২৪ সালের জয়।  

