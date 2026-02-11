Abhishek Sharma Hospitalised: ভারত-পাক মহারণের আগেই মাথায় বাজ পড়ল টিম ইন্ডিয়ার! ভয়াবহ সংক্রমণ নিয়ে দিল্লির হাসপাতালের বিছানায় সুপারস্টার...

Abhishek Sharma Hospitalised: ভারত-পাক মহারণের আগেই মাথায় বাজ পড়ল টিম ইন্ডিয়ার! ভয়াবহ সংক্রমণ নিয়ে দিল্লির হাসপাতালের বিছানায় সুপারস্টার...
Abhishek Sharma hospitalised with stomach issue: সামনেই ভারত-পাক মহারণ! তার আগেই গুরুতর পেটের সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে অভিষেক শর্মা। নামিবিয়ার বিরুদ্ধে আগুনে ওপেনারের খেলা নিয়ে এখন অনিশ্চয়তা।
বিরাট ধাক্কা খেল টিম ইন্ডিয়া!
অভিষেক শর্মার চোট
আগুনে ফর্মে থাকা অভিষেক শর্মাকে নিয়ে এল বিরাট আপডেট। পেটের সংক্রমণ নিয়ে দিল্লির এক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন অভিষেক! গত ১০ জানুয়ারির পুরো রাত হাসপাতালেই কাটিয়েছেন অভিষেক। আগামীকাল নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ভারত বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্যায়ের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে। অভিষেকের খেলা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। সবচেয়ে বড় কথা, আগামী রবিবার ভারত-পাকিস্তান!
অনুশীলন করেননি অভিষেক
রায়ান টেন দুশখাতে
অভিষেক কেন ভারত বনাম পাক ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ?
অভিষেক গতবছর এশিয়া কাপে
অভিষেক শর্মা ২০২৬
