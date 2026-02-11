English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Abhishek Sharma Hospitalised: ভারত-পাক মহারণের আগেই মাথায় বাজ পড়ল টিম ইন্ডিয়ার! ভয়াবহ সংক্রমণ নিয়ে দিল্লির হাসপাতালের বিছানায় সুপারস্টার...

Abhishek Sharma hospitalised with stomach issue: সামনেই ভারত-পাক মহারণ! তার আগেই গুরুতর পেটের সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে অভিষেক শর্মা। নামিবিয়ার বিরুদ্ধে আগুনে ওপেনারের খেলা নিয়ে এখন অনিশ্চয়তা।    

Feb 11, 2026, 01:00 PM IST
1/7

বিরাট ধাক্কা খেল টিম ইন্ডিয়া!

Team India Gets Huge Blow

ইউএসএ-কে হারিয়ে সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়া টি-২০ বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করেছে। তবে পারফরম্যান্স মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। অধিনায়ক দুরন্ত ইনিংস না খেলতে পারলে সেদিন ভারতের বৈতরণী উল্টে যেতেও পারত। থাক সে কথা। আপাতত ফোকাসে দলের স্টার ওপেনার। বিশ্বকাপের মাঝেই বিরাট ধাক্কা খেলেন সূর্যকুমাররা!

2/7

অভিষেক শর্মার চোট

Abhishek Sharma Injury

আগুনে ফর্মে থাকা অভিষেক শর্মাকে নিয়ে এল বিরাট আপডেট। পেটের সংক্রমণ নিয়ে দিল্লির এক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন অভিষেক! গত ১০ জানুয়ারির পুরো রাত হাসপাতালেই কাটিয়েছেন অভিষেক। আগামীকাল নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ভারত বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্যায়ের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে। অভিষেকের খেলা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। সবচেয়ে বড় কথা, আগামী রবিবার ভারত-পাকিস্তান!

3/7

অনুশীলন করেননি অভিষেক

Abhishek Missed Training

গত সোমবার অভিষেক অনুশীলন করেননি এবং গত ৭ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার বিরুদ্ধে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি মাঠে নামেননি। গত রবিবার দিল্লিতে হেড কোচ গৌতম গম্ভীর, পুরো দলকে নিজের বাড়িতে ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। সেখানে ছিলেন অভিষেক।  

4/7

রায়ান টেন দুশখাতে

Ryan ten Doeschate

সংবাদ সম্মেলনে ভারতের সহকারী কোচ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই জানিয়েছেন যে, নামিবিয়া ম্যাচের আগেই অভিষেক ঠিক হয়ে যাবেন। অভিষেকের পেটে এখনও কিছু সমস্যা রয়েছে। তবে আমরা আশা করি যে, দু'দিনের মধ্যে ও খেলার জায়গায় চলে আসবে। দুশখাতেকে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা পিটিআই এমনটাই লিখেছে।

5/7

অভিষেক কেন ভারত বনাম পাক ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ?

Abhishek For IND VS PAK?

দু'বছর আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ডেবিউ করার পর থেকে অভিষেক ভারতের হয়ে টি-২০ ক্রিকেটে শাসন করেছেন। ২৫ বছর বয়সী পঞ্জাব পুত্তর ৩৯টি টি-টোয়েন্টিআই-তে ১২৯৭ রান করেছেন, যার মধ্যে দু'টি শতরান এবং আটটি অর্ধ-শতক রয়েছে। বর্তমানে তিনি টি-টোয়েন্টিআই র‌্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের ১ নম্বর ব্যাটার  

6/7

অভিষেক গতবছর এশিয়া কাপে

India vs Pak Asia Cup 2025

গতবছর এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের জয়ে অভিষেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অভিষেক চিরশত্রুদের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচে ১৮৯.৬৬ স্ট্রাইক-রেটে ১১০ রান করেছেন। গতবছর এই তারকা ২১ ম্যাচে ৪২.৯৫ গড়ে এবং ১৯৩.৪৬ স্ট্রাইক-রেটে ৮৫৯ রান করেছিলেন।    

7/7

অভিষেক শর্মা ২০২৬

Abhishek Sharma 2026

২০২৬ সালেও অভিষেক আগুনে ফর্মেই আছেন। এখনও পর্যন্ত ৬ ম্যাচে ১৮২ রান করেছেন, যার স্ট্রাইক-রেট ২৪৫.৯৪। অভিষেক যদি নামিবিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে না পারেন, তাহলে আমেরিকার বিরুদ্ধে দল থেকে বাদ পড়া সঞ্জু স্যামসন ফিরে আসতে পারেন বলেই রিপোর্ট

